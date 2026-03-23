隨著季節轉換與氣溫下降，許多人開始出現肌膚乾燥、緊繃、脫屑甚至泛紅的情況。健康管理師張恆恩分享：當環境濕度降低、氣候轉為乾冷時，肌膚表層的水分更容易流失，皮脂分泌也可能隨之下降，使原本維持肌膚穩定的保護屏障變得脆弱。如果沒有適當的保養方式，乾燥不僅會影響膚觸與外觀，也可能進一步造成敏感與細紋問題。

皮膚最外層的角質層負責維持肌膚水分與屏障功能，但當氣候乾燥或長時間待在冷氣房、暖氣環境時，角質層中的水分蒸發速度會加快，使肌膚出現缺水現象。當角質層含水量下降，肌膚的保護力就會減弱，外界刺激更容易影響肌膚，導致乾癢、粗糙甚至暗沉。

此外，過度清潔、使用過熱的水洗澡，或是忽略洗澡後的保養，也都是造成身體肌膚乾燥的常見原因。因此，建立穩定的身體保濕習慣，是維持肌膚健康的重要關鍵

皮膚角質層具有重要的保濕功能，健康的角質層能「防止外界水分滲入，也能避免體內水分過度流失」，因此維持角質層完整與穩定，是保持肌膚水分平衡的重要基礎。

在日常保養上，建議可透過溫和清潔、避免過度去角質，同時搭配保濕產品，例：乳液、乳霜或保濕精華，幫助肌膚提升保水能力並減少水分蒸散。規律的保濕保養能幫助肌膚維持柔軟與彈性。若肌膚乾燥伴隨紅腫、搔癢或長期脫屑等情況，則可能與皮膚疾病或屏障受損有關，應及早尋求專業醫療評估與治療，以避免症狀惡化。

在選擇身體乳產品時，應依照個人膚質與季節需求進行調整。例如：乾性肌膚可選擇滋潤度較高的乳液，幫助加強保護力；而一般肌膚或混合型肌膚，則可以選擇質地較清爽、吸收速度快的身體乳，維持舒適度與保濕效果。

除了產品選擇之外，正確的使用方式也相當重要。建議洗澡後取適量身體乳均勻塗抹於手臂、腿部及容易乾燥的部位，並輕柔按摩幫助吸收，使保濕成分能更完整地留在肌膚表層。

台灣專業保養品牌 FARMELL法媚兒提醒：面對季節轉換與環境變化，身體肌膚保養不應只在出現乾燥問題時才開始。平時就應養成良好的身體保養習慣，包括避免過度清潔、減少過熱水溫洗澡，以及洗澡後立即進行保濕保養；透過規律使用身體乳液，加強肌膚保水與修護，即使在乾燥季節，也能幫助肌膚維持柔嫩與健康光澤

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

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法媚兒Farmell

參考資料：

健仁醫院

原文出處：乾燥季節肌膚亮紅燈？乳液保養的重要性一次看懂