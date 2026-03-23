如何掌握2026流行色彩的趨勢?

天氣漸漸暖和起來，市面上也陸續推出2026年春夏服飾，許多人問我為什麼一定要穿出流行?想要流行就是去買新衣服嗎?

服裝是一門很重要的心理學，身上透露出流行的元素，代表著願意接受新的事物、新的觀念，所以身上有流行的元素代表腦袋是有著時代感。

我常常跟學員說，流行在哪裡?其實流行就在妳的衣櫃裡!只需要在衣櫃中找出當季的時尚元素，再添加少許具時代感的服裝，你就能掌握了時尚、走在流行之中。

優雅的色調是2026春夏流行最大的趨勢。圖/7彩美學班學員

色彩自帶時尚感，知道了2026春夏的色彩趨勢，就掌握流行最大元素。

色彩不只是「今年流行什麼顏色」，而是反映了一種當代生活的美學。從2026春夏的色彩中可以感受到，整體色調既輕盈又充滿希望，代表著在忙碌與不確定的時代中，人們渴望的是平衡、自然與內心的寧靜。

2026紐約流行色彩。圖/網路資料

其實，色彩就像是一種無聲的語言。活潑開朗的人，可以嘗試甜瓜橙或鮮明的紅色；氣質溫柔的人，則可以選擇霧玫瑰或柔和藍色；如果你喜歡具有個性與神祕感，也可以嘗試帶紫色調或寶藍色系的色彩。重要的不是流行什麼，而是什麼顏色最能表達你自己。

依自己的風格挑選深深淺淺的色彩，表達出自我的風采。圖/7彩美學班學員

因此，2026春夏的色彩核心，其實是一種生活態度，在穩定中加入輕盈，在優雅中保有活力。

小碎花洋裝，輕柔飄逸，把春天的浪漫全穿在身上。圖/7彩美學班學員

解析2026春夏流行色彩趨勢，包含代表色「雲舞白」、藍色系、綠色系，以及鵝黃、夢幻紫、端莊灰、櫻桃紅等活力色彩。強調時尚不僅是外在，更是自我表達，鼓勵讀者運用色彩展現個人風格，並提供同色系搭配、材質選擇、配件點綴等實用穿搭技巧，幫助女性找到適合自己的時尚之道。

雲白色配上蕾絲布料，充滿女性的柔美，優雅自然流露。圖/7彩美學班學員