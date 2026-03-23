2026-03-23 17:56 女子漾／編輯張念慈
ALLIE×吉伊卡哇聯名防曬爆紅！2026開架防曬推薦 新品實力比拚誰最值得買
2026開架防曬直接進入「聰明防護＋妝感升級」時代，不只要抗UV，更要輕盈、潤色、甚至照顧敏感肌。這篇幫你整理3款最值得關注的開架防曬新品，包括ALLIE×吉伊卡哇聯名引爆話題，到安耐曬升級科技、曼秀雷敦強攻敏感肌需求，從功能、質地到適合族群一次比拚，讓你不用盲選也能找到命定款。
文章目錄
- 開架防曬推薦1. ALLIE×吉伊卡哇聯名防曬：最強話題王，直接把防曬變日常儀式感
- 開架防曬推薦2. ANESSA安耐曬水凝乳：科技派代表，清爽與防護一次到位
- 開架防曬推薦3. 曼秀雷敦純物理防曬：敏感肌救星，溫和與提亮兼顧
開架防曬推薦1. ALLIE×吉伊卡哇聯名防曬：最強話題王，直接把防曬變日常儀式感
今年聲量最高的防曬，毫無懸念就是ALLIE這波聯名，不只是把「吉伊卡哇」印在包裝上，而是以「軟萌抗曬小隊」為概念，把角色直接對應不同防曬功能，讓選產品變得更直覺。
吉伊卡哇款主打「持采UV高效防曬水凝乳」，鎖定通勤族與戶外活動族群，具備SPF50+ PA++++高係數防護，同時強調抗汗、防水與抗摩擦，長時間外出也能維持穩定防護力。
小八款「濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍）」則更偏向妝感派，一抹修飾膚色不均，打造自然偽素顏效果，甚至可以直接當作輕底妝使用。
烏薩奇款「紫陽明妍」則專攻暗沉蠟黃問題，透過紫色校色機制提升肌膚透明感，拍照與日常通勤都很加分。
再加上3月21日起購買即贈「UV變色鑰匙圈」，可即時檢測紫外線強度又能補妝，直接把聯名價值拉滿。
開架防曬推薦2. ANESSA安耐曬水凝乳：科技派代表，清爽與防護一次到位
安耐曬2026新品最大亮點在於「自動水分平衡科技」，能根據環境濕度自動調整肌膚含水量，解決台灣氣候最常見外面悶、室內乾。
質地走水凝乳路線，清爽不黏膩，同時加入膠原蛋白與玻尿酸，讓防曬不只是防護，也兼具保濕與修護效果。
同系列的「美肌潤色防曬水凝乳」則加入粉紫色調，能自然修飾蠟黃與暗沉，讓膚色更均勻透亮，上妝前使用也更服貼。對於怕厚重、防曬容易和底妝打架的人來說，這系列幾乎是安全牌。
開架防曬推薦3. 曼秀雷敦純物理防曬：敏感肌救星，溫和與提亮兼顧
如果你是敏感肌或剛做完醫美，那這支幾乎可以直接列入必買清單。
「水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」主打100%純物理配方，避免化學性防曬可能帶來的刺激，同時做到輕盈不厚重，打破傳統物理防曬容易泛白的印象。
不只防護，還加入柔光提亮效果，可以修飾暗沉與膚色不均，打造自然透亮的素肌感。配方上無酒精、無香料、無色素，並通過敏感測試，對於膚況不穩或乾敏肌來說更安心。
｢女子漾｣陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower