極簡控的終極範本！《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》裡的 Carolyn Bessette ，如何在 30 年前，就定義了現在最紅的高質感穿搭？

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如果你也是極簡風格的愛好者，那你一定知道 Carolyn Bessette-Kennedy，她不只是小甘迺迪約翰（JFK Jr.）的妻子，更是 90 年代紐約時尚界的傳奇，是眾多設計師與時尚編輯心中的繆思女神啊！她的穿搭風格，即便在 30 多年後的今天，依然會為她那份從容不迫的高級感而心動。

Carolyn Bessette 擅長用最簡單的單品，穿出不簡單的質感，她的每一個造型，都像是對「Less is more」最完美的詮釋。現在，就讓我們一起走進 Carolyn Bessette 的極簡衣櫃，解析她的 6 套經典穿搭，看看她如何定義了我們現在最紅的高質感穿搭吧！

Outfit 1

讓我們把時間倒回 90 年代的紐約街頭。這一天，Carolyn 和 JFK Jr. 牽手漫步，她選擇了一件黑色的針織開襟衫，隨意地繫在腰間，裡面疊穿了一件極簡的白色 T 恤，下身則是經典的牛仔褲，搭配上一雙舒適的涼鞋。最讓人眼睛一亮的是她頭上那條藍色的絲巾頭巾，以及那一副黑色的太陽眼鏡，為整體造型注入了一抹復古與慵懶的氛圍，這套穿搭完美示範了如何將日常的單品穿出層次感與時髦感，看似隨性實則精緻。

Outfit 2

當天氣轉涼，Carolyn 將優雅詮釋得淋漓盡致。在這張街頭的街拍照中，她穿著一件黑色的高領毛衣，貼身的剪裁突顯出她修長的頸部線條。下身搭配了一條棕色的闊腿褲，大地色系的選擇為黑色的上半身增加了暖意與穩重感，這套穿搭展現了 Carolyn 的都會女性魅力，經典、高貴、而不失簡約。

Outfit 3

遛狗時的 Carolyn 依然時髦得無懈可擊。她穿著一件黑色的削肩針織背心，這件單品完美地展現了她優美的肩頸線條與鎖骨，簡約而不失性感，下身搭配了一條牛仔褲，腳踩涼鞋，這就是最完美的「紐約休閒」風格。黑色削肩背心是打造簡約風格不可或缺的單品，它能輕鬆地與各種下裝搭配，展現出俐落的質感。

Outfit 4

法式隨性風格與紐約極簡風格的完美結合，就體現在 Carolyn 的這套穿搭中。她牽著自行車出門，穿著一件黑色的深 V 領針織衫，V 領的設計拉長了頸部線條，搭配上一條頭巾、一副黑色太陽眼鏡以及一個黑色的手袋，整個人散發出一種迷人的慵懶氣息。這套穿搭告訴我們，風格不一定要很用力，有時候最簡單的搭配，反而最能展現出一個人的氣質。

Outfit 5

在短款單品還未風靡的 90 年代，Carolyn 就已經走在時尚的前端，她穿著一件灰色的短款開襟衫，短款的設計巧妙地優化了身材比例，下身搭配了一條深色的牛仔褲，手提一個棕色的鱷魚紋手袋。鱷魚紋手袋的質感，為整體造型增加了層次感與復古感。這套穿搭展現了 Carolyn 的時尚敏銳度，她總是能捕捉到最新的趨勢，並用自己的方式來詮釋。

Outfit 6

最後，讓我們看看 Carolyn 如何演繹經典的大衣造型！這一天，她身穿一件黑色的長大衣，經典的剪裁與俐落的線條，展現出她強大的氣場。她圍著一條黑色毛茸茸的圍巾，增加暖意與層次感。裡面疊穿了一件白色 T 恤，下身搭配深色牛仔褲與黑色大衣。全黑的造型中用白色 T 恤來點綴，這套穿搭是 Carolyn 極簡風格的極致表現，黑白配色的經典搭配，永不退流行。

如果要細數 Carolyn 造型中的經典單品，那絕對不能不提到直筒牛仔褲、寬版髮箍、黑色針織衫和一副墨鏡，重點是她的包包為了放入工作用的文件，所以幾乎都是選擇大容量的托特包哦！Carolyn Bessette 的風格，不僅僅是關於單品的選擇，更是一種對待時尚的態度，她用實際行動告訴我們，真正的時尚，不需要昂貴的標籤或繁複的設計，而是關於優質的面料、經典的剪裁、以及對簡約的極致追求。在如今這個快時尚泛濫的時代，Carolyn Bessette 的極簡主義，無疑是一股清流，值得我們永遠致敬，她的一生雖短暫，但她留下的時尚遺產，將會永遠在時尚史中閃耀。