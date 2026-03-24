IG瘋傳「羊毛氈美學」是什麼？HOLA花日Marché把整個春天搬進家裡 圖片來源：女子漾編輯拍攝

春天的浪漫，今年不只停在櫻花季，而是直接延伸進「居家日常」。如果你最近滑IG、Pinterest，應該已經發現一個關鍵字瘋狂洗版羊毛氈花。這種帶著手作溫度、看似柔軟卻極具設計感的花藝，正悄悄取代鮮花，成為2026最紅的生活美學風格。而這股風潮，也正式被HOLA帶進台灣日常，打造出一場讓人忍不住想逛的「不凋謝花市」。

羊毛氈花為什麼爆紅？療癒系美學成為新生活指標

比起真花的短暫，羊毛氈花的魅力在於「永遠維持最美的那一刻」。柔軟的羊毛纖維透過手工塑形，每一朵花都帶著些微不完美的自然感，反而更有溫度。這種「不追求完美」的設計語言，正好呼應近年最流行的療癒生活趨勢。同時它也解決了現代女生最在意的兩件事：一是不需要照顧，二是怎麼擺都好看。無論是租屋族、忙碌上班族，甚至是養寵物的家庭，都能輕鬆打造出像雜誌封面的生活氛圍。

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HOLA「花日Marché」：把法式花市搬進家裡

今年春天，HOLA以「花日Marché」為主題，把法式市集的悠閒氛圍直接複製進門市空間。不同於一般花市，這裡的花「永遠不會凋謝」，從羊毛氈花、鉤針花，到樂高花藝系列，全部都能自由混搭。其中最吸睛的，絕對是「GRY&SIF羊毛氈花系列」，使用100%紐西蘭純羊毛結合丹麥設計語彙，每一朵都像藝術品一樣精緻。搭配粉嫩系的鉤針花或帶點玩味感的樂高花，讓花藝不再只是裝飾，而是一種風格選擇。更有趣的是，這次還開放消費者自己「組花束」。從選花材、搭配花器到包裝設計，全流程都能親自參與，直接把生活儀式感拉滿。

圖片來源：官方

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不只是花藝，是一場「手作療癒體驗」

這波活動另一個關鍵亮點，是HOLA推出的期間限定課程「Bloom Lab花藝混搭計畫」。它不只是教你插花，而是用不同材質重新思考「什麼是花」。透過羊毛氈、玻璃、陶瓷、纖維等異材質的組合練習，你會發現，原來花藝可以這麼自由。這種從「做中學」的過程，本身就是一種療癒，也難怪會成為近期最受歡迎的週末行程之一。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

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2026春夏居家趨勢：異材質混搭才是關鍵

這次HOLA同步推出的春夏新品，其實也在傳遞同一個關鍵趨勢：材質比顏色更重要。從客廳的立體織紋抱枕，到書房的纖維藝術掛畫，再到餐廳的藤編梣木餐椅與臥室的高織數純棉寢具，每一個空間都在強調「觸感」與「層次」。不再只是視覺好看，而是讓生活變得更有感。

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甚至連一只陶瓷啤酒杯，都能因為溫潤手感，讓日常多一點儀式感。這種細節，正是現在年輕女性最在意的生活質感。

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限時優惠

活動期間從3月26日到4月22日，只要在HOLA購買任一花材（包含羊毛氈花、鉤針花、樂高花或擬真花），就能享花器與盆器9折優惠。對於正在打造居家風格的人來說，這波幾乎是入手最佳時機。