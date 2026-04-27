30歲後保養方式怎麼調整？從膠原蛋白與日常習慣談起

2026-04-27 13:02 潮健康

　

　

保養沒感，往往不是不夠努力

很多人一過 30 歲，開始對鏡子裡的自己變得更敏感。也許不是一下子出現很大的改變，而是某些細節悄悄浮現：早上起床時覺得氣色沒那麼飽滿、上妝後卡粉變得明顯、熬夜後膚況要花更久時間才回穩。這些變化，常讓人直覺想要趕快遮住，於是保養品越擦越多、步驟越疊越滿，卻還是覺得少了點什麼。

　

其實，30+ 的好膚況管理，重點往往不是一味掩飾，而是重新理解肌膚節奏的改變。近來不少美容健康觀察都指出，大家對保養與抗老的看法，已逐漸從只追求外表修飾，轉向重視整體生活型態、營養攝取與日常穩定度。真正耐看的狀態，不一定是看不出年齡，而是肌膚看起來細緻、明亮、穩定，整個人自然有精神。

　

當我們把焦點從「遮老」轉向「穩住」，反而更能找回屬於自己的舒服節奏。尤其在生活步調快、工作壓力高、外食與熬夜變成常態的情況下，肌膚其實也會受到作息、壓力與環境影響。換句話說，好膚況從來不只是保養台上的事，而是日常選擇一點一滴累積出來的結果。因此，30+ 的保養觀念，更適合走向「少一點急救心態，多一點長期管理」。

　

　

膠原節奏沒穩住，關鍵可能在這兩類營養

從營養與科學角度來看，想讓膚況維持在比較穩定、透亮的狀態，除了規律作息、壓力調整與基礎防護之外，和膠原生成相關的營養條件也很值得注意。

　

近年的臨床研究指出，口服膠原相關補充與皮膚保濕、緊緻度、真皮結構等指標之間，已有一定程度的觀察基礎；其中有研究顯示，連續補充生物活性膠原蛋白肽 12 週後，受試者在皮膚含水量、緊緻度與真皮層結構方面出現正向變化，而且停止補充後一段時間，部分結果仍可維持。

　

另有臨床試驗觀察到，低分子膠原胜肽與皮膚保濕、彈性及真皮密度提升有關。不過，這些結果更適合被理解為日常保養與營養管理的一部分，而不是立即改變外觀的捷徑。若要談到膠原節奏，維生素 C 是很關鍵的一環，因為它參與膠原形成所需的生理過程，同時也具有抗氧化角色；另一個值得放進 30+ 日常管理清單的，則是第一型與第三型膠原蛋白的概念。

　

第一型膠原與肌膚支撐結構關係密切，而第三型膠原常被視為與年輕、柔軟的肌膚狀態有關。對忙碌女性來說，與其等膚況反覆失衡再想辦法補救，不如從生活作息、飲食蛋白質來源、抗氧化營養與膠原管理一起慢慢穩住。這樣的思維，比起只追求短期表面修飾，更接近 30+ 真正需要的保養邏輯。

　

真正值得投資的，是可持續的好膚況管理

也因此，30+ 的保養，不一定要把自己逼成永遠沒有疲態的人，而是學會在忙碌生活裡，替自己留下一套能長期執行的節奏：白天記得基礎防護，減少紫外線與生活壓力的累積；飲食上重視蛋白質、蔬果與抗氧化來源；晚上盡量讓休息回到規律；在需要時，也用更有系統的方式補足與膚況穩定相關的營養支持。

　

當保養觀念不再只是「遮」，而是「養」，整體氣色和肌膚狀態往往更容易呈現自然、耐看、有精神的樣子。近年市面上也出現不少以複合型營養設計為核心的功能性品牌，其中像「雙態膠原」這類產品，便是鎖定 30 歲以上、重視體態管理、外在狀態與自我要求的菁英族群所規劃。其設計思維不只是著眼於單一補充，而是希望用更貼近現代生活節奏的方式，協助這群人在工作壓力、作息不穩與外在環境挑戰之下，仍能把好膚況管理納入日常。

　

對許多 30+ 女性而言，真正值得投資的，不是短期遮飾，而是建立一套可持續、可累積、也更符合自己生活節奏的管理方式；當日常穩定了，膚況往往也更容易回到自己喜歡的樣子。

　

免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

　

　

　

延伸閱讀：

科醫美學官網

　

　

　

參考資料：

膠原補充與皮膚光老化之系統性回顧與統合分析

12 週生物活性膠原蛋白肽與皮膚結構、保濕、緊緻度研究

低分子膠原胜肽與皮膚保濕、彈性、真皮密度臨床試驗

原文出處：30歲後保養方式怎麼調整？從膠原蛋白與日常習慣談起

潮健康

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#營養 #工作壓力 #膠原蛋白

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朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

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2026-04-08 19:21 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ssinz7
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近期因出演 Netflix 新韓劇《臥底洪小姐》的朴信惠，人氣再度飆漲成為粉絲熱烈討論話題，尤其在劇中飾演 20 歲的臥底少女完全無違和感，令人不禁想知到她平常都怎麼保養，朴信惠除了膚質超好之外，也相當注重身材管理，完全看不出來已經結婚生子，產後也迅速恢復苗條的身材狀態極佳，想知道朴信惠平常都怎麼減肥瘦身，並長期維持理想的好體態嗎？以下為大家總整理她的 5 個減肥食譜大公開，只要掌握減糖與高蛋白攝取便能輕鬆瘦。

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朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開01.小黃瓜減肥

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾經分享過，她的減肥方式其實很簡單，平常吃熱量低但有高營養價值的食物，像是小黃瓜就是她的最愛，早餐會搭配小黃瓜與低脂牛奶來增加飽足感。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開02.多吃番茄

圖片來源：IG@ssinz7
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很重視體重管理的朴信惠，如果想長期維持纖細身形，也會選擇代餐讓自己有飽腹感，對於工作相當忙碌的她來說非常方便，另外，朴信惠也會吃番茄代替一餐，例如番茄蛋三明治、番茄汁等，不僅熱量低還可以加強代謝與抗老化。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開03.六點後不吃東西

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠也提到自己會進行間歇式斷食，比如吃東西集中在某一段時間，然後六點過後就不吃東西，盡量以減糖、原型食物、高蛋白為食材，不易增加身體負擔還能輕鬆瘦身。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開04.喝紅豆水、薄荷水

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾公開自己是易水腫體質，早上起床都很容易水腫，因此朴信惠自創各種飲品，例如紅豆水、薄荷水、南瓜水等，可以增加身體代謝，同時促進腸胃蠕動，加強體內排毒與排除油脂，還可以達到養顏美容效果。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開05.長期維持運動

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠一週都會進行三次的芭蕾舞訓練，除此之外，也會做皮拉提斯增加肌肉核心能力與身體柔軟度，讓體態線條更好看，看起來也會更纖瘦。

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極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

2026-04-14 05:00 女子漾／編輯桑泥
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest

最近打算為指尖換季但在苦惱該選什麼造型嗎？根據最新的時尚趨勢報告，今年春季呈現出兩種風格的的審美競爭，一個是追求純淨質感的「靜奢極簡風」，另一個則是象徵生命力爆發的「花卉風」，到底哪一種風格才適合妳？小編這篇 2026 春季美甲風格解析，幫妳找出命定款式，顯白又百搭。

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極簡風：2026 的關鍵字是「空氣感」

圖片來源：Pinterest
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2026 的極簡主義除了單色的裸色系，還加了技術進化為濾鏡美甲，這種風格強調如同皮膚穿上薄紗般的半透明感，是許多職場女性與極簡穿搭愛好者的首選。

・微珍珠光： 不同於厚重的鏡面，今年流行極其細微的珍珠粉，在光線下若隱若現
・法式進化：極細的邊緣雙線條，比單一線條更有設計感

如果妳平時多穿著中性色系（灰色、米色、白色），極簡風能提升整體的「高級感」，讓雙手看起來乾淨又修長。


花卉風：3D 立體與浮雕設計

圖片來源：Pinterest
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不同於往年的平面彩繪，2026 的春季花卉風格更多了 3D 立體花朵與浮雕成爲了熱門選項。

・立體花朵： 用立體花朵與珍珠做出粉嫩指尖造型，呈現如藝術品般的層次感
・花瓣＋細鑽造型： 利用透明建構膠捏塑出花瓣輪廓，配上細鑽點綴，展現清新高貴感

若計畫參加音樂節、野餐或外拍，花卉風是絕佳的拍照利器，能讓指尖在自然光下成為最吸睛的存在。

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#造型 #穿搭 #趨勢 #春天美甲 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #美甲美睫 #2026春夏

