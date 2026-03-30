歐美街頭人手一件！「白色長裙 Maxi Skirt 」的 5 種高質感搭法，穿出純淨清爽的春夏氛圍

2026-03-30 13:25 女子漾 / 編輯Sydney

當氣溫漸漸回升，沈重的深色單品自然而然地被收進衣櫃，取而代之的是那抹令人感到平靜的純白，在 2026 年的春夏趨勢中，「白色長裙 Maxi Skirt」再次成為時尚週與街頭出鏡率最高的單品之一。它之所以深受歐美部落客喜愛，是因為白色長裙非常好發揮，它能完美承接各種風格，加上悠長的裙擺更顯氣勢。想要把白色長裙穿得好看，只要掌握好比例，這件單品就能在春夏的日常中，穿出充滿質感且不費力的美。

圖片來源：Pinterest
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Outfit 1

最經典的穿法莫過於將運動感與柔美氣息相互揉合！你可以挑選一件貼身的挖背羅紋背心，展現出俐落的肩頸線條，下身則銜接帶有蓬鬆感的棉質白色長裙，利用上窄下寬的視覺對比營造出纖細感。這時，腳下那一雙綠色的 Adidas Samba 成了穿搭的靈魂，為全白造型注入一抹活潑的春意。再戴上一副白色粗框墨鏡，這種不經意的時髦感，正是現在最流行的運動混搭風。

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Outfit 2

全白穿搭要穿出層次感，秘訣就在於材質的切換。這一套選擇了帶有壓紋褶皺設計的短袖上衣，細膩的布料紋理與平滑的裙擺形成鮮明對比。即便全身都是純白色系，卻因為光影在布料上的變化而顯得立體，手提一只奶茶色的皮革肩背包，點綴出溫柔的都會氣息。

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Outfit 3

如果你偏好知性中帶點學院風的氣質，不妨嘗試將短袖襯衫與長裙結合，全白的襯衫裙造型難免顯得單調，這時可以學習 KOL 的巧思，在腰間繫上一件亮黃色條紋針織衫作為點綴，這不僅能區隔出腰身比例，更讓整體色調瞬間鮮明了起來，腳下踩著藍白撞色的平底球鞋，並配上一雙帶有色塊設計的運動長襪，這種大玩色彩遊戲的層次疊穿，完美詮釋了率性又不失精緻的日常美學。

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Outfit 4

想要嘗試更具個性的穿法，可以從配件與輪廓下手，選擇高領的削肩背心，讓上半身顯得更加緊致有力，下半身則挑選在腰際帶有荷葉邊裝飾的長裙，增加造型的細節趣味，這套穿搭的有趣之於在腳下的 Tabi 分趾鞋，以及頭頂上那頂丹寧材質的貝雷帽，透過強烈的風格單品介入，原本純淨的白色長裙也隨之變得前衛且極具辨識度，走在街頭絕對是眾人注目的焦點。

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Outfit 5

西裝馬甲在這一季依然是不可忽視的趨勢，將俐落的剪裁馬甲當作上衣穿著，鈕扣微開，恰到好處地露出腰線，再搭配上一條大圓裙設計的白色長裙，呈現出既帥氣又優雅的仕女風格，為了呼應這股洗鍊感，腳下可以穿上一雙銀色的芭蕾舞平底鞋，銀色的金屬光澤能提升整理的質感層次。

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Outfit 6

最後，白色長裙也能穿出最放鬆的時髦態度。拿出一件寬大的中性圖騰 T-shirt，不刻意紮進裙子，而是讓它隨意地蓋過裙頭，展現出一種「Effortless Chic」的氛圍，搭配一頂沙色棒球帽與同色系的休閒拖鞋，手提編織草包，這就是最理想的度假日常，這種穿搭打破了白色長裙一定要優雅的既定印象，讓時尚與舒適共存，即便只是出門採買或漫步海灘，依然能流露出高質感的審美。

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在這個追求簡約卻不簡單的時代，白色長裙無疑是每個女孩衣櫃裡那件最具魔力的單品，只需一點想像力，就能在春夏的每個瞬間，穿出專屬於你的質感氛圍。

