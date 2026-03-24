2026-03-24 23:27 女子漾／編輯Layla陳亭希
《訂閱男友》Jisoo的5套上班族穿搭時髦秘訣！從襯衫、牛仔褲、TEE展現優雅時尚
近期成為熱門討論度的 Netflix 浪漫新喜劇《訂閱男友》，韓國女子天團「BLACKPINK」成員 Jisoo 與徐仁國搭檔演出，擔任女主角的 Jisoo 不僅自帶話題之外，她的造型一直也是粉絲模仿的對象，非常有自己時尚品味的 Jisoo ，在《訂閱男友》的造型同樣成為焦點，不僅化身最美上班族，劇中衣著也不段更新變換，而 Jisoo 其實也很喜歡帶點休閒率性的風格，經常以襯衫、牛仔褲、 TEE 為私服搭配，營造休閒兼具高級的感受，想知道她有哪些穿衣哲學嗎？一起來看看吧。
盤點Jisoo私服搭配範本打造時髦滿分的上班族LOOK 01.
第一套 Jisoo 選擇字母白色 TEE 搭配一條迷你百褶裙，露出纖細大長腿比例超令人羨慕，外搭針織開襟衫能提升層次之外，隨性側背小包就很好看加分。
盤點Jisoo私服搭配範本打造時髦滿分的上班族LOOK 02.
以襯衫、背心馬甲、短裙的搭配組合，此造型非常適合穿出席較正事的場合，例如上班開會或者聚餐等，讓整體外型看起來相當有氣勢同時兼具高級品味。
盤點Jisoo私服搭配範本打造時髦滿分的上班族LOOK 03.
當懶得想搭配時，不妨參考 Jisoo 以連帽上衣與牛仔褲混合，簡單不繁複的混搭方式，可以穿去任何場合都沒問題，使外出時刻輕鬆休閒又有型。
盤點Jisoo私服搭配範本打造時髦滿分的上班族LOOK 04.
運用短版針織上衣露出腰線，能讓腰部與腿部看起來更纖細修長，下身再選擇近期相當夯的工裝寬褲，瞬間展現充滿韓系時髦的街頭態度。
盤點Jisoo私服搭配範本打造時髦滿分的上班族LOOK 05.
以針織開襟衫和牛仔褲加乘，利用同色系呈現優雅大方的知性氣息，讓造型散發好感度十足的氛圍，不論加個手拿包或側背包都很合適。
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