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2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分

2026-04-13 06:39 女子漾／編輯桑泥
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest
2026 春季美甲流行色公開！低飽和裸粉、奶霧色打造高級感指尖，溫柔氣質滿分。 圖片來源：Pinterest

春天的到來，美甲趨勢也逐漸轉向更柔和、輕盈的色調，小編綜合了 2026 國際時尚與美妝媒體觀察，今年春季美甲流行色最明顯的關鍵字就是低飽和、奶霧感與大地色系。這股風潮與近年流行的「quiet luxury」與自然系美學息息相關，也讓指甲顏色從過去的高存在感，變成更講究氣質與質感的配角。

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2026 春季美甲流行色一：裸粉色系

圖片來源：Pinterest
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首先最受歡迎的就是裸粉色系。不同於過去偏亮的粉色，2026 的裸粉更接近膚色或帶一點灰調，看起來自然又顯手白。這種顏色不僅適合日常與上班族，也非常符合亞洲女生喜歡的溫柔系風格。搭配短甲或自然圓形指甲，能營造出乾淨、精緻又不過度打扮的印象。


2026 春季美甲流行色二：奶霧色

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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第二個春季主流色是奶霧色。所謂奶霧感，就是在原本的顏色中加入白或灰，讓整體呈現半透明、霧面或柔焦效果。像是奶茶色、燕麥色、淡杏色與藕紫色，都屬於這個範圍。這類色調最大的優點是耐看、不容易膩，而且即使長出新甲也不會顯得突兀，因此成為許多上班族與學生族群的首選。


2026 春季美甲流行色三：大地色系美甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

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第三個不能忽略的是大地色系美甲。國外媒體近年將這股風格稱為「earthy nails」，主打泥土、苔蘚、石灰與沙色等自然色調。這些顏色在春天特別受歡迎，因為它們比冬季的深咖啡與墨綠更輕盈，但又比粉嫩色更有個性。對喜歡低調又想有設計感的人來說，大地色可以說是最平衡的選擇。

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2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

2026-04-17 19:07 女子漾／編輯張念慈
2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供
2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供

今年春夏防曬真的不一樣了。不再只是「防曬係數比高」，而是直接進化成「底妝的一部分」。從專櫃到開架，幾乎每個品牌都在強調：一瓶搞定防曬＋修飾＋保養。以下整理今年討論度最高的7大防曬新品，直接幫你挑出最適合自己的命定款。

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文章目錄

1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」：偽素顏天花板，一抹自帶玫瑰光

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

如果你追求「看起來像沒化妝但皮膚超好」，這條真的會中。嬌蘭把經典提洛可系列升級，推出這款結合防曬＋潤色＋保養的裸膚霜。最大亮點在於極高比例自然來源成分，搭配紫雛菊精萃、摩洛哥堅果油與玻尿酸，一邊防曬一邊養膚。

質地非常輕盈，能打造像陽光親吻過的玫瑰光或蜜桃光肌，毛孔與暗沉會被柔焦掉，適合日常快速出門、懶得上粉底的人。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

2. 曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」：開架高CP潤色王

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

這款可以說是開架市場的話題王。全新升級加入「鎖光UV防護膜科技」，讓防曬同時具備底妝濾鏡效果。

SPF50+/PA++++高防曬力之外，還有4款校色選擇：冰晶藍（修紅）、薰衣草紫（去黃）、玫瑰粉（補氣色）、薄荷綠（修痘疤）。而且耐汗、抗摩擦，不容易脫妝，非常適合台灣悶熱天氣，通勤族會很有感。

