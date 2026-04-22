外泌體研究受關注：專家解析其在再生醫學中的角色與應用發展

2026-04-22 11:02 潮健康

　

　

不是細胞，是「訊息分子」：再生醫學研究方向出現變化

在再生醫學領域，正欣診所經理姚潘柔指出，最新的科研趨勢已發生了典範轉移，主角不再是幹細胞本身，而是它分泌的「外泌體（Exosomes）」。

　

從生物學的原理來看，外泌體是細胞間的「訊息傳遞者」。它是一種直徑僅 30-150 奈米的雙層脂質囊泡。如果把幹細胞比喻為「工廠」，外泌體就是工廠發出的「物流包裹」。這個包裹裡裝載了核酸（mRNA、miRNA）、蛋白質與生長因子。當外泌體接觸到受損或老化的細胞時，會像鑰匙插入鎖孔一樣，將相關訊號傳遞至目標細胞，可能影響其生理調節機制（相關作用仍在研究中）。

　

　

外泌體應用特性探討

為什麼外泌體會成為醫療新寵？姚潘柔經理分析，外泌體具有三大優勢：

　

  • 安全性更高： 外泌體不含細胞核（DNA），因此沒有細胞分化失控或致癌的風險，也極少引發免疫排斥反應，但其安全性仍需依研究與臨床評估判斷。

  • 穿透力更強： 由於奈米級的微小體積與脂質雙層結構，在研究中觀察到其可能具備穿透組織的特性（實際應用仍需更多證據）。

  • 精準調控： 不同來源的外泌體攜帶不同的「貨物」。例如來自間質幹細胞的外泌體，與發炎反應及細胞調節相關的作用機制仍在研究中。

    • 　

    從實驗室到診間：新興研究技術

    目前外泌體常見應用於組織修復、免疫調節與皮膚年輕化。正欣診所姚潘柔經理強調，這項技術代表了影響細胞訊號調節機制。我們不再只是給身體膠原蛋白（原料），而是透過外泌體告訴纖維母細胞：「醒醒，該開始工作了！」（指令）。

    　

    雖然外泌體前景看好，但市場上產品良莠不齊。正欣診所姚潘柔提醒，外泌體的活性極度依賴純化技術與保存條件，民眾在選擇相關療程時，應確認其來源是否合規、是否有完整的定性定量分析報告，才能確認產品來源與品質，避免選擇資訊不明的產品。

    　

    免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

    　

    　

    　

    延伸閱讀：

  • 外泌體：細胞間的隱形天使 

  • 猛健樂是什麼？原理、效果、適合對象與注意事項一次解析 

  • 血液淨化大對決：雙重過濾vs. 離心機 

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    參考文獻：

    原文出處：外泌體研究受關注：專家解析其在再生醫學中的角色與應用發展

    潮健康

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    #外泌體

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    2026-04-08 19:21 女子漾／編輯Layla陳亭希
    圖片來源：IG@ssinz7
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    近期因出演 Netflix 新韓劇《臥底洪小姐》的朴信惠，人氣再度飆漲成為粉絲熱烈討論話題，尤其在劇中飾演 20 歲的臥底少女完全無違和感，令人不禁想知到她平常都怎麼保養，朴信惠除了膚質超好之外，也相當注重身材管理，完全看不出來已經結婚生子，產後也迅速恢復苗條的身材狀態極佳，想知道朴信惠平常都怎麼減肥瘦身，並長期維持理想的好體態嗎？以下為大家總整理她的 5 個減肥食譜大公開，只要掌握減糖與高蛋白攝取便能輕鬆瘦。

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    朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開01.小黃瓜減肥

    圖片來源：IG@ssinz7
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    朴信惠曾經分享過，她的減肥方式其實很簡單，平常吃熱量低但有高營養價值的食物，像是小黃瓜就是她的最愛，早餐會搭配小黃瓜與低脂牛奶來增加飽足感。

    朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開02.多吃番茄

    圖片來源：IG@ssinz7
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    很重視體重管理的朴信惠，如果想長期維持纖細身形，也會選擇代餐讓自己有飽腹感，對於工作相當忙碌的她來說非常方便，另外，朴信惠也會吃番茄代替一餐，例如番茄蛋三明治、番茄汁等，不僅熱量低還可以加強代謝與抗老化。

    朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開03.六點後不吃東西

    圖片來源：IG@ssinz7
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    朴信惠也提到自己會進行間歇式斷食，比如吃東西集中在某一段時間，然後六點過後就不吃東西，盡量以減糖、原型食物、高蛋白為食材，不易增加身體負擔還能輕鬆瘦身。

    朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開04.喝紅豆水、薄荷水

    圖片來源：IG@ssinz7
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    朴信惠曾公開自己是易水腫體質，早上起床都很容易水腫，因此朴信惠自創各種飲品，例如紅豆水、薄荷水、南瓜水等，可以增加身體代謝，同時促進腸胃蠕動，加強體內排毒與排除油脂，還可以達到養顏美容效果。

    朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開05.長期維持運動

    圖片來源：IG@ssinz7
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    朴信惠一週都會進行三次的芭蕾舞訓練，除此之外，也會做皮拉提斯增加肌肉核心能力與身體柔軟度，讓體態線條更好看，看起來也會更纖瘦。

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    #朴信惠

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    2026-04-14 05:00 女子漾／編輯桑泥
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    最近打算為指尖換季但在苦惱該選什麼造型嗎？根據最新的時尚趨勢報告，今年春季呈現出兩種風格的的審美競爭，一個是追求純淨質感的「靜奢極簡風」，另一個則是象徵生命力爆發的「花卉風」，到底哪一種風格才適合妳？小編這篇 2026 春季美甲風格解析，幫妳找出命定款式，顯白又百搭。

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    極簡風：2026 的關鍵字是「空氣感」

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    2026 的極簡主義除了單色的裸色系，還加了技術進化為濾鏡美甲，這種風格強調如同皮膚穿上薄紗般的半透明感，是許多職場女性與極簡穿搭愛好者的首選。

    ・微珍珠光： 不同於厚重的鏡面，今年流行極其細微的珍珠粉，在光線下若隱若現
    ・法式進化：極細的邊緣雙線條，比單一線條更有設計感

    如果妳平時多穿著中性色系（灰色、米色、白色），極簡風能提升整體的「高級感」，讓雙手看起來乾淨又修長。


    花卉風：3D 立體與浮雕設計

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    不同於往年的平面彩繪，2026 的春季花卉風格更多了 3D 立體花朵與浮雕成爲了熱門選項。

    ・立體花朵： 用立體花朵與珍珠做出粉嫩指尖造型，呈現如藝術品般的層次感
    ・花瓣＋細鑽造型： 利用透明建構膠捏塑出花瓣輪廓，配上細鑽點綴，展現清新高貴感

    若計畫參加音樂節、野餐或外拍，花卉風是絕佳的拍照利器，能讓指尖在自然光下成為最吸睛的存在。

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    #造型 #穿搭 #趨勢 #春天美甲 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #美甲美睫 #2026春夏

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    2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

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    2026-04-13 06:39 女子漾／編輯桑泥
    2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest
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    春天的到來，美甲趨勢也逐漸轉向更柔和、輕盈的色調，小編綜合了 2026 國際時尚與美妝媒體觀察，今年春季美甲流行色最明顯的關鍵字就是低飽和、奶霧感與大地色系。這股風潮與近年流行的「quiet luxury」與自然系美學息息相關，也讓指甲顏色從過去的高存在感，變成更講究氣質與質感的配角。

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    2026 春季美甲流行色一：裸粉色系

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    首先最受歡迎的就是裸粉色系。不同於過去偏亮的粉色，2026 的裸粉更接近膚色或帶一點灰調，看起來自然又顯手白。這種顏色不僅適合日常與上班族，也非常符合亞洲女生喜歡的溫柔系風格。搭配短甲或自然圓形指甲，能營造出乾淨、精緻又不過度打扮的印象。


    2026 春季美甲流行色二：奶霧色

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    第二個春季主流色是奶霧色。所謂奶霧感，就是在原本的顏色中加入白或灰，讓整體呈現半透明、霧面或柔焦效果。像是奶茶色、燕麥色、淡杏色與藕紫色，都屬於這個範圍。這類色調最大的優點是耐看、不容易膩，而且即使長出新甲也不會顯得突兀，因此成為許多上班族與學生族群的首選。


    2026 春季美甲流行色三：大地色系美甲

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    第三個不能忽略的是大地色系美甲。國外媒體近年將這股風格稱為「earthy nails」，主打泥土、苔蘚、石灰與沙色等自然色調。這些顏色在春天特別受歡迎，因為它們比冬季的深咖啡與墨綠更輕盈，但又比粉嫩色更有個性。對喜歡低調又想有設計感的人來說，大地色可以說是最平衡的選擇。

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    #美甲 #穿搭 #春天美甲 #指彩推薦 #流行時尚 #指彩範本

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    2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

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    2026-04-17 19:07 女子漾／編輯張念慈
    2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供
    2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供

    今年春夏防曬真的不一樣了。不再只是「防曬係數比高」，而是直接進化成「底妝的一部分」。從專櫃到開架，幾乎每個品牌都在強調：一瓶搞定防曬＋修飾＋保養。以下整理今年討論度最高的7大防曬新品，直接幫你挑出最適合自己的命定款。

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    1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」：偽素顏天花板，一抹自帶玫瑰光

    嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
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    如果你追求「看起來像沒化妝但皮膚超好」，這條真的會中。嬌蘭把經典提洛可系列升級，推出這款結合防曬＋潤色＋保養的裸膚霜。最大亮點在於極高比例自然來源成分，搭配紫雛菊精萃、摩洛哥堅果油與玻尿酸，一邊防曬一邊養膚。

    質地非常輕盈，能打造像陽光親吻過的玫瑰光或蜜桃光肌，毛孔與暗沉會被柔焦掉，適合日常快速出門、懶得上粉底的人。

    嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
    嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

    2. 曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」：開架高CP潤色王

    曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
    曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

    這款可以說是開架市場的話題王。全新升級加入「鎖光UV防護膜科技」，讓防曬同時具備底妝濾鏡效果。

    SPF50+/PA++++高防曬力之外，還有4款校色選擇：冰晶藍（修紅）、薰衣草紫（去黃）、玫瑰粉（補氣色）、薄荷綠（修痘疤）。而且耐汗、抗摩擦，不容易脫妝，非常適合台灣悶熱天氣，通勤族會很有感。

    曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
    曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

    3. ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」：毛孔隱形神器，底妝直接少一步

    ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供
    ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供

    這支的重點只有一個：柔焦到像開濾鏡。透過「平滑美肌塗膜」技術，能填補毛孔與凹凸，讓肌膚表面變平滑，同時兼顧防曬與妝前打底。

    奶油黃色調可以自然修飾泛紅與膚色不均，加上8小時持妝效果，非常適合油肌或毛孔明顯族群。

    4. 迪奧「緹花輕透UV防曬乳＋全能UV防曬棒」：精品級隱形防護

    迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供
    迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供

    迪奧今年直接把防曬做成「時尚單品」。「緹花輕透UV防曬乳」主打水感輕盈質地，擦上像一層隱形薄紗，完全不泛白、不黏膩，同時具備SPF50+ PA++++高防護。

    另一款「全能UV防曬棒」則走隨身補擦路線，柔霧質地能順便修飾毛孔與控油，外出補防曬也能維持精緻妝感。

    迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供
    迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供

    5. MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」：敏感肌安心首選

    防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
    防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

    如果你是敏感肌或極簡保養派，MUJI這系列會很對味。主打低刺激與簡單成分，添加植物萃取、神經醯胺與胺基酸，兼顧保濕與肌膚防護。

    兩款防曬各有定位：水凝乳清爽不黏，適合日常通勤；防曬乳液則為物理防曬，通過耐水測試，適合戶外活動與長時間曝曬。

    MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供
    MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供

    6. 巴黎萊雅：養膚級防曬全面進化，「1瓶3效」成市場主流

    巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
    巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

    巴黎萊雅今年主打「養膚級防曬」，推出美肌小金管與控油小銀管兩款產品，強調防曬、妝前與保養三效合一，採用專利防曬科技，有效阻隔紫外線，同時添加多重保濕與抗老成分，讓防曬不再只是防護，而是肌膚管理的一環。

    巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
    巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

    美肌小金管偏向水潤透亮妝感，適合乾肌或追求光澤底妝者；控油小銀管則主打清爽控油與毛孔修飾，鎖定油肌族群，讓夏季妝容維持長時間穩定。

    7. Dr. May 美博士：醫美術後防曬升級，「校色＋修護」成關鍵新戰場

    Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
    Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供

    隨著醫美療程普及，「術後防曬」成為今年市場關注焦點。Dr. May 美博士針對雷射、皮秒後的脆弱肌膚，推出全新「紫潤白防曬」，主打高防護同時結合校色與修護機制。

    產品採用SPF50+ PA++++高規格防護，並加入紫潤校色因子，可即時中和蠟黃與暗沉，讓肌膚在修復期也維持透亮氣色。成分設計同步強調「防護＋修護＋抗老」，透過植萃專利與抗氧化成分，降低光老化影響，同時維持水感清爽質地，減少術後肌膚負擔。整體定位明確鎖定「醫美後專用防曬」，也反映市場從日常防護延伸至精準護膚需求的趨勢。

    Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
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    #嬌蘭 #迪奧 #彩妝保養 #防曬推薦 #曼秀雷敦 #無印良品 #ALLIE

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    2026年保養市場出現關鍵轉向。從過去強調單一功效，到現在更重視「肌膚整體運作」，保養邏輯正在升級。尤其外泌體技術、補脂養膚與夜間修護概念的崛起，讓產品不再只是短效改善，而是回到肌膚根本。

    如果你正在找保養品推薦2026必買清單，以下8款高評價新品，從精華液、乳霜到美容油與面膜，完整解析今年最值得關注的保養趨勢。

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    CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜

    CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
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    在夜間保養領域，CHANTECAILLE 香緹卡推出的雪牡丹臻白透亮水潤面膜，則進一步將「亮白」與「修護」整合進睡眠時段。