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迪卡儂跑者必買單品推薦！3款高CP值跑鞋一次看

迪卡儂跑者必買單品推薦！3款高CP值跑鞋一次看

2026-03-06 21:09 女子漾／編輯周意軒

跑步近年已成為最受歡迎的全民運動之一，而說到高CP值跑步裝備，許多跑者第一個想到的品牌就是來自法國的運動品牌 Decathlon 迪卡儂。不同於許多運動品牌把預算花在明星代言，迪卡儂長年主打「把成本用在產品本身」，從設計、測試到生產都由品牌內部完成，打造出價格親民但性能不俗的運動裝備。

近年迪卡儂更積極布局跑鞋市場，推出專為跑者打造的 KIPRUN 系列跑鞋，從入門慢跑到速度訓練都有完整產品線。不少內行跑者甚至認為，迪卡儂跑鞋在穩定度、耐用度與價格之間取得了相當好的平衡。如果你正在找一雙高CP值跑鞋，以下這幾款絕對值得列入清單。

1. KIPCORE PREMIUM：入門跑者最友善的穩定型跑鞋

對剛開始培養跑步習慣的人來說，一雙穩定又舒適的跑鞋非常重要。KIPCORE PREMIUM 就是迪卡儂專為入門跑者打造的鞋款。KIPCORE 系列隸屬於 KIPRUN 跑鞋架構下，延續過往 KD 系列設計概念，並在足弓支撐與穩定性上進行進一步優化。中底結構加強穩定支撐，可以降低跑步時足部晃動帶來的不適感，對於剛建立跑步習慣的人特別友善。此外，KIPCORE 的產品分級相當清楚，跑者可以依照自己的訓練里程與跑步頻率選擇適合鞋款，不必在大量跑鞋中盲目挑選。整體腳感穩定、價格親民，是許多入門跑者踏入跑步世界的第一雙跑鞋。

KIPCORE PREMIUM 售價：約 NT$2,499

2. KIPRIDE MAX：長距離跑者的舒適緩震代表

如果平時跑量較高，或是習慣長距離訓練，那麼舒適度與緩震能力就會變得非常重要。迪卡儂推出的 KIPRIDE MAX，正是為日常訓練跑者設計的主力鞋款。鞋款採用 360°鞋領包覆設計，搭配 3D 針織鞋舌與品牌 Fitting Sniper 技術，讓腳部在跑動過程中保持貼合但不壓迫的包覆感。中底則搭載 SOFTECH+ 混合泡棉，透過多密度配置有效分散落地衝擊，同時保持穩定回彈。根據品牌測試數據，KIPRIDE MAX 的緩震效果比前一代提升約 34%，對於長時間跑步或長距離訓練來說，可以有效減少腳部負擔。單腳重量約 270 克，在緩震與輕量之間取得平衡，是許多長距離跑者的熱門選擇。

KIPRIDE MAX 售價：約 NT$3,999

3. KIPSTROM TEMPO：速度訓練與比賽專用跑鞋

如果你已經不只是慢跑，而是開始進行節奏跑或配速訓練，那麼更輕量、更具推進力的跑鞋會更適合。KIPSTROM TEMPO 就是迪卡儂為速度型跑者打造的鞋款。中底採用 Fastech+ 泡棉，能在落地瞬間提供明顯的能量回饋，幫助跑者維持流暢步伐。鞋底結構結合 ATPU腳踏層與CMEVA材料，形成類似碳板的推進效果，在速度與靈活度之間取得平衡。整體設計相當輕量，單腳重量僅約 225 克，搭配襪套式無鞋舌設計，提升包覆與透氣度。無論是間歇訓練、節奏跑，甚至是比賽日使用，都能提供不錯的速度感。

KIPSTROM TEMPO 售價：約 NT$3,499

為什麼跑者越來越愛迪卡儂？

許多跑者之所以開始關注迪卡儂跑鞋，除了價格優勢，更重要的是品牌長期堅持的產品策略。不同於大量投入明星代言與行銷，迪卡儂將資源集中在材料研發、結構設計與測試系統，透過完整的設計與生產體系，打造出性能與價格兼具的跑步裝備。也因此，越來越多跑者開始把迪卡儂視為「高CP值跑鞋寶庫」，從入門到進階跑者都能找到適合自己的鞋款。如果你最近正打算開始跑步，或想找一雙價格合理又性能穩定的跑鞋，不妨到迪卡儂實際試穿看看，也許下一雙讓你愛上的跑鞋，就在這裡。

