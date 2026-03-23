近期國片《陽光女子合唱團》票房突破七億，引發全台「集體淚崩」的現象。為什麼我們在黑暗的戲院裡，看著別人的故事會流下自己的眼淚？這背後隱藏著強大的身心修復機制。

看電影時的流淚源於大腦的「鏡像神經元」與「心理投射」。當我們看到銀幕上的角色面臨生離死別或困境時，大腦會模擬相同的情緒體驗。

然而，電影提供了一個「安全的邊界」。在現實生活中，我們往往因為社會期待、職場壓力或家庭責任，必須壓抑悲傷。但在戲院的黑暗中，我們知道這是一個「虛構的故事」，這份安全感讓我們敢於卸下心防，將長期封閉的情緒投射在角色身上，藉由別人的故事，流下自己的眼淚。

看電影時，我們可以透過對於角色的認同安全的帶出自己真實的感覺，開心、難過生氣。禾場國際芳療學苑高階芳療師同時也是專業諮商心理師張淳菱表示，因為這些認同和深有所感，我們也跟著劇中的角色一同喜悅、一同哭泣，這些情緒的出現與發洩，使得有機會自我療癒。

把內心的情緒透過眼淚哭出來，這就是心理學所謂的「宣洩」 (Catharsis)。這不只是情緒抒發，對心理健康其實有這三個實質的好處：

舒緩壓力：從心理學觀點來看，情緒性流淚是一種情緒表達方式，部分人哭泣後會感到情緒較為放鬆。

放鬆身心：大哭之後通常會伴隨著深長的呼吸與放鬆感，這是身體從焦慮的「戰或逃」模式轉向修復模式的訊號。

集體共感的連結：在影廳內與百人同時落淚，會產生一種「我不孤單」的集體共感。這種連結感能大幅緩解現代人的孤獨感與心理壓力。

我們可以透過以下的配方，將抽象的宣洩轉化為具體的自我照顧。

【自我表達與釋放】— 表達心聲配方

許多心理創傷源於「無法訴說」，我們需要找回表達的力量。

配方 ：香桃木 2滴 + 沒藥 1滴 + 檸檬 1滴

：香桃木 2滴 + 沒藥 1滴 + 檸檬 1滴 用法：滴入馬克杯熱水中吸嗅蒸氣，保養喉嚨的同時，也重新開啟與溝通的勇氣。

【接納脆弱的撫慰】— 消除泡泡眼純露濕敷

接納自己的脆弱是勇氣的表現。濕敷的時刻，是與自己獨處、感謝眼淚洗滌心靈的神聖時間。

配方 ：德國洋甘菊純露 + 矢車菊純露

：德國洋甘菊純露 + 矢車菊純露 用法：將冷藏後的純露浸濕化妝棉，閉眼濕敷5-10分鐘。矢車菊能改善浮腫，洋甘菊則提供如擁抱般的安撫能量。

【重拾勇氣的陽光】— 正能量心理暗示

宣洩後的空虛需要由新的正向能量填補。柑橘類香氣在大腦中與「快樂、陽光」有強烈連結。

配方 ：甜橙 3滴 + 佛手柑 2滴 + 乳香 1滴

：甜橙 3滴 + 佛手柑 2滴 + 乳香 1滴 用法：擴香嗅吸。柑橘的明亮搭配乳香的沉穩，能幫助大腦完成「情緒轉念」，找回面對現實生活的勇氣。

台灣芳療協會會長張元霖表示：「電影透過影像開啟心門，而香氣則能直接進入大腦邊緣系統，為剛剛經歷劇烈波動的情緒提供一個溫柔的修復。」大哭一場後整個人呈現放空、心累的感覺，這時，藉由芳療精油的介入，能幫助自律神經重新找回平衡。

我們或許無法改變環境中的壓力和挑戰，但我們可以學習在每一場情緒釋放後，為自己的心靈點一盞燈。無論是透過一場好電影，還是那一抹療癒的香氣，都是對自己最深情的告白。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

延伸閱讀：

．TWAA 台灣芳療協會

．沐禾精油百科

．禾場精選芳療心語

原文出處：從影像到氣味感受：從國片《陽光女子合唱團》帶出的情緒與香氣體驗觀察