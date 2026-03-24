TWICE SANA「丹寧套裝」演繹美式率性！零濾鏡生圖一樣仙氣逼人

每次出場都美出新高度的SANA，這次身為2026春季「Polo Play包款系列」形象大使，當然要親自帶貨示範！活動當天，SANA捨棄了繁複的華麗禮服，選擇以一身充滿春夏活力的「丹寧套裝」現身，完美演繹了Polo Ralph Lauren經典的美式休閒與率性精神。硬挺的丹寧布料不僅巧妙修飾身型，更襯托出她雪白的肌膚與精緻小臉。

圖片來源：品牌提供

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甜寵粉絲無極限！超萌日文問候融化全場

除了美貌穩定發揮，SANA的寵粉實力也是眾所皆知的！看到台北101從舞台周邊、對街甚至連天橋上都擠滿了帶著應援小物的熱情粉絲，SANA不僅頻頻揮手致意，更用甜到長螞蟻的聲音，以日文向大家打招呼：「大家好，我是TWICE的Sana，馬上又能像這樣子跟大家碰面，真的感到非常高興。」這句話一出，現場粉絲直接原地融化！

據悉，TWICE結束大巨蛋演唱會後，大部分成員都在23日一早搭機返韓，而SANA則是為了這場時尚品牌活動特別單獨留在台灣工作，讓不少ONCE激動大喊：「這次追星之旅真的追好追滿，排休排得太值得了！」

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爆款預警！SANA同款「Polo Play」系列包款，今年春夏絕對要收

看完SANA的絕美穿搭，妳是不是也被她手上的包包給狠狠燒到了呢？這次Polo Ralph Lauren全新推出的「Polo Play」系列包款，主打豐富鮮明的色彩配置，為春夏注入了滿滿的明亮能量。這系列不僅延續了品牌的美式經典DNA，整體包款設計更是輕盈且容量超實用！不管妳是要在城市通勤，還是週末出遊度假，只要揹上這款包，就能輕鬆切換各種穿搭情境。

連SANA自己都在活動上大讚，表示平時就非常喜歡這個系列的商品，這次能親自參與台北快閃店的開幕真的超級開心。只能說，有「帶貨女王」SANA的加持，這款包絕對會成為今年春夏的斷貨爆款！

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Polo Ralph Lauren Polo Play春夏限定快閃店資訊

日期：2026年3月24日(二)至2026年4月22日(三)

時間：週日至週四11:00-21:30；週五、週六及假日前夕11:00-22:00

地點：台北101購物中心1樓 松智路入口 (台北市信義區市府路45號)

同場加映：

TORY BURCH 最新發布了全新春夏系列形象大片，這次再度由我們的超人氣品牌代言人宋雨琦絕美演繹，直接美出新高度！這次的廣告大片特別將場景搬到了充滿復古氛圍的黑膠唱片店，完美呼應了雨琦作為歌手、詞曲創作者與音樂製作人的多重身分，將她對音樂與時尚的熱愛展露無遺，每一張照片都自帶高級復古濾鏡！

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除了絕美的形象照，TORY BURCH 這次還準備了全新生活紀錄短片「TORY STORIES『她』的故事」超級大驚喜，透過輕鬆的快問快答和生活化的跟拍鏡頭，帶大家一窺雨琦褪去舞台光環後的日常。從首爾舞蹈室裡的揮汗練習，到滿懷期待飛往紐約時裝周的幕後花絮，通通零距離大公開！

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這系列紀錄片共分為三集，簡直就是雨琦的專屬成長日記：

首集《夢之所向》：帶領大家回到初心，看見她從懵懂熱愛到堅定逐夢的青澀與熱忱。

第二集《音樂與時尚》：直擊她在造型間探索風格的專注神情，更獨家記錄了她前往紐約出席 TORY BURCH 2026 秋冬大秀，與創意總監 Tory 驚喜同框的珍貴畫面！

最終回《致未來》：雨琦將與大家交心，分享一路走來的心路歷程、成長收穫，以及對未來的無限期許。

談到這次的拍攝，雨琦也感性地分享：「Tory 對時尚的熱愛與對女性的支持，一直深深激勵著我，也讓我回想起踏上音樂之路的初心。」她更暖心喊話：「希望這部短片能鼓勵大家勇敢擁抱夢想。因為值得追逐的夢想，終將成為現實。」