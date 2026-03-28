2026-03-28 23:59 女子漾／編輯桑泥
今年春季穿搭太普通？2026 配件趨勢推薦，靠這幾款單品讓造型更有層次
每到春天，許多人都會更新衣櫃單品，但真正讓穿搭看起來更與眾不同的，除了衣服本身外，配件成為決定造型質感的關鍵。小編整理了今年春季最受關注的配件趨勢，其中著重在「復古感、存在感與實用性並存」，只要選對配件，即使是最基本的白 T 與牛仔褲，也能穿出時髦感。
2026 配件趨勢推薦一｜蕾絲腰帶：讓整體瞬間升級的關鍵單品
蕾絲腰帶可說是近期最火的配件之一，不論是搭配針織毛衣、麂皮外套、長版襯衫還是洋裝，繫上一條蕾絲腰帶能快速提升整體造型的精緻度，讓穿搭更豐富有型。
2026 配件趨勢推薦二｜復古感墨鏡：Y2K 與 90 年代風格持續延燒
墨鏡是一年四季都不可或缺的配件，而 2026 的主流輪廓偏向窄框、橢圓與復古方框。這類款式帶有明顯的 90 年代與 Y2K 氛圍，能為簡單穿搭增加個性。特別是黑色或茶色鏡片搭配細框設計，不僅百搭，也更容易融入日常造型，不會顯得過度浮誇。
2026 配件趨勢推薦三｜絲襪與長襪：從配角變成造型主體
另一個值得注意的趨勢是長襪與絲襪也成為造型亮點。從學院風到成熟都會風，都能看到襪子被刻意露出並與鞋款形成對比。例如黑色長襪搭配樂福鞋、或半透明絲襪搭配短裙與高跟鞋，都能讓春季穿搭多一點精緻與女性化氣息。
2026 配件趨勢推薦四｜金屬感飾品：極簡穿搭的亮點來源
在極簡風持續流行的情況下，金屬感飾品成為讓造型不單調的重要元素。今年春天流行的不是過度繁複的設計，而是輪廓俐落、存在感強的耳環、項鍊、別針等，這類配件能在全身以低飽和色系為主時，提供視覺焦點，讓整體更有層次。
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