圖說：每天補充膠原蛋白，讓肌膚Q彈光澤不間斷







每天照鏡子，你是否發現臉部輪廓慢慢不再緊緻，或是膝蓋在運動時偶爾傳來小提醒？從25歲開始，膠原蛋白就像銀行存款一樣，悄悄以每年約 1% 的速度流失。肌膚彈性下降、細紋出現，甚至指甲和頭髮的光澤感也會慢慢消失。

想讓肌膚維持彈潤狀態，補充膠原蛋白是不少人的日常選擇。不過，比起單純「有沒有吃」，其實「怎麼吃、什麼時候吃」更影響實際感受。《FJ豐傑生醫》營養師戴嘉珠指出，掌握正確的補充方式與時間點，才能讓效果更容易被感受到。





膠原蛋白在體內就像支撐結構的骨架，分布在皮膚、關節、軟骨與指甲等部位。不同類型各有角色：第一型與第三型多與肌膚彈性、光澤相關；第二型則與關節活動力有關；營養師指出，補充前先釐清自身需求，是偏向日常保養，還是活動力維持，會更容易選對類型與補充方式。

不少人都有這樣的疑問：明明有補充，卻感覺不明顯，那麼差別可能就在「時間點」。一般建議可把握兩個時段補充：

早上起床後空腹： 在空腹狀態下補充膠原蛋白，為部分人常見的食用方式之一，方便納入日常保養習慣中，實際感受因人而異。

在空腹狀態下補充膠原蛋白，為部分人常見的食用方式之一，方便納入日常保養習慣中，實際感受因人而異。 運動後1小時內：運動後搭配蛋白質等營養補充，是常見的飲食安排之一，膠原蛋白亦可作為蛋白質來源的一種選擇，實際攝取方式可依個人需求調整。

此外，營養師也提醒，比起特定時間點，更重要的是每天穩定補充，讓身體有持續來源，較容易累積效果。

市面上膠原蛋白產品琳瑯滿目，從粉末、果凍到飲品都有，不同來源與製程差異很大。在挑選產品時，營養師建議可以從5個方向做為參考：

小分子水解膠原蛋白吸收快 : 膠原蛋白分子大，直接吃吸收慢，水解膠原蛋白就像預先切好的小塊，身體能快速吸收、利用率高。



膠原蛋白分子大，直接吃吸收慢，水解膠原蛋白就像預先切好的小塊，身體能快速吸收、利用率高。 分子大小3000Da最好 : 2500Da-15000Da的分子大小中，3000Da的小分子胜肽更有吸收優勢。



2500Da-15000Da的分子大小中，3000Da的小分子胜肽更有吸收優勢。 100%純膠原無添加，簡單配方最安心 : 有些膠原蛋白為了好吃或好保存，會加香料、甜味或防腐劑，長期吃下來其實會讓身體多負擔。建議挑選100%純膠原蛋白、標示清楚 的產品，吃起來更為安心。



有些膠原蛋白為了好吃或好保存，會加香料、甜味或防腐劑，長期吃下來其實會讓身體多負擔。建議挑選100%純膠原蛋白、標示清楚 的產品，吃起來更為安心。 選擇來源穩定的配方 : 膠原蛋白的吸收取決於製程與分子大小，通常採用小分子、易溶解的形式。牛來源膠原蛋白穩定度高；魚來源分子細小、吸收快，但製程不精細可能帶腥味；豬來源價格較低，但品質與純度差異大。



膠原蛋白的吸收取決於製程與分子大小，通常採用小分子、易溶解的形式。牛來源膠原蛋白穩定度高；魚來源分子細小、吸收快，但製程不精細可能帶腥味；豬來源價格較低，但品質與純度差異大。 挑選自己合適的劑型 : 膠原蛋白有粉狀、飲品和果凍三種劑型，各有特色。粉狀易保存、方便與飲品混合，價格通常較親民；果凍方便攜帶、口感佳，但含糖量較高，膠原蛋白含量相對較少；飲品吸收速度較快，但可能含更多添加物，購買時需要注意成分標示。



平常吃膠原蛋白，也有一些小細節要注意。如果正在吃藥，最好跟膠原蛋白間隔一小時以上；咖啡或濃茶可能會加速膠原蛋白代謝，但偶爾喝不需要太擔心；非耐熱的膠原蛋白不要用熱水沖泡，避免蛋白質被破壞。

膠原蛋白不是立刻見效的魔法，而像每天存一點青春的小習慣。每天固定補充、搭配均衡飲食、睡得好、動得夠，肌膚才會慢慢回應。選對小分子、純膠原、來源穩定的產品，再搭配水果或溫水，長期累積的效果，比追求速效更實在，也更貼近生活。





免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

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．FJ豐傑生醫-部落格專欄

．膠原蛋白什麼時候吃最有效

原文出處：膠原蛋白補充時機怎麼選？營養師解析日常攝取方式