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

3. ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」：毛孔隱形神器，底妝直接少一步

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供

這支的重點只有一個：柔焦到像開濾鏡。透過「平滑美肌塗膜」技術，能填補毛孔與凹凸，讓肌膚表面變平滑，同時兼顧防曬與妝前打底。

奶油黃色調可以自然修飾泛紅與膚色不均，加上8小時持妝效果，非常適合油肌或毛孔明顯族群。

4. 迪奧「緹花輕透UV防曬乳＋全能UV防曬棒」：精品級隱形防護

迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供

迪奧今年直接把防曬做成「時尚單品」。「緹花輕透UV防曬乳」主打水感輕盈質地，擦上像一層隱形薄紗，完全不泛白、不黏膩，同時具備SPF50+ PA++++高防護。

另一款「全能UV防曬棒」則走隨身補擦路線，柔霧質地能順便修飾毛孔與控油，外出補防曬也能維持精緻妝感。

迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供

5. MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」：敏感肌安心首選

防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果你是敏感肌或極簡保養派，MUJI這系列會很對味。主打低刺激與簡單成分，添加植物萃取、神經醯胺與胺基酸，兼顧保濕與肌膚防護。

兩款防曬各有定位：水凝乳清爽不黏，適合日常通勤；防曬乳液則為物理防曬，通過耐水測試，適合戶外活動與長時間曝曬。

MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供
MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供

6. 巴黎萊雅：養膚級防曬全面進化，「1瓶3效」成市場主流

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅今年主打「養膚級防曬」，推出美肌小金管與控油小銀管兩款產品，強調防曬、妝前與保養三效合一，採用專利防曬科技，有效阻隔紫外線，同時添加多重保濕與抗老成分，讓防曬不再只是防護，而是肌膚管理的一環。

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

美肌小金管偏向水潤透亮妝感，適合乾肌或追求光澤底妝者；控油小銀管則主打清爽控油與毛孔修飾，鎖定油肌族群，讓夏季妝容維持長時間穩定。

7. Dr. May 美博士：醫美術後防曬升級，「校色＋修護」成關鍵新戰場

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供

隨著醫美療程普及，「術後防曬」成為今年市場關注焦點。Dr. May 美博士針對雷射、皮秒後的脆弱肌膚，推出全新「紫潤白防曬」，主打高防護同時結合校色與修護機制。

產品採用SPF50+ PA++++高規格防護，並加入紫潤校色因子，可即時中和蠟黃與暗沉，讓肌膚在修復期也維持透亮氣色。成分設計同步強調「防護＋修護＋抗老」，透過植萃專利與抗氧化成分，降低光老化影響，同時維持水感清爽質地，減少術後肌膚負擔。整體定位明確鎖定「醫美後專用防曬」，也反映市場從日常防護延伸至精準護膚需求的趨勢。

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
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#嬌蘭 #迪奧 #彩妝保養 #防曬推薦 #曼秀雷敦 #無印良品 #ALLIE

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2026-04-19 23:37 女子漾／編輯張念慈
2026養膚新品推薦！張凌赫、金智媛、張鈞甯都在用的4款神級精華，穩膚亮肌一次搞定。圖片來源：品牌提供
2026養膚新品推薦！張凌赫、金智媛、張鈞甯都在用的4款神級精華，穩膚亮肌一次搞定。圖片來源：品牌提供

2026養膚保養正式進入「高效修護時代」，不只是補水，而是從肌底啟動修護力。從外泌體、NAD能量到活氧膠原科技，今年的關鍵字就是「讓肌膚自己變好」。更狂的是，這波新品直接由男神女神親自背書，從張凌赫張鈞甯金智媛，每一款都是實際在高壓工作下撐住膚況的真愛清單。

以下精選4大話題養膚新品，從成分到使用感一次解析，幫你找出真正能讓肌膚穩、亮、彈的關鍵選擇。

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1. 蘭蔻《超極限肌因賦活露》：張凌赫同款，穩膚速度真的有差

張凌赫是蘭蔻速PRO小黑瓶《超極限肌因賦活露》愛用者。圖片來源：品牌提供
張凌赫是蘭蔻速PRO小黑瓶《超極限肌因賦活露》愛用者。圖片來源：品牌提供

小黑瓶本來就已經是經典，但這次升級版的重點不是「更滋潤」，而是「更快讓肌膚回到穩定狀態」。

核心的β-肌因再生修護科技，加上高濃度醫學級β-葡聚醣，等於是在肌膚出狀況時，直接幫你「降躁、修復、穩定」。這點對於現代人來說很關鍵，因為真正的肌膚問題，大多不是缺水，而是失去平衡。

