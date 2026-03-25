秀智最愛這咖！5款「實用精品大包」盤點，FENDI、LOEWE美哭，筆電、運動服全秒收！

隨著2026春夏時裝週圓滿落幕，各大精品品牌也迎來了嶄新氣象！今年「鬆弛感」依舊是時尚圈的關鍵字，比起裝不下東西的小廢包，兼具大容量與柔軟廓形的實用包款正式強勢回歸，不僅如此，CELINE、LOEWE與BALENCIAGA更迎來了全新創意總監的首秀之作，話題度直接拉滿！

編輯特別為大家盤點了5款2026必收的精品包，無論是通勤上班還是週末約會，跟著這份清單投資絕不踩雷！

推薦包款1. FENDI：FENDI Way

肩背包連運動裝備都能無痛秒收

圖片來源：女子漾編輯部

圖片來源：品牌提供

在2026春夏大秀亮相的 FENDI Way，完美詮釋了什麼叫「FENDI 式的瀟灑」，俐落的梯形輪廓不僅超級百搭，大容量設計更是現代女性的福音！無論是裝著筆記型電腦趕早會，還是塞滿毛巾水壺去上皮拉提斯課，都能輕鬆應對，最懂少女心的FENDI還在手柄側邊設計了精巧的小掛勾，讓你可以掛上專屬的俏皮吊飾。特別推薦撞色款，經典皮革搭配鮮明麂皮內裡（如鴿灰色配電光藍），高級感滿分又不易撞包！

圖片來源：女子漾編輯部

推薦包款2. LOEWE：Amazona 180 包款

經典重塑的慵懶天花板

圖片來源：品牌提供

迎接品牌誕生180週年，由新任總監雙人組Jack McCollough與Lazaro Hernandez 操刀的首秀中，最具話題的就是這顆「Amazona 180」！致敬1975年的傳奇經典，這次以更柔軟靈動、貼近日常的姿態回歸，包身保留了標誌性的拱形方塊與細緻皮革鑲邊，在結構感與慵懶間拿捏得恰到好處。這款包完美展現了現代女性的從容與自信，絕對是今年值得投資的雋永潛力股。

圖片來源：女子漾編輯部

圖片來源：女子漾編輯部

推薦包款3. CELINE：Soft Triomphe 手袋

極簡仙女包，微縮凱旋門自帶高級感

圖片來源：品牌提供

換上Michael Rider執掌的CELINE，迎來了嶄新且純粹的美學語言！全新「Soft Triomphe」一登場就引發極大討論，將經典的凱旋門磁吸鎖扣微縮，搭配柔軟亮澤的羊皮革與背縫工藝，圓潤的弧形包身自帶一股毫不費力的優雅氣質，系列推出翻蓋 Besace 與貼合身型的 Half Moon 兩款，百搭的黑、棕、酒紅三色，日夜場合都能完美駕馭。

圖片來源：女子漾編輯部

另外女神秀智近期也以一襲俐落大衣搭配 CELINE LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，展現洗鍊的日常時髦感。

圖片來源：秀智 IG

CELINE LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，NT110,000 ，圖片來源：女子漾編輯部

推薦包款4. VALEXTRA：Iside Editor & Iside Tin

職場時髦精最愛的 Valextra，在經典 Iside 家族迎來15週年之際開了大絕！全新「Iside Editor」是專為都會女性打造的工作神包，修長比例能輕鬆裝下A4文件與小筆電，夾在手臂下簡直氣場全開，完美銜接辦公與旅行。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：女子漾編輯部

另一款「Iside Tin」則是將經典梯形濃縮成微型的建築雕塑，搭配標誌性的 Costa 黑色手工油邊，小巧精緻又俐落，將義式極簡美學發揮到極致。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

推薦包款5. BALENCIAGA：Bolero 保齡球包

話題總監首發，獨特牡蠣開合設計超吸睛

圖片來源：品牌提供

沒錯，這顆就是Pierpaolo Piccioli接下BALENCIAGA創意總監後的首發爆款！在2026夏季秀場驚艷眾人的「Bolero」，靈感來自品牌1937年的圓弧高訂夾克。獨特的環繞拉鍊設計，打開時就像牡蠣般趣味十足，橢圓形包底甚至還暗藏斜開拉鍊口袋！仿舊金屬配件搭配光滑小牛皮，低調簡約卻自帶高級的街頭氛圍。全系列提供多種尺寸，其中芥末黃與粉水晶色絕對是本季必搶的焦點！