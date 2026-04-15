不用急著買新衣！靠著基本款單品打造高級疊穿效果，春季穿搭也能層次滿分

保養品推薦2026必買清單 7款高評價精華液、乳霜、美容油、面膜。圖片來源：品牌提供

2026年保養市場出現關鍵轉向。從過去強調單一功效，到現在更重視「肌膚整體運作」，保養邏輯正在升級。尤其外泌體技術、補脂養膚與夜間修護概念的崛起，讓產品不再只是短效改善，而是回到肌膚根本。

如果你正在找保養品推薦2026必買清單，以下8款高評價新品，從精華液、乳霜到美容油與面膜，完整解析今年最值得關注的保養趨勢。

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供

在夜間保養領域，CHANTECAILLE 香緹卡推出的雪牡丹臻白透亮水潤面膜，則進一步將「亮白」與「修護」整合進睡眠時段。

這款面膜以雪牡丹植萃為核心，搭配專利淡斑成分Thiamidol®與菸鹼醯胺，強調在夜間肌膚修護最活躍的時段，同步進行淡斑、提亮與保濕。透過在肌膚表層形成水潤鎖護層，讓有效成分在睡眠期間持續作用，放大整體修護效果。

CHANTECAILLE 香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜。圖片來源：品牌提供

實際使用上，質地偏水潤型面膜，延展性佳，不會有厚重悶感，適合作為夜間最後一道保養程序。隔天醒來後，膚色均勻度與光澤感會更明顯，整體膚況呈現穩定狀態。

特別適合有斑點、暗沉困擾，或想強化夜間修護效率的人。對於生活作息不規律、膚況容易疲憊的族群，也能作為密集修護選擇。

ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

2026年另一個關鍵趨勢是「補脂養膚」，ARTISTRY雅芝 OMEGA多效修護油正好體現這個概念。透過多重Omega脂肪酸，補充肌膚屏障所需脂質，讓保養不再只停留在補水層面。

使用時能感受到油體細緻輕盈，不厚重也不悶，延展性佳，甚至可與底妝混合使用。使用後呈現自然光澤，而非油亮感，整體膚況看起來更健康。特別適合乾肌與敏感肌族群，或長期覺得保養吸收不完全的人，能從根本改善乾燥問題。

ARTISTRY 雅芝「OMEGA多效修護油」。圖片來源：品牌提供

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華

在美白保養領域，DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華代表新一波升級趨勢。透過外泌體概念導入，不只著重亮白效果，同時強調膚況穩定與修護。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

質地清爽、吸收快速，適合日夜使用。長期使用後，膚色均勻度提升，整體透亮感更加自然，而不是短暫的表面提亮。適合有暗沉、膚色不均困擾，同時又擔心刺激性的族群。

DR.CINK 雪姬外泌體喚白精華。圖片來源：品牌提供

FORTE 10%胎盤素肌活精質乳霜

在抗老乳霜領域，台塑生醫FORTE全新升級的「10%胎盤素肌活精質乳霜」則從肌膚結構層次切入，回應隨年齡增長所出現的鬆弛與輪廓下移問題。品牌以胎盤肌活系列為基礎，透過提升胎盤與臍帶活性萃取至10%高濃度，結合多重生長因子與玻尿酸，打造更完整的結構型抗老保養策略。

配方中進一步加入「星芒杉紅藻萃取」作為重力反轉因子，搭配雙重胜肽系統，從支撐結構與膠原排列著手，提升肌膚緊緻度與立體感。整體作用不僅停留在表層滋潤，而是延伸至肌底，協助改善因老化導致的輪廓鬆動與彈力流失問題。

實際使用時，乳霜質地細緻柔滑，延展性佳且吸收迅速，兼具滋潤與輕盈感，不會帶來厚重負擔。持續使用後，肌膚會呈現更飽滿緊實的觸感與光澤，特別適合初老至熟齡肌，或開始在意輪廓線條與彈性的族群。

Natura Bissé 無齡肌泌精華

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片來源：品牌提供

今年最受矚目的精華液之一，Natura Bissé 無齡肌泌精華將保養從「補充成分」提升到「調節機制」。透過外泌體概念延伸的肌膚訊息傳遞技術，讓細胞維持穩定運作，進一步優化膠原生成環境。

Natura Bissé 無齡肌泌系列。圖片提供：1010 GROUP

實際使用時，質地輕盈且延展性高，吸收後不殘留黏膩感，反而帶出細緻滑順的膚觸。持續使用後，膚況穩定度明顯提升，尤其在換季或壓力期間，肌膚更不容易出現粗糙與不適。適合初老族群與膚況不穩定者，若你開始感受到單純保濕不夠，這類型產品會是升級保養的重要關鍵。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜延續品牌蘭花科研，強調提升肌膚修護與抗老能力。透過高濃度蘭花萃取，讓肌膚在面對環境壓力時仍能維持穩定狀態。

與傳統抗老乳霜不同，這款以清爽質地為主軸，推開後快速吸收，不會產生厚重悶感。使用後肌膚呈現柔潤細緻的光澤，同時維持清爽觸感。特別適合混合肌與油肌族群，或是對乳霜質地有抗拒感的人，能兼顧抗老效果與舒適度。

嬌蘭 蘭鑽極萃氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版

迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

迪奧緹花全能修護霜主打高實用性，此次限量版則進一步強化日常使用情境。一瓶即可應對臉部、雙手與局部乾燥問題，讓保養更簡化。

質地介於乳霜與軟膏之間，延展性佳，吸收後形成柔潤保護層，但不會過度厚重。對於長時間待在冷氣房或頻繁清潔雙手的人來說，補擦時特別有感。適合生活忙碌、希望減少保養步驟的人，是兼顧功能與便利性的代表產品。