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2026春季內衣新品推薦！EASY SHOP、思薇爾、Calvin Klein三大品牌新作登場

2026春季內衣新品推薦！EASY SHOP、思薇爾、Calvin Klein三大品牌新作登場

2026-03-09 22:23 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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春天不只是換季，也是女孩們重新整理衣櫃與內在美的最佳時機。2026春季，各大內衣品牌紛紛推出全新系列，不論是主打甜美蕾絲的浪漫風格、結合運動機能的時尚設計，或是極簡風格的經典款式，都讓內衣不再只是貼身單品，而是展現女性自信與個性的時尚語言。今年春天，從台灣國民內衣品牌 EASY SHOP、迎來40週年的 思薇爾SWEAR，到國際品牌 Calvin Klein，三大品牌同步推出春季新品，透過不同設計語言詮釋女性的多元魅力。以下整理2026春季最受矚目的內衣新品，無論是日常穿搭、約會造型或運動訓練，都能找到最適合自己的款式。

1. EASY SHOP「Miss Audrey戀戀花開系列」

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）熱潮延燒，EASY SHOP宣布與中職啦啦隊人氣女神短今再度合作，推出春季主打系列「Miss Audrey戀戀花開」。系列以春日花朵為靈感，結合細緻蕾絲與輕盈機能設計，打造甜美又舒適的春季內衣提案。此次推出兩種罩杯結構，其中「無鋼圈強力波波杯」採上薄下厚杯型設計，即使無鋼圈也能自然集中托高胸型，搭配3D透氣棉杯提升舒適度；另一款「無感輕薄杯軟鋼圈」則透過三段式軟鋼圈提供溫和支撐，在舒適與集中效果之間取得平衡。

圖片來源：品牌提供
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商品資訊


Miss Audrey戀戀花開 無鋼圈強力波波杯內衣
價格：1080元
尺寸：S–3L

Miss Audrey戀戀花開 無感輕薄杯軟鋼圈內衣
價格：1080元
尺寸：BC70–85、DE70–90

目前系列於 3/9–3/31推出早鳥8折優惠，4月1日起將於EASY SHOP全台門市正式上市。

EASY SHOP「RUN動感美型瑜珈系列」

運動內衣也能穿出時尚曲線，除了浪漫內衣系列，EASY SHOP今年春天也推出結合運動與時尚的 「RUN動感美型瑜珈系列」。整個系列以「運動機能 × 美型剪裁」為設計核心，從BRA TOP、運動內衣到外套與運動褲，完整打造一套運動穿搭。設計特別強調包覆支撐與彈性延展，讓女性在瑜珈、皮拉提斯或日常訓練中都能保持穩定與舒適。此外系列還推出短袖運動上衣、連帽外套、五分褲與九分褲等單品，從內搭到外層完整搭配，讓運動服也能成為日常時尚穿搭的一部分。

圖片來源：品牌提供
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2. 思薇爾「撩波 巴黎之春系列」

台灣內衣品牌 思薇爾SWEAR 今年迎來品牌創立40週年，並邀請新生代混血女星 鄭芯恩 擔任品牌代言人，遠赴巴黎拍攝全新形象廣告。2026春夏主打系列 「撩波 巴黎之春」 以法式浪漫為靈感，透過柔和奶油色、雪酪粉與優雅鈷藍色調，打造輕盈且優雅的女性氣質。設計重點在於舒適貼膚的面料與細緻蕾絲剪裁，不強調過度性感，而是透過自然線條與柔軟材質，呈現女性自在、自信的美感。思薇爾表示，品牌40年來始終專注為亞洲女性打造最貼身的內在美，希望透過不同系列設計，展現女性在不同年齡與生活階段的多元魅力。

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3. Calvin Klein 2026春季內衣

國際品牌 Calvin Klein 2026春季內衣系列則延續品牌經典的極簡主義風格，並邀請泰國人氣女星 鄺玲玲 演繹全新亞洲宣傳活動。本季主打 CK Graphic 無鋼圈內衣，搭配低腰內褲與90年代寬鬆丹寧單品，呈現率性又自信的時尚態度。另一套造型則以 Cherry Blossom三角內衣與比基尼內褲 為核心，搭配花卉圖案與針刺丹寧材質，透過材質與比例混搭，展現柔美與力量並存的女性魅力，CK透過簡約剪裁與舒適布料，讓內衣不只是貼身單品，更是一種生活風格的延伸。

