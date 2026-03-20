拓展大健康產業佈局！安麗以「微生態科學研究」引領口腔護理革命

安麗glister口腔護理系列「刷、潔、漱」三步驟打造科學化方案，為健康戴上隱形口罩。圖片來源 : 安麗提供

隨著全球消費者對「預防保健」與「全身健康」意識的全面升級，大健康產業也迎來了全新的發展趨勢。近年研究指出，人體微生物群與多種慢性疾病之間具有一定關聯性，因此微生態健康逐漸受到關注。看準此趨勢，全球健康與保健領導品牌安麗（Amway）將微生態科學研究的視角從腸道延伸至人體「第二大微生物群集地」—口腔，透過旗下口腔護理系列產品，推動市場從傳統的「口腔殺菌」邁向「菌叢平衡」的護理觀念。

安麗glister口腔護理系列「刷、潔、漱」三步驟打造科學化方案，為健康戴上隱形口罩。圖片來源 : 安麗提供

憑藉深厚的全球科研實力，安麗由內而外推展大健康佈局；除了以益生菌、蛋白粉等紐崔萊營養品做為穩固腸道菌叢平衡基礎，更提倡將口腔視為防禦潛在健康威脅的「第一道防線」。此一戰略不僅精準契合現代人的健康需求，更反映在亮眼的銷售實績上：glister 牙膏是安麗全球銷售量第一的商品；在台灣，每 2 位安麗會員中就有 1 位是 glister 的愛用者。極高的市場滲透率與消費者信賴，充分展現了人們對於建立全身健康防護的強烈渴求。

口腔菌叢失衡 可能影響全身健康



安麗提醒口腔菌叢失衡，恐成全身健康破口。圖片來源：安麗提供

醫學界發現，口腔內存在逾700種、高達1,000億個細菌。相較於肌膚菌叢，口腔細菌更容易直接進入血液循環；一旦口腔微生態因飲食、年齡或不良習慣失衡，不僅會導致蛀牙與牙周病，更可能引發骨牌效應波及全身，增加心血管疾病或加重糖尿病的風險。因此，維持口腔菌叢平衡，已成為阻斷慢性潛在疾病的關鍵第一步。

安麗表示，glister系列主打「刷、潔、漱」三步驟口腔護理概念，透過牙膏、牙線及漱口水等產品組合，協助消費者建立日常口腔清潔習慣，以純淨、溫和且具科學實證的產品力，穩固口腔菌叢生態：

第一步「刷」（溫和潔淨）： 選用含可溯源紐崔萊薄荷的「多效氟潔牙膏」，或添加益生菌與傳明酸的「多效白茶牙膏」，搭配專利 Reminact™ 促進琺瑯質再礦化配方，從根本強健牙齒。

第二步「潔」（全隙淨化）： 針對牙刷難以觸及的死角，透過高拉力線材的「細滑牙線棒」與 0.7mm 雙規格刷頭的「齒縫牙間刷」，採不傷齦設計，深入齒縫有效清除牙菌斑。

第三步「漱」（長效防護）： 搭配無添加酒精的「多效濃縮漱口水」，其CPC成分有助於維持口腔清潔，協助建立完整的口腔護理習慣。

憑藉在微生物科學與植物營養領域的深厚根基，安麗將口腔護理提升至全身保健的戰略高度。未來，安麗將持續透過 glister 系列幫助消費者將科學護理落實於日常，從每天的「刷、潔、漱」開始，建構最堅實的全身防護網，並拓展安麗在全球大健康產業的領導版圖。

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