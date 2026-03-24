2026專櫃唇彩新品爆發！PRADA凍唇釉、YSL煙霧唇膏太燒 4款話題唇彩一次看。圖片來源：品牌提供

2026年的唇彩市場明顯進入「質地升級」時代，不再只是顏色競爭，而是從光澤、保濕到持妝全面進化。無論是玻璃光唇、柔霧裸唇還是水光染唇，各大專櫃品牌都在重新定義唇妝的存在感。從PRADA首支凍唇釉，到YSL重新詮釋霧面唇膏，再到TOM FORD與嬌蘭的質地革新，今年的唇彩不只是上色，而是讓整體妝容質感瞬間升級的關鍵。

專櫃唇彩新品1.PRADA 率性持光凍唇釉

PRADA率性持光凍唇釉。圖片來源：品牌提供

PRADA BEAUTY在2026年推出首支【率性持光凍唇釉】，絕對是玻璃光唇天花板，以顛覆傳統的「光凍質地」成為市場焦點。

這款唇釉結合潤唇膏的保濕舒適與唇釉的高顯色效果，打造出兼具光澤與持色的全新妝感。質地能緊密貼合唇紋，同時透過光線折射技術讓雙唇呈現飽滿立體的玻璃光澤，整體妝效更顯精緻高級。

色選方面則延續品牌高訂風格，從裸棕、煙粉到經典紅色一應俱全，其中「摩卡冰磚」與「冰晶煙粉」更成為社群討論度極高的熱門色號，展現帶點冷感的時髦氛圍。

PRADA率性持光凍唇釉。圖片來源：品牌提供

專櫃唇彩新品2.YSL 情挑裸吻煙霧唇膏

YSL 情挑裸吻煙霧唇膏。圖片來源：品牌提供

YSL BEAUTY全新推出的【情挑裸吻煙霧唇膏】，主打「絲滑無痕」的霧面妝效，重新顛覆過去霧面唇彩容易乾燥的印象，霧面唇膏重新定義「高級感」。

這款唇膏在配方中加入高濃度保養成分，配方注入3%普拉絲鏈（PRO­XYLANE™）活性成分，為業界最高濃度等級，結合玻尿酸與3D豐唇複合物，全面提升唇部含水量，使霧面質地依然保有潤澤感，並透過柔焦效果修飾唇紋，呈現宛如天生好唇的細膩妝感。上唇後的妝效不像傳統霧面那樣厚重，而是帶有煙霧般輕柔暈染的層次，使唇形更自然、輪廓更柔和。

整體妝感偏向低調卻耐看的法式風格，特別適合近年流行的「裸感精緻妝」。

YSL 情挑裸吻煙霧唇膏。圖片來源：品牌提供

專櫃唇彩新品3.TOM FORD 太陽親吻潤色光感唇釉

TOM FORD 太陽親吻潤色光感唇釉。圖片來源：品牌提供

TOM FORD於「太陽親吻彩妝系列」中推出的【太陽親吻潤色光感唇釉】，以日落Golden Hour為靈感，打造帶有暖光濾鏡感的水潤唇妝，一抹就是夏天的水光感。

質地主打清透光澤，上唇瞬間呈現水潤感，同時隨時間轉化為自然染唇效果，讓唇色看起來更貼近原生氣色。配方中加入潤澤油質成分，使雙唇維持長時間滋潤狀態，並帶有品牌經典椰子香調，讓使用體驗更具記憶點。

從裸色到莓果色的完整色系設定，讓這款唇釉在日常與約會妝容之間都能自由切換。

TOM FORD 太陽親吻潤色光感護唇油。圖片來源：品牌提供

專櫃唇彩新品4.GUERLAIN KISSKISS 法式之吻極致柔霧唇膏

UERLAIN KISSKISS 法式之吻極致柔霧唇膏。圖片來源：品牌提供

嬌蘭經典KISSKISS系列在2026年迎來全面升級，全新【法式之吻極致柔霧唇膏】以蜂巢成分為核心，蜂蜜入唇霧面也能保濕，打造兼具保養與妝效的唇彩體驗。

配方融合蜂蜜、蜂蠟與蜂王乳，使唇膏在呈現柔霧妝感的同時，仍能維持長時間的滋潤與舒適。搭配品牌研發的鎖色科技，讓色彩更服貼且不易沾染，實現霧面與持妝之間的平衡。

此外，全新可替換式唇膏設計也成為亮點之一，不僅提升使用彈性，也呼應近年美妝產業對永續的重視。

GUERLAIN KISSKISS 法式之吻極致柔霧唇膏。圖片來源：品牌提供