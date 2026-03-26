2026-03-26 18:52 女子漾／編輯Layla陳亭希
《成何體統》最美妃子王楚然！私服成為高雅氣質教科書，掌握搭配重點高級感直接拉滿
近期因新劇《成何體統》登上熱搜的女主角王楚然，不只戲裡的古裝造型美翻，有著精緻的五官和超會放電的雙眼，真的讓人很難不多看幾眼，除了演技備受肯定之外，王楚然私下的穿搭也成為許多女孩的靈感範本，簡單不繁複的穿衣哲學，帶點高雅氣質又不浮誇的風格，不禁想從她的私服學會搭配技巧，以下為大家總整理盤點 5 套私服推薦，想將高級感直接拉滿嗎？一起來看看吧。
王楚然高雅氣質的穿搭法則！掌握這幾個要素準沒錯LOOK 01.
第一套王楚然選擇不規則裙襬剪裁的黑色洋裝，運用不規則剪裁使雙腿看起來更加修飾纖細，而露背剪裁使她的好身材一覽無遺，充滿小心機卻不失品味的風格一定要學會。
王楚然高雅氣質的穿搭法則！掌握這幾個要素準沒錯LOOK 02.
大家衣櫃裡都有的牛仔外套，非常適合忽冷忽熱的春季穿著，如果想將休閒感的單品穿出女孩感，不妨跟著王楚然內搭印花洋裝，瞬間展現優雅兼具的迷人氣息。
王楚然高雅氣質的穿搭法則！掌握這幾個要素準沒錯LOOK 03.
一件白色襯衫、夾克外套與牛仔褲，透過基本款的單品加乘，便能營造出高級又知性的時髦氛圍，不僅適合任何場合穿著，也讓整體氣質更加分。
王楚然高雅氣質的穿搭法則！掌握這幾個要素準沒錯LOOK 04.
風衣外套一直以來都是街頭時尚人士的最愛，選擇近期相當夯的咖啡色風衣，再結合襯衫、背心、 TEE 疊搭技巧，使衣著凸顯豐富層次也使細節更有重點。
王楚然高雅氣質的穿搭法則！掌握這幾個要素準沒錯LOOK 05.
外出時懶得整理頭髮的時候，一頂棒球帽快速營造時尚焦點，並融入漸層色帽子、外套等混搭，打造好感度滿分的日常穿搭魅力。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower