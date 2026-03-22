告別乾燥疲憊！Cellinkos 運用 NMN 與 PDRN 能量，重塑澎潤「水光素顏肌」

Cellinkos 是來自韓國的專業醫學護膚品牌，其研發背景深具醫療專業色彩，由韓國整形外科與皮膚科醫師團隊共同創立 。品牌不盲目追求市場短暫的話題成分，而是專注於從醫學角度深入研究皮膚結構與長期管理的穩定性 。

Cellinkos 提供

不只是保養，是肌膚不穩時的「救命草」

並非每一款保養品都適合天天使用，但有些保養，是當你肌膚狀態反覆不穩、感到疲憊時，會第一時間想回頭找的那一瓶 。來自韓國的醫學護膚品牌 Cellinkos，由專業的整形外科與皮膚科醫師團隊共同研發 。他們不追逐短暫的話題成分，而是深入研究皮膚結構，收集全球具專利保護且高穩定性的活性原料，將專業的醫學研究成果，轉化為你在家就能輕鬆使用的專業級護膚方案 。

核心成分：為肌膚注入「年輕訊號」

Cellinkos 的配方並非堆疊成分，而是精準針對乾燥與彈力流失問題作用 ：

•NMN：維生素 B3 衍生物，是維持肌膚水嫩與年輕質感的關鍵，補充流失的能量，讓膚況重回飽滿 。

•PDRN (鮭魚 DNA)：韓國當紅的專業修護成分，能由內而外補充修護能量，穩定健康狀態 。

•臍帶萃取與多重胜肽：針對鬆弛與細紋進行層層修護，提升肌膚的支撐力與澎潤感 。

明星單品：精準修護，肉眼可見的亮點

1. 極效水光膠原安瓶：一抹即發的活性能量

這款安瓶是品牌讓使用者「一試就愛上」的祕密 。透過先進的冷凍乾燥技術，在低溫真空環境中完整保留成分活性，使用時才迅速釋放 。它結合了微型膠原蛋白與高純度玻尿酸，讓肌膚呈現自然透亮的「水光素顏肌」，質地輕盈卻滋潤有感 。

2. PDRN 緊緻修護精華液：免動針的「發光肌」方案

如果你不想飛往韓國忍受疼痛的麗珠蘭注射，這瓶精華液是更溫和的選擇 。它特別添加了 1% 高濃度鮭魚 PDRN，含量高於多數院線產品 。搭配藍銅胜肽與積雪草等植萃，不僅能深度補水、鎖水，還能作為妝前打底，讓後續妝感精緻不卡粉 。

3. 臍帶萃取 NMN 緊緻眼霜：全方位的眼神管理

眼周是最容易洩漏年齡的部位 。這款眼霜結合了高濃度 NMN 與 3、4、5、6、9 號多重抗皺胜肽 。最特別的是注入了海星體腔萃取皂苷，能提升含水量與密度感 。質地順滑不熏眼，為脆弱的眼周提供穩定持續的修護力 。

4. NMN 抗老急救面膜：15 分鐘的居家醫美管理

這款面膜定位為「抗老急救」 。它採用 NMN 搭配高濃度菸鹼醯胺與 2500ppm 積雪草萃取，不添加酒精或類固醇，對泛紅、乾癢或醫美後修護非常友善 。

使用者真實回饋：敷完後水光感像被鎖在肌底，臉部觸感柔軟，細紋也看起來更平順了 。

為什麼 Cellinkos 值得你信任？

1.醫師專業背書：由韓國皮膚科院長親自參與研發，並針對亞洲女性膚質進行實際測試 。

2.不刺激的高效能：避開 A 酸等刺激成分，追求修護與效果的理想平衡 。

3.長期的肌膚管理：不求速成，而是透過提升屏障健康，讓肌膚達到長期的穩定與平衡 。

如果你正在尋找一套真正以「穩定膚況」為核心的護膚選擇，Cellinkos 將是值得你親自體驗的醫學美學方案 。

官方網站：https://www.hurselect.com