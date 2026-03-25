近年非侵入式肌膚管理療程逐漸受到關注，其中海菲秀因結合清潔與保濕程序，成為不少民眾進行日常肌膚管理的選擇。不過，即使屬於相對溫和的保養型療程，術前與術後的肌膚照護仍相當重要。

海菲秀屬於以肌膚清潔與保養為主的非侵入式療程，但在療程前仍建議留意皮膚狀態。一般而言，術前約一至兩週應避免過度日曬，並暫停酸類煥膚、去角質或雷射等可能增加肌膚刺激的處置，以減少皮膚受到重複刺激的情形。若皮膚表面有傷口、發炎、濕疹或其他皮膚不適狀況，建議先暫緩相關療程，並先了解肌膚狀態。療程前的評估與準備，能讓肌膚維持較穩定的條件，也有助於後續保養流程順利進行。

在進行美容保養療程前，部分族群更需要留意自身健康狀況。例如有蟹足腫體質、皮膚病變、濕疹、乾癬或皮膚發炎情形者，建議在療程前先評估皮膚狀態，確認是否適合進行相關肌膚護理。

圖說：吳旻修醫師提醒，建立正確的療程前後保養觀念，有助於維持皮膚穩定並降低肌膚刺激風險。

在醫美療程逐漸普及的情況下，醫療機構對於療程流程與安全管理也日益受到關注。悅真醫美診所吳旻修醫師表示，部分肌膚管理療程雖屬非侵入式，但仍建議在合適的醫療環境中進行評估與操作，並由專業人員依個人肌膚狀況提供建議。他指出，診所長期在療程規劃上堅持由具經驗的醫師進行整體評估，協助了解個別肌膚條件與保養需求，再安排合適的護理方式。透過完整評估流程，也能讓民眾在接受療程時更了解自身肌膚狀態。

完成海菲秀療程後，日常保養同樣重要。術後肌膚在清潔與保養後，建議加強保濕並留意防曬。外出時可使用防曬產品，並搭配帽子或陽傘等物理性遮陽方式，以減少紫外線對皮膚的影響。在術後保養期間，建議暫停使用去角質產品、磨砂膏或含有A酸、果酸等較刺激的保養成分。日常清潔方面，可選擇溫和型洗面產品，並避免過度摩擦皮膚，讓肌膚在保養過程中逐步恢復穩定狀態。

隨著民眾對肌膚保養與健康管理的重視提升，各類非侵入式美容療程逐漸成為日常保養的一部分。不過，無論是否進行相關療程，建立正確的肌膚照護習慣仍是維持皮膚健康的重要關鍵。透過療程前評估、術後基礎保養以及良好的生活習慣，民眾也能更穩定地維持肌膚狀態。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

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原文出處：海菲秀療程怎麼做更安心？醫師提醒術前評估與術後保養重點