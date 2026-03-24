脆上熱議「日系精緻髮感」！日本人氣品牌 ReFa 登台 網友實測：吹完真的差很多

圖: 恆隆行提供

近期社群平台「脆（Threads）」掀起一波「日系精緻感」討論熱潮，從妝容、穿搭到髮質管理，不少網友直言：「日本女生連頭髮都在發光」，讓「日常護髮」再度成為關注焦點。其中，日本人氣美髮品牌 ReFa 也因頻繁出現在討論串中，被網友點名為「去日本一定會看到」、「飯店吹風機很常是它」的代表品牌之一。

從日本生活感出發 「頭髮管理」成精緻關鍵

觀察脆上討論，不少網友分享赴日旅遊經驗，提到日本女生對於髮質的重視程度相當高，「不只是造型好看，而是連髮尾都很整齊」、「看起來柔順有光澤」。這樣的生活習慣，也讓高品質美髮工具在當地成為日常必備。

在這樣的文化背景下，ReFa 逐漸累積高討論度，不少使用者分享，「第一次是在日本飯店用到，回台後還在找同款」、「吹完頭髮真的比較不毛躁」，使品牌聲量從旅遊體驗延伸至日常使用情境。

社群實測帶動話題 「吹完差很多」成關鍵字

隨著品牌正式由台灣恆隆行引進，相關產品在脆上的討論度持續升溫。從網友分享內容可見，多數討論聚焦在「吹整後的髮感差異」，包括「比較柔順」、「不容易炸毛」、「早上整理時間變短」等實際使用感受。

其中，以吹風機產品的討論最為集中，不少人提到「溫度不會過熱」、「吹起來比較舒服」，也有使用者分享不同模式在日常造型上的差異，例如頭皮乾燥時、或需要增加蓬鬆感時的使用經驗。

此外，輕巧型吹風機與迷你離子夾也成為外出族群討論焦點，有網友表示「旅行帶很方便」、「補瀏海或整理髮尾很快速」，顯示產品在不同生活情境中的應用性。

從旅遊體驗到日常入手 品牌正式進軍台灣市場

ReFa 由台灣恆隆行代理，過去在亞洲市場已累積一定知名度，產品涵蓋美容儀與美髮工具等品項。隨著社群口碑發酵，此次正式在台推出多款人氣美髮產品，也被視為回應市場需求的重要布局。

據了解，包含吹風機與造型工具等產品將於4月起陸續在台上市，部分品項已開放預購。隨著社群討論持續擴散，是否能延續日本市場的高人氣，也受到消費市場關注。

「脆上好物」帶動消費決策 口碑成新關鍵

近年消費者在選購美容產品時，越來越依賴真實使用分享，「不是廣告，而是別人用過的感覺」成為重要參考依據。從此次ReFa的討論現象也可觀察到，社群平台正逐步影響美妝與美髮產品的購買決策。

有網友直言：「原本只是看到大家分享，後來越看越想試」，也有人表示「比起規格，更在意實際吹完的感覺」。在口碑導向趨勢下，「好不好用」已逐漸成為品牌能否擴散的重要因素。

隨著日系精緻生活風格持續受到關注，結合社群討論熱度與實際使用體驗的產品，預期將持續在台灣市場引發新一波關注。

更多「ReFa」相關資訊可搜尋官網 :

https://shop.hengstyle.com/V2/Brand/ReFa?sortMode=Curator