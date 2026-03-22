【精臣 NIIMBOT 台灣首選夥伴 — 「2025年全球銷售冠軍」】 與您貼近每一份生活與專業需求

自 2019 年起，我們正式成為 「精臣官方認證的台灣總代理」，作為最早引進品牌的先驅團隊，我們深耕標籤列印領域多年。我們不只提供機器，更提供超過 1,000 種原廠標籤選擇，並具備靈活的小量客製服務**，解決您從居家收納、美業沙龍標示到企業管理的所有痛點。

穩定的品質與無憂的售後，是我們蟬聯各大通路銷量冠軍的基石。

【官方認證 | 選擇最多 | 專業客製 | 口碑保證】

▶ 美業標示全面升級：從合規到美感的完整方案

針對美容保養與美甲美睫產業的專業轉型需求，我們於展覽現場完整呈現全系列主打產品，協助沙龍門市與生技代工廠建立專業形象：

•化妝品合規標示商用版 (50x70mm)：

格式完全符合衛福部最新化妝品衛生安全管理法規標準。大尺寸設計，清楚標註品名、全成分、製造日期與注意事項，讓您的保養品與美妝產品合規又專業。

•B1Pro 高清專用機型與小張標籤：

全面升級！B1Pro 為高清版本，具備與 B21Pro 類似的強大功能性。 列印精細度大幅提升，能完美呈現複雜細小的保養品成分表與精緻的品牌 LOGO。

•美業專用與客製化小張貼紙：

1.美甲/飾品專用小張標籤： 耐油、防水氣、黏性強且可乾淨移除，專為美甲凝膠瓶身、飾品、細小工具、睫毛盒及小樣分裝罐設計。

2.精油專用小張貼紙： 特殊材質能有效阻隔精油與油脂，即使長期接觸也不會導致墨水暈染或貼紙脫落。

3.客製化服務： 主打「五卷即可訂製」專屬 LOGO 貼紙，低門檻為您的個人工作室或沙龍打造強大品牌辨識度。

4.紅字醒目标籤： 針對「期間限定」、「特價」等療程與商品促銷訊息，提供最強視覺吸睛力。

▶ 專業機種陣容：滿足各階段美業作業需求

現場將同步展示多款核心機種，針對個人工作室到大型代工廠，提供最直觀的列印體驗：

•D11H 輕巧便攜系列（小張貼紙專屬）：

特色： 主打小型攜帶的高清版本，專為小尺寸標籤設計。

應用： 體積輕巧，極度適合行動美甲師、新秘或紋繡師隨身攜帶，隨時隨地印製色號標籤、器具消毒日期或顧客專屬姓名貼。

•B21 Pro / B1Pro 系列（熱感應領導者）：

B21 Pro： 2026 全新「曜白金」配色，復古質感外型搭配手機 APP，是沙龍門市櫃台印製專屬 LOGO 貼與預約小卡的顏值首選。

B1Pro 高清升級版： 具備與 B21Pro 類似的強大功能性，更升級為高清解析度！高穩定性且支援全系列 B 尺寸標籤，完美應對生技代工廠或大型美容機構的高頻率標示需求。

•M2 / M3 系列（專業熱轉印技術）：

技術優勢： 採用頂級熱轉印技術，具備極高清晰度，無懼美業環境，抗刮、耐高濃度酒精、防精油與化學溶劑汙損。

應用場景： 適合需要長期保存的保養品成分標示、需經過高溫殺菌的器具標籤，或 78mm 大尺寸 (M3) 的化妝品外箱與物流專業標示。

▶ 展場限定體驗與合作諮詢

精臣 NIIMBOT 台灣總代理（銳錡有限公司）團隊將於現場提供：

•實際體驗： 全系列機器操作，現場專人手把手教學，帶您親自感受列印品質。

•客製諮詢： 針對您的沙龍門市或品牌需求，提供小量標籤客製化方案建議。

•限定優惠： 現場購機享總代理專屬保固與耗材超值優惠組合。

【讓專業，成為您口碑的第一步】

我們誠摯邀請您蒞臨展位，與全球銷量冠軍團隊共同探討美業標示與品牌升級的新可能！

•📍 展出位置：新秀市集 N8.N9