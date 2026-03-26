2026-03-26 21:58 女子漾／編輯Layla陳亭希
春季造型這樣穿出注目時髦感！從aespa Giselle私服5套盤點營造韓系率性休閒
隨著春季到來，面對早晚忽冷忽熱的氣溫，每天早上出門前是不是都開始面臨穿搭困難呢？如果缺乏造型靈感的話，推薦大家可以參考韓國女團成員的私服範本，不僅能讓你快速跟上時髦腳步之外，也能讓衣著點亮聚焦注目亮點，喜歡關注韓國女團的大家，相信對 aespa Giselle 都不陌生，平時她的私服風格，以個性帶點休閒的氛圍，看起來不僅相當顯率性，同時還自帶一股高級品味，想知道 aespa Giselle 有哪些穿衣法則嗎？一起來看看吧。
從aespa Giselle私服學會穿出韓系個性休閒LOOK 01.
第一套 aespa Giselle 選擇基本款的 V 領上衣搭運動風棉褲，簡單不繁複的搭配巧思，讓外出時刻輕鬆時髦有型，另外再踏上短雪靴就很好看加分。
從aespa Giselle私服學會穿出韓系個性休閒LOOK 02.
西裝外套一直以來都是春季必備單品，選擇西裝外套加牛仔褲，不僅適合通勤上班穿著，使用在下班約會聚餐造型也沒問題，營造滿分的高級韓系品味。
從aespa Giselle私服學會穿出韓系個性休閒LOOK 03.
襯衫向來給人正式幹練的感受，想把襯衫穿出嶄新風格，不妨參考 aespa Giselle 把襯衫當作短洋裝混搭，內搭一件短褲瞬間點亮微性感印象，不論搭球鞋或長靴都很合適。
從aespa Giselle私服學會穿出韓系個性休閒LOOK 04.
近期寬褲在韓國成為炙手可熱的單品，運用寬鬆剪裁使衣著注入慵懶中性的氣息，上衣則可選短版合身的款式，上窄下寬的搭配技巧絕對是本季必備。
從aespa Giselle私服學會穿出韓系個性休閒LOOK 05.
給人繽紛活力感的春日氣氛，非常適合選些亮色系混搭，以酒紅色上衣 + 牛仔褲，連結率性休閒的 Look ，讓外出時刻呈現舒適兼具的穿搭。
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