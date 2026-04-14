復刻「90s 女明星」的俐落時髦風格！掌握 5 種穿搭，用復古牛仔褲穿出戴安娜王妃、凱特摩絲的時尚

若要細數影響當今時尚最深遠的年代，那毫無疑問是充滿生命力的 90 年代。每當我們在網路上搜尋穿搭靈感，或是翻看舊照片，總會被那個時代特有的「不費力的時髦感」深深吸引。這份高級感不只來自戴安娜王妃（Princess Diana）那份優雅與率性的完美平衡，更來自於那一群定義了都會女性風尚的女神們——朱莉亞·羅伯茨、薇諾娜·瑞德以及凱特·摩絲（Kate Moss）等等，她們的街拍照即便過了 30 年，依舊是當今的嚮往之一，而連結這些風格的核心單品，就是那條剪裁完美的「90s 復古牛仔褲」。現在，就讓我們一起從這些傳奇 Icon 的造型中汲取養分，掌握 5 種高質感搭法，穿出屬於你的女明星氣場吧！

Outfit 1

讓我們從戴安娜王妃最具代表性的休閒造型說起，一件質地挺立的純白色寬鬆襯衫，隨性地捲起袖口，並紮進高腰的淺色復古牛仔褲中，搭配腰間那一條焦糖色的粗版皮帶，不僅標示出優美的腰線，更為單調的藍白配色注入了層次感，腳上的豆豆鞋與她招牌的俐落短髮，完美詮釋了那種即便在街頭漫步，也散發著皇室貴氣的俐落感。這就是最純粹的「Diana Style」，簡單、乾淨，卻充滿力量。

Outfit 2

提到 90 年代的時髦美學，絕對不能忽略朱莉亞·羅伯茨（Julia Roberts），她將這份復古感穿出了都會女性的洗鍊與冷靜，她選擇了一件天空藍的針織開襟衫作為內搭，外面疊穿了一件極具質感的黑色皮革西裝外套，下身則是深藍色的直筒牛仔褲，搭配帥氣的黑色短靴，這種「皮革西裝加上牛仔褲」的公式，至今依然是許多 KOL 的首選穿搭。

Outfit 3

如果你偏愛更有個性、帶點搖滾氣息的復古美，那薇諾娜·瑞德（Winona Ryder）在 90 年代的造型絕對能滿足你，她穿著一件印有經典人物圖案的搖滾 T 恤，外搭一件剪裁俐落的黑色皮夾克，營造出一種率性不羈的氣場。下身選擇了水洗感的復古牛仔褲，並用一條簡單的黑皮帶繫出線條感。薇諾娜那雙深邃的眼神與冷冽的氣質，讓牛仔褲不再只是休閒單品，而變成了展現自我態度的媒介。這種結合了中性與精緻感的穿搭，正是現今許多人追求的時尚風格之一。

Outfit 4

傳奇超模凱特·摩絲（Kate Moss）則示範了極簡主義的極致。她最常穿著一件緊身的純白色背心，展現出纖細的肩頸線條，下身搭配一條深色直筒牛仔褲。凱特的聰明之處在於她對配件的精確掌握，她揹著一只豹紋大容量托特包，野性的動物紋路與簡約的衣著形成了強烈對，當身上的單品足夠經典、剪裁足夠優質時，你只需要一個有個性的配件，就能在人群中脫穎而出。這套造型不僅是模特兒 Off-duty 的範本，更是高質感日常的最佳寫照。

Outfit 5

茱兒·芭莉摩展現的就是 90 年代最具生命力的自由靈魂，在那個充滿叛逆與甜美矛盾感的時代，她示範了 Denim on Denim。一件簡單的白色坦克背心，外搭一件隨意滑落肩頭的寬鬆牛仔外套，下身則是水洗色調的中腰牛仔褲，這種「不經意」的穿衣方式，搭配她隨性凌亂的金髮，更顯自由奔份。當你擁有足夠強大的個人特質時，即便全身都是最基礎的單品，也能穿出令人難以移開目光的層次感。

想要穿出這份跨越時空的高級感，其實重點在於對幾件靈魂單品的精準掌握。Carolyn Bessette 與戴安娜王妃都深諳此道，她們的衣櫃裡少不了直筒牛仔褲、黑色高領針織衫、寬版髮箍以及那副能讓你瞬間擁有神祕感的細長墨鏡。特別是為了應付忙碌生活而選用的大容量托特包，更是將「實用」與「時髦」結合的最高層次。這些單品不需要昂貴的標籤點綴，當你穿上那條剪裁完美的 90s 牛仔褲，戴上髮箍，你便不再只是在追逐流行，而是在復刻一種永不過時的高質感生活態度。