2026-03-26 08:43 女子漾／編輯桑泥
韓綜《秘密好友俱樂部》必看亮點！Jennie、高允貞、丁海寅等韓星私下真實面貌全曝光
近年韓國綜藝持續進化，從戀愛實境、心理實驗到巫師綜藝等節目層出不窮。而2026 年最受矚目的新節目之一，就是由 MBC 推出的真人秀《秘密好友俱樂部》。節目邀請一線明星參與匿名任務與送禮挑戰，其中最吸睛的卡司就有 Jennie、高允貞與丁海寅等大咖現身，讓節目成為最受討論的韓綜之一。
《秘密好友俱樂部》亮點一：Jennie 時隔兩年回歸綜藝
Jennie 自《Apartment 404》後鮮少以固定班底身份出演節目，《秘密好友俱樂部》成為她時隔兩年再度回歸綜藝的重要作品。節目中，她不是舞台上的高冷偶像，而是需要執行秘密任務、偷偷送禮與與其他成員鬥智的參賽者。這種反差感讓觀眾能看到 Jennie 更生活化與真實的一面，也成為節目初期最大話題來源。
《秘密好友俱樂部》亮點二：高允貞首次固定出演綜藝，可愛反差魅力
最近行程滿檔的高允貞，在劇中的她多以氣質冷艷的演員形象著稱，而《秘密好友俱樂部》則是她少數參與的綜藝節目。製作單位希望透過真人秀形式，呈現她在鏡頭外更自然的一面，這對粉絲與觀眾來說都極具新鮮感，也讓大家看到高允貞私下的可愛反差魅力。
《秘密好友俱樂部》亮點三：丁海寅展現暖男魅力
丁海寅過去多以戲劇與電影活動為主，鮮少參與競技型或任務型綜藝。在《秘密好友俱樂部》中，他需要在隱藏身份的情況下為指定對象準備禮物並完成任務，既考驗觀察力，也考驗人際互動能力。這種設定讓觀眾看到他不同於浪漫男主角的另一面，也提升了許多節目的趣味性。
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