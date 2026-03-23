2026-03-23 07:22 女子漾／編輯Layla陳亭希
《莎拉的真偽人生》人氣持續攀升！申惠善戲裡戲外都時髦的穿搭秘訣一定要筆記
近期成為關注度超高熱門討論話題的 Netflix 韓劇《莎拉的真偽人生》，不僅讓飾演女主角「金莎拉」的申惠善人氣再度飆升，且演技更受肯定之外，戲裡的造型也變成爆火的款式，劇中穿搭不僅非常時髦，擅長透過不同搭配巧思與配件點綴，製造畫龍點睛效果，同時還能讓層次度更注目，但其實申惠善私底下同樣是時髦教科書，私服經常出現西裝外套、同色疊搭、牛仔褲等單品，簡單不繁複的穿著，卻充滿高級品味印象，想知道申惠善有哪些穿衣哲學嗎？一起來看看吧。
申惠善私服搭配推薦！秒穿出韓系時髦度秘訣LOOK 01.
春季不可錯過的單品「長版風衣」，向來是時尚人士不可或缺的必備，而申惠善選擇長版風衣外套搭牛仔褲，俐落又簡潔的風格相當顯高級時髦。
申惠善私服搭配推薦！秒穿出韓系時髦度秘訣LOOK 02.
西裝外套是申惠善經常會選擇的服裝，從軟料材質到硬挺版型，都能發揮不太一樣的穿衣氛圍，例如軟質西外可以營造一股知性優雅，再利用同色系加乘就很好看加分。
申惠善私服搭配推薦！秒穿出韓系時髦度秘訣LOOK 03.
選擇黑色小香風外套為搭配，不僅可以讓身型更加纖細顯瘦之外，同時展現貴氣千金的韓系氛圍，混搭一頭馬尾大捲髮型，瞬間讓整體氣質更突出。
申惠善私服搭配推薦！秒穿出韓系時髦度秘訣LOOK 04.
以氣球剪裁的外套和短裙混合，澎鬆設計能讓手臂製造修飾度，而短裙將大腿肉肉地方蓋住，並露出腿部最瘦處，使腿部修長又筆直，隨性搭肩背包便能快速有型出門。
申惠善私服搭配推薦！秒穿出韓系時髦度秘訣LOOK 05.
選用開襟衫、白 TEE 、牛仔褲的穿衣組合，非常推薦給懶得想造型時使用，帶點休閒率性的風格，讓外出時刻打造舒適的街頭氣息。
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