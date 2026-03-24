2026-03-24 17:08 女子漾／編輯許智捷
2026母親節優惠懶人包：5大美妝專櫃最強優惠一次看 肌膚之鑰、IPSA、蘭蔻...優惠整理，保養控和彩妝控快筆記！
母親節檔期向來是美妝圈最重要的一戰。今年不只超強折扣，各大品牌更同步推出「雙正貨組」、「新品首發組」、「大容量限定版」。想趁這波補齊保養或嘗試高單價產品，現在正是最佳時機！
以下小編為大家精選整理優惠組合／品項，拿出筆記本抄下你的購物清單吧！
伊麗莎白雅頓
伊麗莎白雅頓
1. 21天霜水嫩保濕組｜保濕入門最划算
經典「21天霜」主打輕盈乳霜質地，延展性高，適合日常基礎保濕。雙入組直接做到優惠價1,600元(價值4,600元)，相當於35折，對於想找穩定保濕乳霜的人來說，是低門檻入門選擇！
2. 超進化黃金導航膠囊｜修護＋彈潤經典代表
品牌核心明星「黃金膠」採單顆膠囊設計，確保每次使用都是新鮮劑量。主打保濕與修護，同時提升肌膚柔嫩與光澤感。母親節推出90入4,600元(原價6,150元)，是長期使用者最值得囤貨的時機。
3. HPR玫瑰金逆齡雙霜組｜溫和抗老選擇
玫瑰金系列主打「升級型A醇概念」，走溫和入門抗老路線。這次推出的組合優惠價6,000元(價值10,405元)，相當於58折，在專櫃抗老產品中屬於相對好入手的價格帶，且眼霜搭配乳霜的組合，直接把眼周與全臉保養一次搞定，非常適合想簡化保養步驟的人。
內容物如下：
HPR玫瑰金抗痕水潤霜50ml (正貨)
HPR玫瑰金抗痕水潤霜50ml (正貨)
NEW玫瑰金超A醇抗痕眼霜15ml (正貨)
HPR玫瑰金抗痕膠囊7顆x2
小V緊緻舒壓板(玫瑰金/銀色隨機贈送，限量)
4. 八小時多效保濕限量組｜萬用保濕清單
八小時神奇保濕乳，質地偏滋潤但不厚重，適合乾燥肌或日常保濕使用。雙入組優惠價只要1,550元(價值3,100元)，折扣殺至5折，可說是補貨清單的必備項目。
5. 最強艾地苯乳霜任選組｜進階抗老保養
主打添加抗氧化成分的高效保養系列，適合30+族群。母親節推出乳霜與精華搭配組合，讓抗老保養更完整。優惠價5,900元(價值8,662元)，相當於68折。
內容物如下：
任一艾地苯霜系列50ml(正貨)
艾地苯高效橙燦精華2.05mlx2
艾地苯高效抗皺活膚眼部精華2.05ml
超進化黃金導航膠囊7顆
Benefit
Benefit
1. 小雲朵X小冰棒最強頰彩雙件組｜韓系層次氣色妝
一次入手「水潤 × 柔霧」雙質地頰彩，輕鬆打造韓系層次氣色妝。搭配波波冰狗室聯名粉撲，兼具實用與話題性。特價2,584元（價值3,520元），相當73折。
內容物如下：
果汁冰透腮紅棒（任選色）
雲朵空氣腮紅棒（任選色）
波波冰狗室聯名手指粉撲（盲包）×2
2. 微醺莓果打亮腮紅盤｜偏自然紅潤感
一盤整合腮紅、打亮與修容，快速完成乾淨頰彩以及立體的臉部輪廓。色選偏自然紅潤與柔光提亮，日常使用不易失手，也適合隨身補妝。對於想一次補齊氣色盤的人來說，CP值高且實用性明確。特價1,920元（價值3,200元），相當於6折。
內容物如下：
粉金艷炫光蜜粉（精緻版）
瑪其朵蜜粉（精緻版）
紅石榴蜜粉（精緻版）
NEW! 粉金珠貝蜜粉（精緻版）
3. 毛孔隱形定妝雙星組｜打造平滑膚質
結合妝前打底與定妝鎖妝兩大步驟，是經典毛孔隱形系列的高實用搭配。特別適合容易出油、底妝不持久或需要長時間帶妝的膚質與使用情境。特價1,520元（價值2,040元），相當於75折。
內容物如下：
嘖嘖稱齊毛孔隱形露
嘖嘖稱齊無油慮定妝噴霧精緻瓶
4. 這細我的眉筆買大送小組｜打造自然毛流感
以極細1.47mm筆芯打造自然毛流感，能精準描繪眉型，打造自然毛流效果，是Benefit長年熱賣單品之一。正貨搭配精緻版設計，兼顧日常使用與外出補妝需求，讓你隨時眉開眼笑。特價1,200元（價值1,780元），相當於67折。
內容物如下：
這細我的眉筆2.5 / 3 / 3.5 / 4
這細我的眉筆精緻版2.5/3/3.5/4
5. 柔焦特霧毛孔隱形底妝組｜細緻霧面妝感
主打將底妝牢牢吸附，如同小磁鐵般穩定貼合。妝前帶有適度保濕感，能幫助底妝更均勻服貼於肌膚。搭配柔霧蜜粉定妝後，呈現細緻霧面效果，同時維持舒適不乾的膚感。
內容物如下：
嘖嘖稱齊柔焦特霧毛孔隱形露
嘖嘖稱齊柔焦特霧蜜粉精緻版
1. 創生‧極致乳霜單品組 ｜打底修護一次到位
入手「創生‧極致乳霜 40mL」即可一次帶回完整高端保養組合，除正貨乳霜外，還加贈創生‧極致淨白露125mL（正貨）、創生‧極致洗顏皂100g（正貨），並搭配淨白露30mL與防護乳3mL×2，從清潔、打底到修護一次到位。整組售價40,500元(價值54,226元)，不僅內容完整，也讓頂級保養更有入手理由。
2. 底妝三品組｜升級底妝必備
凡選購任一妝前搭配任一粉底與任一蜜粉，即可入手完整底妝組合，並加贈光采無瑕妝前凝霜37mL（正貨），同步享有光耀底妝旅程集點活動贈禮。整體售價10,250元起(價值12,300元起)，對於想一次升級底妝完整度的人來說，是兼顧實用與入手價值的選擇。
3. 創生‧極致 入門二品組 ｜保養核心產品
「創生‧極致 入門二品組」一次打包高端保養核心步驟，內含創生‧極致淨白露125mL與創生‧極致修護眼霜20mL，從基礎打底到眼周修護同步到位；同時加贈創生‧極致洗顏皂100g（正貨）、淨白露30mL與防護乳3mL×2，完整涵蓋清潔、保濕與防護流程。整組售價22,100元(價值28,726元)。
4. 造光妝前1+1組｜精緻光澤妝感
主打一次囤齊兩支光采無瑕妝前凝霜37mL，不論日常打底或重要場合都能穩定撐住妝感。組合加贈精萃光采潔膚皂20mL、逆齡光采防曬霜8mL與精萃光采激光晶露II 7mL，從清潔、保養到防曬一套帶齊。整組售價4,200元(價值6,286元)。
1. 流金水MAX單入組｜長效保濕核心
主打「水循環」保養概念，質地清爽不黏膩，適合各種膚質日常使用，這組以全新流金保濕美膚水200mL為核心，打造穩定膚況的基礎保養。加贈膜力護唇抗UV精華4.5g與瞬卸潔膚油EX 40mL，從清潔到保濕一次到位。售價1,550元(價值2,159元)。
2. ME N 1+1加量組｜個人化乳液
個人化乳液概念，依膚況調整保養節奏，適合作為日常穩定肌膚的基礎保養選擇。組合內含ME自律循環液N 175mL補充瓶×2，並加贈化妝棉50入×2，使用上更便利。整組售價4,320元(價值4,925元)。
