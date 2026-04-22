在再生醫學領域，正欣診所經理姚潘柔指出，最新的科研趨勢已發生了典範轉移，主角不再是幹細胞本身，而是它分泌的「外泌體（Exosomes）」。

從生物學的原理來看，外泌體是細胞間的「訊息傳遞者」。它是一種直徑僅 30-150 奈米的雙層脂質囊泡。如果把幹細胞比喻為「工廠」，外泌體就是工廠發出的「物流包裹」。這個包裹裡裝載了核酸（mRNA、miRNA）、蛋白質與生長因子。當外泌體接觸到受損或老化的細胞時，會像鑰匙插入鎖孔一樣，將相關訊號傳遞至目標細胞，可能影響其生理調節機制（相關作用仍在研究中）。

為什麼外泌體會成為醫療新寵？姚潘柔經理分析，外泌體具有三大優勢：

安全性更高： 外泌體不含細胞核（DNA），因此沒有細胞分化失控或致癌的風險，也極少引發免疫排斥反應，但其安全性仍需依研究與臨床評估判斷。

穿透力更強： 由於奈米級的微小體積與脂質雙層結構，在研究中觀察到其可能具備穿透組織的特性（實際應用仍需更多證據）。

精準調控： 不同來源的外泌體攜帶不同的「貨物」。例如來自間質幹細胞的外泌體，與發炎反應及細胞調節相關的作用機制仍在研究中。

目前外泌體常見應用於組織修復、免疫調節與皮膚年輕化。正欣診所姚潘柔經理強調，這項技術代表了影響細胞訊號調節機制。我們不再只是給身體膠原蛋白（原料），而是透過外泌體告訴纖維母細胞：「醒醒，該開始工作了！」（指令）。

雖然外泌體前景看好，但市場上產品良莠不齊。正欣診所姚潘柔提醒，外泌體的活性極度依賴純化技術與保存條件，民眾在選擇相關療程時，應確認其來源是否合規、是否有完整的定性定量分析報告，才能確認產品來源與品質，避免選擇資訊不明的產品。

免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

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參考文獻：

原文出處：外泌體研究受關注：專家解析其在再生醫學中的角色與應用發展