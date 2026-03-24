在高壓的現代社會中，掉髮與禿頭已不再是中老年人的專利，落髮族群逐漸年輕化，使得「植髮手術」成為近年來解決頂上危機、重塑外貌自信的熱門醫美選擇。

然而，隨著市面上植髮診所林立，各種行銷話術與報價方式層出不窮，許多民眾在滿懷希望前往諮詢時，常面臨「以株計價」或「以根計價」的嚴重混淆。因為對專業名詞的不了解，消費者往往容易落入低價陷阱，甚至在術後發現髮量不如預期，進而產生嚴重的消費糾紛與心理挫折。

林士棋醫師特別指出，植髮計價單位的不同，不僅影響費用透明度，更直接關係到術後的視覺密度與成效。林士棋醫師建議在計算上採用「根數」計算，能夠提供患者最精確的術前評估與術後保障。

針對民眾最困惑的計價單位，林士棋醫師分析，市面上常見的「株」與「根」其實存在巨大差異。一株毛囊可能包含 1 到 3 根不等的頭髮，若單純以「株數」估算，存在極大的不確定性。

「舉例來說，同樣是 2,000 株，實際髮量可能少於 2,000 根，也可能多達 5,000 根以上。」林士棋醫師強調，這種數量上的落差，會導致醫師難以精準預估毛囊存活率，患者也無法確切掌握術後能達到的茂密程度。因此，林士棋醫師建議計算時採用「根數」計價，能精確規劃種植密度，患者也能清楚每一分預算換來的實際髮量，消除資訊不對稱的焦慮。

圖說：MyHair生髮植鬍診所-林士棋院長：「株數」落差大恐影響效果，「根數」計價透明更有保障

關於民眾最關心的價格問題，林士棋醫師說明，費用計算方式即為「所需根數乘以單根價格」。然而，每個人的頭皮健康狀況及期望值皆不同，最終費用仍需透過專業醫師面對面諮詢後才能定案。

針對不同程度的掉髮狀況，所需的植髮量也有顯著差異。林士棋醫師說明，若是初期的 M 型禿（約雄性禿 2 至 3 期），通常需要移植 2,000 到 3,000 根頭髮即可修飾髮際線；但若是頭頂禿髮嚴重，進入雄性禿第 4 至 6 期，需求量則可能飆升至 6,000 根、甚至 7,000 根以上。

林士棋醫師最後呼籲，掉髮問題是「時間的敵人」，越早處理，保留原生髮與植髮的效果通常越好。建議有落髮困擾的民眾，應盡早預約專業醫師進行頭皮檢測與評估，量身打造最適合的生髮計畫，重拾自信風采。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

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原文出處：植髮費用怎麼看？醫師解析根數與株數計價方式與評估重點