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#內衣 #思薇爾 #EASY SHOP #Calvin Klein

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穿不膩的經典！「條紋針織衫」絕對是換季好幫手！披在肩上或單穿，都是最不費力的時髦

穿不膩的經典！「條紋針織衫」絕對是換季好幫手！披在肩上或單穿，都是最不費力的時髦

2026-03-01 20:45 女子漾／編輯Sydney

橫條紋元素在時尚裡始終佔有一席之地，它不僅是法式優雅的代名詞，更是衣櫥裡最忠誠的陪伴者，每當季節交替、氣溫陰晴不定時，一件質地精良的條紋上衣總能平衡穿搭的視覺重心，條紋的迷人之處在於其多變的間隔與配色，透過寬窄與深淺的排列組合，它能輕易游走於學院風、中性率性與都會俐落之間。這種不費力的時髦，來自於它對各類單品的高度包容性，無論是厚實的針織還是輕盈的棉質，都能在換季時節為造型注入一抹乾淨而有力的靈魂。

Outfit 1

當我們將傳統的黑白條紋換成清新透明的水藍與深色交織，整體的視覺氛圍便多了一分清爽感，這套穿搭利用寬鬆的剪裁與長袖設計，營造出一種不經意的慵懶，下半身選擇帶有分量感的白色闊腿長褲，不僅延續了上衣的清爽色調，更透過紮進褲頭的動作與皮帶點綴，精準地勾勒出腰身比例。這種「上寬下寬」的穿法，關鍵在於一雙俐落的尖頭黑色皮鞋，將整體的休閒感收束成精緻的街頭品味。

Outfit 2

條紋上衣在換季時最亮眼的表現莫過於作為「中間層」，選擇一件深灰底色搭配細白條紋的 Polo 領上衣，內搭淺藍色襯衫並刻意露出領片與下襬，能瞬間增加造型的豐富度。這種洋蔥式的疊穿法，不僅應對室內外的溫差，更展現了卓越的配色邏輯，搭配深灰色百褶裙與灰色堆堆襪，再穿上撞色樂福鞋，完美詮釋了極富知性美感的 Preppy Style，這不僅是穿搭，更像是一種對經典學院風的摩登致敬。

Outfit 3

條紋也能展現出截然不同的火辣張力，如 Hailey Bieber 所示範的紅黑白粗條紋 Polo 衫。這類色彩對比強烈的單品，天生自帶美式復古的律動感。為了平衡上半身較厚實的視覺感，下半身選擇極短的黑色皮質迷你裙，大方展露雙腿曲線，打破了條紋可能帶來的沉悶，白襪與瑪莉珍鞋的組合則在性感中揉合了一絲純真，這種衝突美學讓條紋上衣不再只是「安全牌」，而是極具辨識度的時髦風格。

Outfit 4

這款帶有抽鬚邊緣與長袖設計的條紋上衣，透過異材質的拼接細節，賦予了條紋新的生命力，內搭高領襯衫的細節處理，讓視覺層次更加細膩，下半身搭配焦糖色高腰繫帶長裙，溫潤的色澤中和了冷色調條紋的硬朗，繫帶蝴蝶結則在俐落中點綴了女性柔美。這是一套非常適合都會女性的換季範本，在繁瑣的工作日常中，依舊能保有極高的造型完成度。

Outfit 5

在亮眼的藍黑條紋上衣外，罩上一件寬鬆的 V 領白色馬海毛毛衣，讓條紋僅在領口與袖口若隱若現，這種層次的穿法反而更能抓人眼球，搭配復古的黑色燈芯絨寬褲與色彩大膽的針織包包，整個人散發出一種藝術家般的古著氣息，這種穿法打破了條紋必須是主角的框架，將其轉化為增加穿搭細節的關鍵元素，展現出高度的個人風格。

