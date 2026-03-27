2026-03-27 19:34 女子漾／編輯Layla陳亭希
從韓女團穿搭找春季靈感！跟著Red Velvet 瑟琪私服5個搭配靈感打造可甜可鹽LOOK
春季來臨，外出時的穿搭是不是也開始陷入選擇煩惱，尤其想因應上班或者約會造型時，希望同時兼具舒適度又保有時髦感的話，推薦大家不妨先參考韓國女團的衣著範本，說到愛豆界最會穿的代表之一，相信 Red Velvet Seulgi瑟琪 一定榜上有名，平時很喜歡在 IG 分享私服的她，非常有自己時尚見解，不論是洋裝或者 TEE 瑟琪都能穿出自己的風格，並且展現可甜可鹽的韓系印象，想知道她有哪些穿衣秘訣嗎？一起從以下 5 套推薦學會穿出魅力加分的時髦 LOOK 。
跟著Red Velvet 瑟琪私服搭配靈感打造可甜可鹽LOOK 01.
近期被推到爆的蕾絲背心，成為今年春季炙手可熱的單品小黑馬，運用蕾絲滾邊的細節，營造唯美浪漫的氣息， Red Velvet 瑟琪選擇混搭開襟衫 + 工裝褲，使中性風與女孩感完美融合。
跟著Red Velvet 瑟琪私服搭配靈感打造可甜可鹽LOOK 02.
以亮片珠飾點綴的運動風外套，為單品注入一股個性視覺，下身則選搭氣球剪裁短裙，便能輕鬆轉換出可甜可鹽的日常風格。
跟著Red Velvet 瑟琪私服搭配靈感打造可甜可鹽LOOK 03.
皮衣外套一直都是 Red Velvet 瑟琪經常穿著的款式，帶點帥氣的剪裁，很適合拿來與任何服飾搭配，例如內搭蕾絲荷葉短洋裝，打造為性感的街頭時尚。
跟著Red Velvet 瑟琪私服搭配靈感打造可甜可鹽LOOK 04.
寶寶藍的開襟衫，溫柔的色調很合適在春日穿著，選擇短版剪裁開襟衫加膝下寬褲，混合出充滿品味的優雅男孩 Look 。
跟著Red Velvet 瑟琪私服搭配靈感打造可甜可鹽LOOK 05.
選用翻領外套、字母 TEE 、牛仔褲的穿衣組合，推薦給平常懶得想穿搭又想時髦的你，簡單不繁複的混搭巧思，讓你上班或約會時都能擁有自己的休閒態度。
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