中午外出買餐、等紅燈或步行在沒有遮蔭的人行道上，是日常生活每天的情境。即使停留時間不長，肌膚仍會持續接觸日照。隨著春夏接近，紫外線指數逐漸升高，這些零碎的曝曬時間也會逐步累積。

圖說：騎車長時間曝曬，日常防曬外套不可忽視。

在日常生活中，紫外線的影響往往來自長時間、反覆累積的曝曬。從通勤移動到外出辦事，這些看似短暫的戶外停留，都可能讓肌膚持續接觸陽光。當曝曬時間增加，肌膚容易出現乾燥、泛紅，也可能影響整體膚況的穩定。

在防曬方式上，多數人會選擇塗抹防曬乳作為基本防護。不過在實際使用上，悶熱環境中的黏膩感、流汗後的不適，以及需要重複補擦的過程，往往會影響使用的持續性。當補擦不穩定或使用量不足時，防曬效果也容易受到影響。

健康管理師張恆恩分享：防曬方式除了與產品本身有關，也與日常使用習慣相關。在實際生活中，補擦頻率與使用量會因情境不同而有所變化，若戶外停留時間較長或流汗情況增加時，使用方式也可能隨之調整。因此在日常生活中，除了塗抹型產品外，也會搭配其他遮蔽方式，一同減少肌膚直接接觸陽光的機會。

透過衣物進行物理性遮蔽，也是日常防曬的重要方式。長袖外套、帽子或具防曬機能的服飾，能在戶外活動時減少肌膚直接接觸陽光的機會，讓防護更穩定。

日常生活中，冰霸衣、涼感外套具防曬機能的服飾，已逐漸成為戶外穿搭的一部分，透過布料本身的設計，在遮蔽陽光的同時，也能維持穿著時的透氣與清爽感。輕量與排汗機能的搭配，讓戶外活動時較不容易出現悶熱與黏膩，也讓防曬方式不再只侷限於塗抹產品。

春夏紫外線強度提升，長時間曝曬與肌膚老化、曬紅曬傷及色素沉澱等情況息息相關。當防曬方式能同時兼顧舒適與便利性，也更容易成為日常習慣的一部分。

從通勤移動、外出辦事到戶外活動，透過適當的遮蔽與穿著調整，減少紫外線長時間累積對肌膚帶來的負擔，有助於維持肌膚在不同環境下的穩定狀態，讓戶外活動時的體感與生活節奏更為舒適。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

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原文出處：春夏紫外線升高：日常曝曬正在悄悄累積