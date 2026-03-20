「閃耀珍珠髮」成話題！SALONIA「光澤刮痧順髮梳」日本銷售亮眼

總部位於日本大阪的株式會社 I-ne，旗下極簡美妝家電品牌SALONIA於去年推出「光澤刮痧順髮梳」（Glossy Care Metal Kassa Comb），一開賣即在日本掀起話題，不僅在官方線上商店及各大電商平台創下亮眼銷售表現，去年底起更陸續進駐生活雜貨通路與唐吉訶德熱銷，成為話題美髮單品之一。

SALONIA「光澤刮痧順髮梳」採用可減少靜電與摩擦的純金屬材質，能減少約95%的靜電，且不易沾染指紋，滑順的手感更受到歡迎，不僅成為日本消費者日常愛用品，也被許多赴日旅遊的台灣旅客列入「必買清單」，掀起一波掃貨風潮。

高顏值、好梳理的光澤髮工具 實現日常也能閃耀順髮需求

近年來，包含髮梳在內的護髮市場持續擴大，尤其是售價 2,000 日圓（約台幣400元）以上的高價位髮類商品備受矚目。隨著注重頭髮保養與造型的20多歲女性消費者增加，梳具不僅於早晚日常造型時使用，亦成為外出時隨身攜帶的造型配件之一。同時，對於打造光澤感髮質的需求也持續提升。

然而，市面上仍有不少產品在價格與品質之間難以兼顧，為回應消費者需求，SALONIA 於旗下「光澤護理」（Glossy Care）系列中，開發本次全新刮痧順髮梳，推出這款兼具簡約設計、機能性與親民價格的「光澤刮痧順髮梳」，在兼顧品質與價格的前提下，滿足消費者對髮質提升的期待。

SALONIA 光澤刮痧順髮梳銀色與粉色兩款質感配色，兼具機能與時尚外型。

從髮絲到頭皮照護的梳髮新體驗 光澤與放鬆兼具的美髮小物

1. 輕輕一梳，瞬間化解靜電毛躁，打造「閃耀珍珠髮」

採用可減少靜電產生的純金屬材質，能減少約 95% 的靜電，並透過適度的重量感產生滑順的張力，只需輕輕梳過即可抑制靜電、撫平毛躁，提升髮絲表面的光澤感。

2. 握把處新增「刮痧功能」，輕巧設計方便攜帶

新增可用於臉部與頭皮等部位的刮痧功能，能舒適地刺激臉部輪廓與頭皮僵硬處，推薦作為居家放鬆護理。此外，簡約的設計好握好梳，搭配不易沾染指紋的質感，非常適合外出隨身攜帶。

3. 講究梳齒設計提升易用性，提升日常造型效率

● 精準梳齒間距： 易於梳出光澤感的齒距。

● 人體工學曲線： 貼合頭部形狀的曲線設計。

● 圓潤梳齒末端：不傷頭皮的梳齒尖端形狀。

● 分線專用齒：便於整理頭頂和髮際分線。

【商品概要】

● 產品名稱：SALONIA光澤刮痧順髮梳 (Glossy Care Metal Kassa Comb)

● 產品顏色：粉色、銀色

● 產品售價：2,970 日圓（含稅）

● 販售通路：唐吉訶德、Loft、其他生活雜貨店等（部分門市除外）、官方線上商店、 Amazon、樂天、ZOZO 等日本電商網站

SALONIA光澤刮痧順髮梳講究梳齒間距與弧度設計，髮型梳理更加順暢不卡髮。

【SALONIA Glossy Care 系列產品線】

SALONIA 光澤護理負離子吹風機

顏色：粉色、白色、灰色

SALONIA 珍珠光感離子夾 (24mm)

顏色：粉色、白色、灰色

【關於 SALONIA】

BEAUTY is SIMPLE 讓平凡的每一天，變得美麗。 為了讓每個人都能遇見屬於自己髮絲與肌膚的光彩。 我們提供不挑使用者、簡約的設計， 以易於負擔的價格，提供高品質的效果， 讓居家美容護理成為每天都能持續的習慣。 SALONIA 致力於將美簡約化，為所有人帶來享受美容的自由。

SALONIA 官方連結： https://salonia.jp/