條紋上衣之所以經典，是因為它從不試圖討好潮流，卻能在每個時代找到最合適的風格，它可以是率性自如的、也可以是嚴謹知性的，甚至能在層次疊加中展現出豐富的趣味性，在這個換季時節，不妨重新檢視衣櫥裡的那件條紋，試著給予它新的穿法，你會發現，這份最不費力的時髦，其實一直都在你身邊。

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為什麼香味總是散得特別快？掌握這 4 個「噴香水細節」，質感香氣陪伴一整天

2026-02-28 21:29 女子漾／編輯Sydney

香氛就像是一件隱形的衣服，它不僅定義了一個人的氣質，更能在不言中傳遞出妳的生活品味，然而，許多女性常面臨同樣的困擾。明明出門前噴灑了昂貴的香水，卻在抵達辦公室或約會現場時，香氣早已消散殆盡，彷彿從未存在過，這並非完全是香水品質的問題，更多時候與妳的噴灑技巧、皮膚狀態及對香味科學的認知息息相關，想要讓那抹心動的氣息從清晨延續到深夜，我們需要從更細膩的角度去理解香氛與身體之間的化學反應。

圖片來源：Pinterest 1.2
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基礎保濕

很多人忽視了皮膚含水量對香氛續航力的影響。科學研究發現，香分子需要油脂與水分來進行「抓附」，乾性肌膚就像是乾燥的荒漠，會讓香水中的酒精成分迅速揮發，香氣隨之飄散。因此，在噴灑香水前，先為肌膚打底是至關重要的步驟。最有效的方式是在洗澡後、毛孔微張且保水度最高的時刻進行噴灑，或是在噴香水的部位先塗抹一層無香料的乳液或凡士林。這些油脂能形成一道鎖香膜，減緩香氣的揮發速度，讓前、中、後調能隨著時間更平穩地釋放，延長整體層次感的生命週期。

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掌握體溫

噴灑位置的選擇決定了香氣的傳播效率。我們常聽到的「動脈處」其實極具科學根據，因為脈搏跳動處的皮下血管距離皮膚表面最近，體溫相對較高，熱量能幫助香分子持續而溫暖地擴散。除了大眾熟知的手腕與耳後，妳更該嘗試噴灑在「內彎處」，如手肘內側與膝蓋後方。這些部位在肢體活動時會不斷產生微熱，讓香氣隨著妳的舉手投足自然流瀉。此外，噴灑在腳踝處也是一個進階的技巧，因為香分子會隨熱空氣上升，從下往上的擴散路徑能讓香氣更全方位地包圍身體，營造出一種「自帶體香」的高級感。

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戒掉摩擦手腕的行為

這可能是最多人習慣、卻也最具破壞性的噴香錯誤。噴完手腕後交疊摩擦，會因為摩擦產生的熱能瞬間破壞香水的分子結構，尤其是最為細緻輕盈的前調，如柑橘、花香等分子會因此提前揮發，導致香水的轉場變得突兀且短促。正確的做法應該是噴灑後讓它自然風乾，或是輕輕將手腕對壓，讓香水在靜止的狀態下與肌膚油脂融合。保留香水分子的完整性，才能確保妳聞到的是調香師精心設計的遞進層次，而非被熱能扭曲後的殘存氣息。

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運用同香調的層次疊加術

若妳希望香味具備如影隨形的持久力，單靠噴灑香水是不夠的，必須學會「香味層疊法」（Fragrance Layering）。這並非指隨意疊加不同品牌，而是利用同香調的沐浴乳、身體乳、甚至是髮香噴霧來堆疊基礎，這種方式就像是在牆面漆上底漆再上色，能讓香氣更加立體且根基深厚。頭髮是另一個極佳的留香載體，其多孔纖維能鎖住香氣，但由於香水含酒精量高，直接噴灑恐傷髮質，建議將香水噴在梳子上再梳理，或是使用專門的髮香噴霧。這種全身性的層疊策略，能確保即使到了下午，妳依然能散發出淡雅而持久的餘韻。

圖片來源：Pinterest
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迷人的氣息並非來自大劑量的噴灑，而是源於對細節的精準掌控。透過保濕定錨、選對脈搏點、守護分子結構以及巧妙的疊穿，香水將不再只是曇花一現的點綴，而是妳個人標誌的一部分。當妳掌握了這些關於香味的知識，妳便能更自在地穿梭在不同的社交場合，讓每一場擦肩而過，都留下一抹令人回味無窮的質感印象。