    這款面膜以雪牡丹植萃為核心，搭配專利淡斑成分Thiamidol®與菸鹼醯胺，強調在夜間肌膚修護最活躍的時段，同步進行淡斑、提亮與保濕。透過在肌膚表層形成水潤鎖護層，讓有效成分在睡眠期間持續作用，放大整體修護效果。

    CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供
    CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供

    實際使用上，質地偏水潤型面膜，延展性佳，不會有厚重悶感，適合作為夜間最後一道保養程序。隔天醒來後，膚色均勻度與光澤感會更明顯，整體膚況呈現穩定狀態。

    特別適合有斑點、暗沉困擾，或想強化夜間修護效率的人。對於生活作息不規律、膚況容易疲憊的族群，也能作為密集修護選擇。

    ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油

    ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
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    2026年另一個關鍵趨勢是「補脂養膚」，ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油正好體現這個概念。透過多重Omega脂肪酸，補充肌膚屏障所需脂質，讓保養不再只停留在補水層面。

    使用時能感受到油體細緻輕盈，不厚重也不悶，延展性佳，甚至可與底妝混合使用。使用後呈現自然光澤，而非油亮感，整體膚況看起來更健康。特別適合乾肌與敏感肌族群，或長期覺得保養吸收不完全的人，能從根本改善乾燥問題。

    ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供
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    DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華

    在美白保養領域，DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華代表新一波升級趨勢。透過外泌體概念導入，不只著重亮白效果，同時強調膚況穩定與修護。

    DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
    DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

    質地清爽、吸收快速，適合日夜使用。長期使用後，膚色均勻度提升，整體透亮感更加自然，而不是短暫的表面提亮。適合有暗沉、膚色不均困擾，同時又擔心刺激性的族群。

    DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供
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    FORTE 10%胎盤素肌活精質乳霜

    在抗老乳霜領域，台塑生醫FORTE全新升級的「10%胎盤素肌活精質乳霜」則從肌膚結構層次切入，回應隨年齡增長所出現的鬆弛與輪廓下移問題。品牌以胎盤肌活系列為基礎，透過提升胎盤與臍帶活性萃取至10%高濃度，結合多重生長因子與玻尿酸，打造更完整的結構型抗老保養策略。

    配方中進一步加入「星芒杉紅藻萃取」作為重力反轉因子，搭配雙重胜肽系統，從支撐結構與膠原排列著手，提升肌膚緊緻度與立體感。整體作用不僅停留在表層滋潤，而是延伸至肌底，協助改善因老化導致的輪廓鬆動與彈力流失問題。

    實際使用時，乳霜質地細緻柔滑，延展性佳且吸收迅速，兼具滋潤與輕盈感，不會帶來厚重負擔。持續使用後，肌膚會呈現更飽滿緊實的觸感與光澤，特別適合初老至熟齡肌，或開始在意輪廓線條與彈性的族群。

    Natura Bissé 無齡肌泌精華

    Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供
    Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供

    今年最受矚目的精華液之一，Natura Bissé 無齡肌泌精華將保養從「補充成分」提升到「調節機制」。透過外泌體概念延伸的肌膚訊息傳遞技術，讓細胞維持穩定運作，進一步優化膠原生成環境。

    Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP
    Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP

    實際使用時，質地輕盈且延展性高，吸收後不殘留黏膩感，反而帶出細緻滑順的膚觸。持續使用後，膚況穩定度明顯提升，尤其在換季或壓力期間，肌膚更不容易出現粗糙與不適。適合初老族群與膚況不穩定者，若你開始感受到單純保濕不夠，這類型產品會是升級保養的重要關鍵。

    嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜

    嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
    嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

    嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜延續品牌蘭花科研，強調提升肌膚修護與抗老能力。透過高濃度蘭花萃取，讓肌膚在面對環境壓力時仍能維持穩定狀態。

    與傳統抗老乳霜不同，這款以清爽質地為主軸，推開後快速吸收，不會產生厚重悶感。使用後肌膚呈現柔潤細緻的光澤，同時維持清爽觸感。特別適合混合肌與油肌族群，或是對乳霜質地有抗拒感的人，能兼顧抗老效果與舒適度。

    嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供
    嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

    迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版

    迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
    迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

    迪奧緹花全能修護霜主打高實用性，此次限量版則進一步強化日常使用情境。一瓶即可應對臉部、雙手與局部乾燥問題，讓保養更簡化。

    質地介於乳霜與軟膏之間，延展性佳，吸收後形成柔潤保護層，但不會過度厚重。對於長時間待在冷氣房或頻繁清潔雙手的人來說，補擦時特別有感。適合生活忙碌、希望減少保養步驟的人，是兼顧功能與便利性的代表產品。

    迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供
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