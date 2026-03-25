adidas Originals大稻埕快閃！宋雨琦同款穿搭曝光！2026上半年「三葉草神單品」一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝

把大稻埕變成時尚伸展台！「三葉草風格行」為什麼值得去？台北最有歷史感的大稻埕，這次直接被 adidas Originals 改造成一場「可以走進去的風格雜誌」。不同於一般品牌快閃店，「三葉草風格行」不是單純展示商品，而是把整個街區轉化成一個關於風格的沉浸式體驗。從中藥行、茶行、碼頭到布市，四大場景串起大稻埕百年生活軌跡，也重新詮釋三葉草的核心精神：風格來自真實生活，而不是伸展台整個空間超好拍！活動時間落在 3 月 27 日至 3 月 29 日，短短三天，卻像一場濃縮版的潮流文化展。

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2026 adidas Originals春夏流行

這次 adidas Originals 其實已經把今年上半年流行趨勢講得很清楚，關鍵就是三件事：

T-TOE經典回歸：復古運動正式升級

以 SAMBA、HANDBALL SPEZIAL 為代表的 T-TOE 鞋型，不再只是復古單品，而是直接進入「穿搭核心」。翻鞋舌、編織皮革、酒紅配色這些細節，讓經典不再只是經典，而是可以玩出個性。

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Low-profile薄底鞋：優雅派女孩全面崛起

從寶寶藍 ANFU 到銀色 CHANGLE，再到 MARY-JANE SAMBA，薄底鞋正式從「配角」變成主角。輕盈、貼地、線條簡潔，讓整體穿搭多了一種不費力的高級感。

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World Cup混搭風：球衣不只在球場

2026 世界盃系列強勢登場，把足球文化直接帶進日常穿搭。球衣＋裙裝、球衣＋西裝外套，這種「運動×時裝」混搭，已經是下一波街頭主流。

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宋雨琦同款穿搭解析：甜酷女孩的最強範本

2026女生到底該怎麼穿？看宋雨琦就對了，她這次直接把「運動時尚」推向全新高度，讓甜與帥、優雅與機能不再對立，而是同時成立。

短版外套＋荷葉皺摺：甜酷比例拿捏剛剛好

另一套造型用短版復古外套，搭配荷葉皺摺設計，再踩上撞色 HANDBALL SPEZIAL。甜與帥的比例剛剛好，完全就是現在最受歡迎的「不被定義的女生」。

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四大展區亮點：把穿搭變成生活場景

這次最厲害的地方，在於它不是單純「展示商品」，而是直接把穿搭概念放進生活場景。

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優惠亮點資訊

這波不只是在逛展，adidas Originals 直接把「消費體驗」升級成一場風格養成計畫。只要在大稻埕門市單筆消費滿 NT$6,600，就能免費預約「三葉草風格形象照」，由專業攝影師親自指導，全身穿搭一次到位，直接拍出屬於你的時髦大片，完全就是把街頭變攝影棚的概念。

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如果再往上解鎖，同樣滿 NT$6,600 還能加碼獲得三葉草經典茄芷袋，並從兩種限定文化體驗中擇一參與。可以選擇將中式結編元素轉化為鞋款細節，替日常穿搭加一點文化層次；或是攜手大稻埕刺繡名店「小花園鞋莊」，把專屬圖騰刺繡在茄芷袋上，讓單品變成真正有故事的存在。

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就算沒有設定消費門檻，也能預約「三葉草復古照相館」，由風格改造員協助完成整體造型，現場拍攝、即拍即印，把當下的 Originals 風格直接收藏帶走。

整體活動從 3 月 27 日至 3 月 29 日限時登場，串聯門市與「三葉草風格行」兩大場域，讓逛街不只是購物，而是一場完整的風格體驗。不過要注意，各項體驗每日名額有限，且需當日消費、當日預約使用，每人每日僅限兌換一次，想參加的話手腳真的要快。