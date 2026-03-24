2026-03-24 18:30 女子漾／編輯Layla陳亭希
《唐宮奇案》白鹿魅力爆表！從私服範本學會穿出甜帥造型氣場瞬間up
新劇《唐宮奇案之青霧風鳴》由白鹿出演女主角，早已成為新一代收視保證的白鹿，也讓此劇登上熱搜討論話題，不僅讓她人氣再度飆高之外，劇中飾演女官「李佩儀」，更使白鹿演技備受肯定，而她不僅在戲內造型帥氣又仙氣之外，私底下白鹿的穿搭，同樣是許多女粉絲默默關注的對象，平時私服喜歡以帶點個性兼具甜美的風格呈現，充滿甜帥的穿衣技巧，不禁想讓人從中學會搭配巧思，想知道白鹿有哪些最愛的混搭推薦嗎？一起從以下 5 套私服盤點，輕鬆穿出魅力滿分的時髦氣息。
從白鹿甜帥私服搭配靈感範本打造個性又時髦LOOK 01.
大家衣櫃裡一定都有的牛仔外套，不僅適合四季穿著之外，當陷入穿搭靈感缺乏的時候，牛仔外套絕對是百搭實穿的必備，而白鹿以牛仔外套搭配碎花洋裝，運用兩種截然不同風格單品加乘，快速營造可甜可鹽的印象。
從白鹿甜帥私服搭配靈感範本打造個性又時髦LOOK 02.
當想展現個性造型時，不妨跟著白鹿選擇黑色棉質外套搭短裙，利用同色系配色巧思，傳達帥氣兼具的氛圍，再搭配透膚襪、短襪與球鞋就很好看加分。
從白鹿甜帥私服搭配靈感範本打造個性又時髦LOOK 03.
選擇白色上衣與咖啡色長裙，簡單不繁複的穿衣方式，非常適合任何身型駕馭，再混搭一件民族風披肩外套，立即增添一股好感度十足的女孩氣息。
從白鹿甜帥私服搭配靈感範本打造個性又時髦LOOK 04.
西裝外套向來是春季不可或缺的款式，選用襯衫、西裝外套、報童帽的穿搭組合，便能提升氣勢滿分的高級品味，另外融入領帶點綴，讓細節更有重點且注目。
從白鹿甜帥私服搭配靈感範本打造個性又時髦LOOK 05.
運動風的半拉鏈開襟上衣，早已成為時尚人士的最愛，內搭條紋襯衫並露出領口，不僅可以製造豐富層次之外，同時點亮中性與輕甜的混搭焦點。
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