3. 黑金水組｜提升肌膚彈潤
「黑金水組」主打提升肌膚彈潤與穩定膚況，以極境新生修護精華露150mL為核心，作為日常保養的關鍵打底。組合加贈日夜全能修護藍精華9mL、修護歸0精華9mL，以及化妝棉4入×4，從保濕、修護到上妝前準備一次到位。整組售價2,500元(價值3,708元)。
4. 膠原寶寶霜組｜彈潤型乳霜
主打彈潤型乳霜，以雙型膠原原生霜50g為核心，質地滋潤卻不厚重，適合作為日常保養的鎖水與彈潤關鍵。組合加贈修護歸0精華9mL與雙型膠原原生霜4g×3，方便外出攜帶與持續補充。整組售價2,850元(價值4,074元)。
5. ME自律循環液 N 舒緩組｜完整基礎保養
主打完整基礎保養，以全新ME自律循環液 N 舒緩175mL為核心，質地溫和，適合想穩定膚況的日常使用。組合加贈日夜全能修護藍精華9mL、修護歸0精華9mL，以及化妝棉4入×4與化妝棉50入，從保養到上妝前準備一次到位。整組售價2,500元(價值3,708元)。
蘭蔻
蘭蔻
1. 小黑發燒搶購組｜修護精華核心
蘭蔻全新速PRO小黑瓶：最速抗老！從根源歸零受損、啟動肌因再生，顯著撫平紋路並緊緻毛孔，重塑肌膚彈潤緊實。全面穩定微生態，實現細緻、嫩亮、平滑的巔峰膚況。全配方無酒精添加，全膚質適用。價值 7,750元，母親節特價4,650元。
內容物如下：
超極限肌因賦活露50ml(正產品)
NEW 極塑緊緻膠原霜(正產品)
2. 小小黑瓶20ML發燒搶購組｜最狂入手價
蘭蔻全新速PRO小黑瓶：最速抗老！從根源歸零受損、啟動肌因再生，顯著撫平紋路並緊緻毛孔，重塑肌膚彈潤緊實。全面穩定微生態，實現細緻、嫩亮、平滑的巔峰膚況。全配方無酒精添加，全膚質適用。價值 3,800元，母親節特價1,900元。
內容物如下：
超極限肌因賦活露 20ml (正產品)
超極限肌因賦活露 15ml
超極限肌因賦活露 5ml
3. 零粉感發燒搶購組｜底妝迷最愛
零粉感超持久粉底上臉即成膜，輕盈不黏膩，新添加81%養膚精華，長效保濕持妝不卡粉。針對出油處吸油，毛孔瑕疵、油光瞬間柔焦神隱，全天透出完美微霧光、零暗沉奶油肌。價值 4,400元，母親節特價2,500元。
內容物如下：
零粉感超持久粉底SPF48/PA++(正產品)
超極限肌因賦活露20ml(正產品)
4. 永生玫瑰霜發燒組｜醫美級乳霜
醫美級PDRN注入，再生澎彈能量，逐層拉提緊塑，深入肌膚新生活化，使肌膚充滿能量，搭配「永生修護極萃分子™」、「普拉絲鏈™」，一瓶改善肌膚5 大老化，達到內澎彈、外拉提，全臉散發澎潤光。價值 15,300元，母親節特價7,650元。
內容物如下：
NEW絕對完美永生玫瑰濃萃乳霜30ml(正產品)
絕對完美永生玫瑰逆齡乳霜30ml (正產品)
5. 線雕膠原霜發燒搶購組｜七天拉提下顎線
「無針線雕膠原科技」搭配首創膠原絲線質地，為肌膚交織出強韌的澎潤支撐網，7 天拉提下顎線 7mm，重塑緊實輪廓不凹陷價值 8,000元，母親節特價3,100元。
內容物如下：
NEW 極塑緊緻膠原霜50ml (正產品)
超緊顏多肽抗痕霜 15mlx3
超緊顏多肽抗痕霜 5ml
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