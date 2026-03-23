極簡皮革設計演繹都會女性低調奢華風格　RABEANCO 2026 春夏 SAOI 系列登場布局新光三越

文／克拉大

來自香港的輕奢皮革品牌 RABEANCO，於 2026 春夏推出全新 SAOI 系列，以簡約俐落的設計語言結合精緻皮革工藝，打造兼具質感與實用性的都會包款。系列延續品牌經典的牛皮搭配金屬扣帶元素，於極簡輪廓中注入細節層次，展現低調而優雅的現代女性風格。

圖／RABEANCO提供

雙重皮革質感演繹層次美學 全粒面小牛皮與麂皮牛皮展現不同魅力

SAOI 系列選用兩種不同質感的皮革材質，包含 全粒面平滑小牛皮 與 麂皮牛皮。全粒面平滑小牛皮以細膩紋理與柔軟手感，呈現自然光澤與簡約高級感，適合偏好俐落都會風格的女性；麂皮牛皮則以柔和絨面質地，為包款注入溫暖且富有層次的視覺感受，無論日常穿搭或正式場合皆能輕鬆駕馭。

托特包與迷你斜背包雙包型設計 滿足多元穿搭與生活場景

在包型設計上，SAOI 系列推出 大款托特包（SAOI 扣帶手提袋 II）與 迷你斜背包（SAOI 扣帶小型手提袋 II）兩種款式，皆可肩背或手提，兼顧實用性與時尚感。無論搭配西裝外套展現俐落職場氣場，或以連衣裙營造輕鬆柔和的日常風格，皆能自然融入現代女性多元的生活場景與穿搭需求。

圖／RABEANCO提供

汲取香港城市氛圍為靈感 大地色系勾勒低調細膩的都會風格

色彩方面，RABEANCO 以品牌源自香港的城市氛圍為靈感，推出多款低飽和度的溫潤色調，包括 布朗尼棕、焦糖咖、燕麥色 等大地色系，透過帶有灰調的色彩語言，呈現沉穩、百搭且富有層次的都市質感。此外，迷你斜背包（SAOI 扣帶小型手提袋 II） 亦同步推出春夏新色 藍色 與 綠色，為春夏造型增添清新亮點。

全面進駐新光三越百貨體系 持續深化台灣市場布局

隨著品牌在亞洲市場的持續拓展，2026年RABEANCO 也正式宣布 全面進駐全台新光三越百貨體系，今年更新增據點，包含台中新光三越、台南新光三越北門及南門，進一步深化台灣市場布局。透過百貨據點的擴展，品牌希望讓更多消費者能近距離體驗其精緻皮革工藝與設計理念，持續強化品牌在台灣市場的影響力。

圖／RABEANCO提供

店舖資訊：

南山微風店：台北市信義區松智路17號2樓

忠孝SOGO店：台北市大安區忠孝東路四段45號3樓

大葉高島屋店：台北市士林區忠誠路二段55號1樓

台南三井MOP店：台南市歸仁區歸仁大道101號1F

台中新光三越店：台中市西屯區臺灣大道三段301號4F

台北大巨蛋店：台北市信義區忠孝東路四段515號3F

台南新光三越 西門店：台南市中西區西門路一段658號 2F

台南新光三越 小北門店：台南市北區西門路四段135號1F B區