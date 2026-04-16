隨著現代人越來越重視外在形象與日常保養，毛髮管理逐漸成為許多人關心的皮膚議題之一。無論是腋下除毛、手腳除毛或私密處除毛，部分毛髮分布可能影響個人外觀感受，也可能在清潔與日常保養上帶來不便，因此雷射除毛療程近年受到不少人的關注。

雷射除毛主要是透過特定波長光能被毛囊中的黑色素吸收，轉換為熱能後作用於毛囊結構，使毛髮生長型態產生變化，例如逐漸變細或密度降低。由於毛髮具有不同的生長週期，因此通常需要依照醫師建議分次進行療程，才能逐步達到毛髮管理的目的。

雖然雷射除毛在醫美療程中相當常見，但仍屬於醫療行為。設備種類、能量設定以及操作方式，都會影響療程過程與皮膚反應，因此在接受療程前，通常會由醫師進行評估，了解膚質條件與毛髮狀況，再進一步規劃適合的治療方式。

目前常見的雷射除毛設備波長包含 755nm、810nm 與 1064nm 等不同設計。不同波長在黑色素吸收能力與穿透深度上各有特性，因此醫師在評估療程時，通常會依據膚色、毛髮粗細以及治療部位進行調整；例如 755nm 亞歷山大雷射對黑色素吸收能力較高，而 1064nm 波長雷射則具有較深的穿透能力。不同波長設備各有適合的使用情境，因此在雷射除毛療程規劃上，設備選擇與能量設定都相當重要。

在除毛設備中，LightSheer 真空式二極體雷射系統是一種常見的除毛設備。該設備由國際醫療器材公司 Lumenis 研發，其特色是採用真空吸附探頭設計；在治療過程中，探頭會產生輕微吸附作用，使皮膚與毛囊接近雷射能量的作用位置，讓毛囊更容易接觸到雷射光能。同時設備搭配冷卻系統設計，可在療程過程中協助降低表皮熱感。

此外，設備通常搭配不同大小探頭，使療程可以應用於多種部位，例如：

腋下除毛

手腳除毛

鬍鬚除毛

私密處（VIO）除毛

醫師會依據毛髮分布與膚質條件進行評估，再調整療程方式。

多數雷射除毛療程通常以單一設備進行。不過不同毛髮粗細、深度與生長週期，對於不同波長雷射的反應並不完全相同，因此有些醫療院所會透過不同設備搭配，使療程設計更具彈性。

例如 LightSheer 真空除毛設備搭配 1064 波長雷射，可作為不同設備搭配使用的療程設計之一。真空式除毛設備常用於毛髮較密集或較粗的區域，而具有較深穿透能力的 1064 波長雷射，則可依照評估情況用於不同毛髮型態的調整處理；透過不同設備特性的搭配，醫師在療程規劃上能有更多調整空間，因此也形成不同設備搭配使用的治療方式。

有些人會將醫美診所的雷射除毛與美容院的光療除毛混為一談。實際上，醫療用雷射設備屬於醫療器材，依法需由具執照的醫師進行評估與操作；醫療雷射設備具有較高能量輸出與精細參數設定，因此需要由醫師依據皮膚條件與治療部位進行判斷，以評估可能的皮膚反應與治療條件。

雷射除毛涉及毛髮週期、皮膚結構與雷射能量設定等專業判斷，因此療程前通常需要由醫師進行完整評估。四季皮膚科由皮膚科醫師團隊提供相關診療與評估，其中林鈺敏醫師長期關注毛髮與育髮相關議題，包含除毛、毛囊炎以及頭皮健康等問題，長期關注毛髮與頭皮相關議題，會依據不同膚質與毛髮條件提供建議；透過醫師評估、設備選擇與療程設計，有助於在醫師評估下規劃合適的療程方式。



免責聲明：本文僅供健康資訊參考，非作為醫療診斷或治療依據。療程效果依個人膚況、年齡及生活習慣而異，建議諮詢專業醫師評估。

延伸閱讀：

・四季診所

・更多文章

參考資料：

原文出處：雷射除毛設備怎麼選？LightSheer與1064波長雷射原理解析