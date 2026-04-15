你是否發現，擦了昂貴的保養品，皮膚依然顯得暗沉、蠟黃？細紋依然悄悄爬上臉龐 ？這可能不是保養不夠，而是你攝取的糖分在作怪。《VegiWell植悅》營養師施姍伶帶你深入了解美容界的大敵：糖化作用（Glycation）。

簡單來說，當我們攝取過多的糖分（尤其是果糖、葡萄糖）時，血液中多餘的糖分子會像「黏性極強的膠水」一樣，黏附在身體的蛋白質纖維上。這個過程會產生一種有害的分子，稱為糖化終產物（Advanced Glycation End-products，簡稱 AGEs）。

我們的皮膚主要由膠原蛋白（Collagen）和彈力蛋白組成，它們讓皮膚保持豐盈與彈性。然而，糖化作用會破壞其結構：

彈性流失： 當血液中的多餘糖分（葡萄糖、果糖）與蛋白質結合，會產生交聯作用(Cross-linking)，使得膠原蛋白從原本柔軟有彈性的狀態變得分叉、脆弱且僵硬。

當血液中的多餘糖分（葡萄糖、果糖）與蛋白質結合，會產生交聯作用(Cross-linking)，使得膠原蛋白從原本柔軟有彈性的狀態變得分叉、脆弱且僵硬。 蠟黃暗沉： AGEs本身呈現黃褐色，會積聚在真皮層，不僅改變膚色，還會啟動皮膚的發炎訊號，刺激黑色素細胞進入「過度防禦」狀態，進而加速分泌黑色素，導致皮膚蠟黃暗沉。

AGEs本身呈現黃褐色，會積聚在真皮層，不僅改變膚色，還會啟動皮膚的發炎訊號，刺激黑色素細胞進入「過度防禦」狀態，進而加速分泌黑色素，導致皮膚蠟黃暗沉。 修復力下降： 糖化會導致皮膚細胞的新陳代謝減緩。當 AGEs 堆積在真皮層，會讓纖維母細胞失去活性，無法製造新的膠原蛋白來汰舊換新。同時，AGEs 誘發的慢性發炎會耗損皮膚的修復能量，這就是為什麼隨著糖化加深，臉上的痘疤變得難消、受損後的紅腫也更難痊癒。

想守護膠原蛋白，你必須警惕以下兩大加速肌膚「焦糖化」的元兇：

含糖飲料通常含有大量的高果糖糖漿。研究顯示，果糖產生 AGEs 的速度比葡萄糖快約10倍，當你大口喝下全糖珍奶時，基本上是在加速肌膚的「焦糖化」。

別以為只有甜食有害，當食物在超過120°C的高溫下烹調（如：油炸、燒烤、煎炸），食物中的糖分與蛋白質會直接結合產生大量的 AGEs。那層焦香酥脆的炸雞皮，正是 AGEs 的集中營。

雖然糖化過程很難以完全逆轉，《VegiWell植悅》營養師施姍伶指出，我們可以透過生活習慣來延緩它：

低 GI 飲食： 選擇全穀雜糧類、蔬菜等低升糖指數食物，避免血糖波動過大。

選擇全穀雜糧類、蔬菜等低升糖指數食物，避免血糖波動過大。 改變烹調方式： 減少煎、炸食物，盡量使用如蒸、燉、煮。

減少煎、炸食物，盡量使用如蒸、燉、煮。 抗氧化食物： 多攝取富含維生素 C、E 及綠茶多酚的食物，幫助抗發炎。

多攝取富含維生素 C、E 及綠茶多酚的食物，幫助抗發炎。 補充膠原蛋白： 建議選擇分子量小的膠原蛋白，以及含有抗氧化輔助成分（如維生素C）的產品，讓補進去的膠原蛋白有效利用。

建議選擇分子量小的膠原蛋白，以及含有抗氧化輔助成分（如維生素C）的產品，讓補進去的膠原蛋白有效利用。 含矽萃取物： 面對糖化導致的結構受損與修復力下降，矽提供了關鍵的支持。能像建築結構一樣鞏固膠原蛋白的支架，強化肌膚的韌性。

面對糖化導致的結構受損與修復力下降，矽提供了關鍵的支持。能像建築結構一樣鞏固膠原蛋白的支架，強化肌膚的韌性。 規律運動： 運動能幫助代謝血液中多餘的糖分，減少它們與蛋白質碰撞的機會。

運動能幫助代謝血液中多餘的糖分，減少它們與蛋白質碰撞的機會。 防曬，是抗糖化的隱形防線：外線不僅會加速糖化反應，更會導致 AGEs（糖化終產物）在皮膚與眼睛等部位大量堆積。根據《Journal of Aging Science》等國際期刊研究顯示，日曬產生的「氧化壓力」，正是加劇 AGEs 惡性堆積的關鍵催化劑。因此，真正的抗糖化，不只要『少吃糖』，更要嚴格『防曬』！

保養不應該只停留在皮膚表面，下次在點飲料或選擇晚餐時，想想你的膠原蛋白，減少一點糖，就是對皮膚最好的投資。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

延伸閱讀：

VegiWell植悅 – 部落格專欄

參考資料：

Adv Nutr. 2017 Jan 17;8(1):54-62.

Journal of Aging Science, 1(3): 112.

原文出處：明明才 30 歲，臉卻開始垂、蠟黃：原來是糖正在偷走你的膠原蛋白