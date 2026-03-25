2026-03-25 06:42 女子漾／編輯桑泥
法式美甲回歸？2026 必試優雅法式美甲造型一次看
近年時尚與美妝趨勢都在回歸經典與耐看設計，從穿搭界的簡約剪裁，到美甲界的裸色與奶霧色，都顯示消費者更偏好「不退流行」的選擇。法式美甲本身就是最具代表性的經典款式之一，它的優雅輪廓符合當代流行的極簡與安靜奢華風格，也滿足對高級感與日常實用性的雙重需求。
一、極細邊框法式：比傳統法式更顯手指修長
2026 最關鍵的變化，在於白邊的寬度。過去法式美甲的白色部分通常較厚，而現在流行的極細邊框，只在指甲最前端留下一條細線，視覺上能延伸指甲比例，使手指看起來更纖長。這種設計特別適合短甲或自然甲型的人，不需要延甲也能呈現優雅效果。
二、不只白色：低飽和色邊框成為新主流
雖然白色法式依然經典，但 2026 的法式美甲在色彩上更加多元。許多美甲師會使用裸粉、奶茶色、鵝黃等低飽和色作為邊框，讓整體更柔和，也更容易與日常穿搭搭配。這類配色尤其受到喜歡韓系與日系風格的族群歡迎，因為它既保留法式線條，又不會顯得過於正式。
三、微設計法式：簡約中帶有細節感
除了單純的細邊框，今年也流行在法式線條上加入小巧變化，例如雙線條、斜線法式或在邊框交界處點綴極小的金屬飾片。這些設計維持整體極簡，卻又能看出細節層次，非常符合現在流行的「低調精緻」審美。
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