你擦的保養品真的安全嗎？「PIF制度」上路 專家直言：很多人其實不知道自己在用什麼。 李清宇/攝影

「其實很多人每天擦很多保養品，卻不清楚裡面到底含了什麼成分。」在台北一場美容產業展上，工研院講師范姜美慧於現場分享時的一句話，乍聽之下或許有些刺耳，卻精準點出多數人的日常盲點。我們從早到晚，保養程序一套接著一套，從精華、乳液、防曬到香氛，少說也使用十幾樣產品。然而，真正願意深入了解產品成分與安全性的人，其實並不多。多數時候，我們依賴的是包裝設計、他人推薦、網紅分享，甚至跟風購買，卻忽略了最根本的問題這些產品，真的安全嗎？

PIF是什麼？

所謂PIF，全名是化粧品產品資訊檔案（Product Information File），聽起來很專業，但其實可以把它想得很簡單，就是每一瓶保養品，都必須有一份交得出來的完整履歷。不只是列出成分名稱，而是包含產品怎麼製造、為什麼安全、功效怎麼被證明，全部都要有依據、有資料可查。不是只有寫成分而已，是整個產品的邏輯都要說清楚。一位法規專員受訪時解釋，這代表品牌不能再只用一句「很好用」來說服消費者，而是必須回答「為什麼有效」。

由工研院講師范姜美慧於美容展 PIF 講座分享。李清宇/攝影

品牌最有感：不能再模糊帶過

這項制度上路後，最有感的其實是品牌端。專業人士坦言像是過去常見的複方成分，現在都必須完整拆解，甚至連比例都要交代清楚；而那些常見的「修護」「穩定」「亮白」等功效描述，也不能再只是感覺式說法，你寫得出來，就要拿得出證據。范姜美慧直言，現在不是不能宣稱，而是講了就要負責。

現場吸引眾多專業同業與消費者專注聆聽。李清宇/攝影

查核現場揭露：問題都藏在細節裡

進一步談到實際查核現場，問題往往不在技術，而在細節。一位熟悉查核流程的人指出，很多品牌不是做錯大事，而是忽略小地方。像是同一產品不同容量或包裝沒有完整納入資料、外盒圖片不夠清晰、或是文件與實際標示對不起來，這些都可能被要求改善，甚至影響合規。更常見的是用詞踩線，例如「消炎」「除疤」這類帶有醫療效果的字眼，只要出現在產品標示上，就可能直接違規。

消費者其實是最大受益者

不過，這樣的改變，對消費者來說反而是一件好事。最直接的感受，就是資訊變得更透明。以前你看到的成分，不一定是完整的，但現在至少可以知道自己到底擦了什麼。范姜美慧表示，尤其對敏感肌或容易過敏的人來說，這樣的改變等於多了一層保障。此外，責任歸屬也變得更清楚，每一項產品都必須標示製造商或輸入業者資訊，一旦出現問題，不再是無從追查。

2026年台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會活動現場。李清宇/攝影

PIF制度帶來的不只是法規上的改變，而是一種產業邏輯的轉變。當產品的每一個宣稱都需要被驗證，品牌與消費者之間的關係，也從過去的相信廣告，慢慢轉向理解產品。或許我們不會真的去翻閱那份厚厚的PIF文件，但它已經默默影響我們每天使用的每一瓶保養品。當資訊越來越透明，選擇的依據也越來越清楚，所謂的「變美」，也多了一份可以被信任的安心。

展覽資訊

【Beautyworld Taipei】台北國際美容保養展美甲美睫博覽會

📅 日期：2026/03/20（五）－03/23（一）

📍 地點：台北世貿一館

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