張凌赫是蘭蔻速PRO小黑瓶《超極限肌因賦活露》愛用者。圖片來源：品牌提供
張凌赫是蘭蔻速PRO小黑瓶《超極限肌因賦活露》愛用者。圖片來源：品牌提供

張凌赫在高強度拍攝下，最常遇到的就是膚況忽好忽壞，他分享這瓶最有感的地方，就是「不管今天膚況多亂，隔天都能拉回正常」。

實際使用會發現，它不是厚重滋養型，而是偏清爽水感，但吸收後會有一種肌膚被「整理好」的感覺。長期使用會感覺毛孔比較細、膚色更均勻，特別適合熬夜族或壓力型膚況。

2. THE WHOO后「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」：金智媛同款，把抗老變成「快充模式」

金智媛是THE WHOO后 全球品牌代言人，全新「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」。圖片來源：品牌提供
金智媛是THE WHOO后 全球品牌代言人，全新「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」。圖片來源：品牌提供

這瓶的關鍵字只有一個：「速度」。

THE WHOO后這次鎖定現代人最常見的問題，不是老而是「提早看起來累」。像是熬夜、壓力、換季造成的暗沉與鬆弛，其實都是「衰老時差」。

這款安瓶主打NAD Power24™科技，一滴含550億NAD+脂質體，直接補充肌膚能量，讓修護變成「快充模式」。

金智媛是THE WHOO后 全球品牌代言人，全新「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」。圖片來源：品牌提供
金智媛是THE WHOO后 全球品牌代言人，全新「重生秘帖NAD青春極效修護安瓶」。圖片來源：品牌提供

質地是水感凝露，很好吸收，不會有傳統安瓶那種厚重感。用完最明顯的是「膚況變穩」，尤其是那種忽乾忽油、容易泛紅的肌膚，會慢慢回到平衡。

另外一個很加分的點是妝前效果。因為它有微量AHA，會讓肌膚表面更平滑，底妝服貼度會明顯提升。

3. RÈXOS外泌體精華液：張鈞甯愛用，小泌瓶的「慢養膚」哲學

張鈞甯透露，RÈXOS 是她收工後最期待的「肌膚 SPA」。圖片來源：品牌提供
張鈞甯透露，RÈXOS 是她收工後最期待的「肌膚 SPA」。圖片來源：品牌提供

如果你是那種「用很多保養但膚況還是不穩」的人，RÈXOS的核心是「外泌體」，簡單講就是能傳遞修護訊號，讓肌膚自己啟動修復機制，而不是外部硬補。張鈞甯的保養觀念其實很代表現在的趨勢，她強調不要過度保養，而是選擇真正有效、成分單純的產品。

張鈞甯特別推薦話題款商品「外泌體精華液」，其質地舒適不黏稠且吸收極快，能有感提升膚質彈潤。
張鈞甯特別推薦話題款商品「外泌體精華液」，其質地舒適不黏稠且吸收極快，能有感提升膚質彈潤。

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這款外泌體精華液（小泌瓶）主打奈米級吸收，滲透力非常快，使用後不會有負擔感，但肌膚會慢慢變得更彈、更亮。最有感的族群是長時間上妝、經常出差或作息不穩的人。它不像急救型產品那麼立即，但屬於「越用越穩」型，特別適合敏感或容易泛紅的肌膚。

4. 迪奧《逆時活氧奇肌露》：讓肌膚從「暗」變「亮」的關鍵第一步

迪奧《逆時活氧奇肌露》。張念慈/攝影
迪奧《逆時活氧奇肌露》。張念慈/攝影

這瓶比較特別，它不是典型精華，而是「保養第一步」的關鍵角色。迪奧這次把重點放在「肌膚能量」，透過活氧膠原調控科技，搭配錦葵活酵因子，去解決肌膚變暗、變乾、變薄的根本問題。

使用感是非常輕盈的水狀質地，但比一般化妝水更有存在感。擦上去會有一種肌膚被喚醒的感覺，後續保養吸收也會變更好。它最適合的族群是「膚況不差，但看起來沒精神」的人。長期使用會發現肌膚光澤變自然，不是油亮，而是那種健康的膠原光。

一擦：迪奧逆時活氧奇肌露。圖片來源：品牌提供
一擦：迪奧逆時活氧奇肌露。圖片來源：品牌提供

另外，搭配「一擦、二拍、三濕敷」的使用方式，可以在短時間內做出急救效果，很適合重要場合前使用。

#金智媛 #張凌赫 #張鈞甯 #精華液 #彩妝保養 #安瓶推薦

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