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送禮難選，不如直接從「香氛」下手。2026年的香水早已從單純氣味，進化為結合工藝、文化與情緒的感官作品。從限量收藏款到經典重塑，每一瓶都不只是香水，而是一種可以被記住的風格。

如果還在煩惱送什麼才不失手，這份2026精品香水送禮指南，直接幫你從「氣味性格」及香調結構出發，幫你精準挑選最合適的一款。

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1. 溫柔清新感：嬌蘭「幸福永駐鈴蘭淡香水」

圖片來源：嬌蘭
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嬌蘭2026鈴蘭限定款，把幸運與春日意象具象化，綠色絲質蝴蝶結搭配刺繡鈴蘭，整體像一束精緻花束。光瓶身就已經很有儀式感。

圖片來源：嬌蘭
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香調上，前段呈現鮮明的綠意氣息，帶有清晨植物的透明感；中段由茉莉與玫瑰構築柔和花心，增加層次與圓潤度；尾韻則微微帶出乾淨的皂感與輕盈粉質感，使整體更顯純粹。

圖片來源：嬌蘭
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瓶身設計同樣具有收藏價值，採用經典蜂印瓶，搭配ATELIERS VERMONT手工刺繡鈴蘭與絲質塔夫綢蝴蝶結，將高訂工藝轉化為香氛視覺語言。全球限量3,433瓶，台灣僅20瓶，定位為藝術收藏級香氛。

圖片來源：嬌蘭
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2. 高級氣場感：嬌蘭「金色時光淡香精」

圖片來源：嬌蘭
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「金色時光淡香精」以節慶為靈感，在香調設計上更強調層次堆疊與情緒轉換。前調以小豆蔻開場，帶有溫暖辛香與微甜氣息，瞬間提升嗅覺亮度；中調轉入玫瑰，呈現飽滿而不甜膩的花香核心；基調則由檀香、沉香與麝香組成，營造出柔滑且深邃的木質結構。

圖片來源：嬌蘭
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整體香氣從明亮到溫潤，有明顯的「光影轉換感」，適合喜歡有存在感且持香力佳的香氛類型。

圖片來源：嬌蘭
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瓶身延續蜂印瓶設計，並由ATELIERS VERMONT以珍珠與水晶打造瀑布式裝飾，強調立體與流動感。此次推出兩種版本：1公升EXCEPTIONAL ART PIECE全球限量50件，屬藝術收藏層級；125ml珠繡琉光版本全球限量2,300瓶，台灣配額20瓶，兼具收藏與日常使用。

圖片來源：嬌蘭
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3. 經典不出錯：香奈兒 N°5

圖片來源：CHANEL 香奈兒
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N°5之所以能跨越百年，關鍵在於其「抽象花香」概念，並非單一花材，而是透過多種花香與醛類結構組合，創造一種不存在於自然界的氣味。

圖片來源：CHANEL 香奈兒
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前調以醛類帶出清亮感，使整體香氣更具擴散性；中調由玫瑰、茉莉與依蘭依蘭構成核心花束，呈現豐富而飽滿的花香層次；基調則由檀香與香根草收尾，增加穩定度與深度。

圖片來源：CHANEL 香奈兒
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這種結構讓香氣在不同體溫與時間下呈現不同面貌，也因此具備高度辨識度與耐聞性。2026年以更簡約的瓶身語言與當代形象詮釋，使經典更加貼近現代使用情境。

圖片來源：CHANEL 香奈兒
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4.有個性記憶點：Diptyque「爵夢淡香水」

圖片來源：Diptyque
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Diptyque此次延續Orphéon系列精神，將巴黎夜生活轉化為嗅覺體驗，香調設計偏向「由外放轉為內斂」的結構。

前調以青橘與日本柚子開場，帶出清新且略帶苦韻的柑橘氣息；中段加入杜松子、粉紅胡椒與生薑，形成帶有酒感的辛香層次；後段則以雪松與麝香收尾，營造乾淨、溫潤且略帶煙燻感的木質基調。

圖片來源：Diptyque
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整體香氣不偏甜，也不強調花香，而是以空間感與氛圍取勝，具有高度辨識度，適合偏好中性或低調香氣的人。

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