想畫出JISOO戀愛感？《訂閱男友》迪奧同款底妝與唇膏 原生光肌＋唇色全解析

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新劇《訂閱男友》於Netflix正式上線，隨著新劇熱播，劇中女主角妝容迅速引發關注，從底妝光澤到唇彩色選，皆成為粉絲熱議焦點。劇中JISOO整體妝容以乾淨無瑕的光澤底妝為核心，搭配粉嫩柔潤唇彩，打造彷彿天生好膚質般的「原生光感妝容」，在鏡頭下展現自然透亮膚質，成為近期最具代表性的妝容指標。

《訂閱男友》紅什麼？虛擬戀愛設定太上頭

由BLACKPINK團內「顏值擔當」的Jisoo與徐仁國主演的Netflix韓劇《訂閱男友》，以「虛擬戀愛服務」為核心設定，講述在現實與職場壓力中逐漸失去情感能量的女主角，透過沉浸式戀愛體驗重新找回心動與自我。劇情結合AI科技與戀愛幻想，加上多位男神輪番登場，一上線就掀起高度討論。而JISOO在劇中飾演網漫PD「徐未來」，穿梭於不同戀愛情境之間，讓角色與情緒層次更具看點。

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除了劇情設定吸睛，Jisoo的妝容更成為另一大爆點。透亮細緻的膚質搭配柔潤唇色，打造出宛如天生好膚質的「原生光感妝容」，從底妝光澤到唇彩選色，每個細節都被粉絲瘋狂解析，也讓這波同款妝容迅速成為2026最熱門的美妝關鍵字。

JISOO妝容關鍵：不是濃，是「像天生好皮膚」

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這次爆紅的關鍵，不是強烈彩妝，而是「原生光感肌」

整體妝容邏輯其實很簡單：

•底妝乾淨透亮但不厚重

•唇色自然柔潤但有氣色

•整體看起來像沒化妝卻更漂亮

也就是現在最流行的「戀愛感妝容」。

公主感粉嫩妝：第一集直接美到出圈

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想畫出JISOO第一集的「桃花感妝容」，重點在於乾淨底妝＋甜感唇色。

底妝選用輕盈柔焦的迪奧超完美持久柔光粉底液 #0N，打造細緻貼膚的光澤肌

2026 全新《迪奧超完美持久柔光粉底液》0N 30ml NTD2,700。圖片來源：DIOR提供

再疊加迪奧超完美晶透光氣墊 #1N，讓肌膚呈現自然發光感

2025全新《迪奧超完美氣墊外殼 前衛金屬銀》NTD1,100 。圖片來源：DIOR提供

唇妝則用帶光澤的迪奧癮誘唇膏 #536鮮榨玫瑰，粉嫩桃色一擦就有氣色，甜但不膩，是約會妝首選

2022全新迪奧癮誘唇膏#536 鮮榨玫瑰 3.2g NTD1,600。圖片來源：DIOR提供

戀愛感裸妝：第八集溫柔到不行

進入戀愛狀態後，妝容轉為更自然的裸色系。

底妝依舊維持同系列產品，但重點在「薄、透、貼」，讓肌膚看起來像天生好膚質。

迪奧2025全新《迪奧癮誘唇膏》#380粉漾珊瑚3.5g NTD1,600。圖片來源：DIOR提供

唇妝換成迪奧癮誘唇膏 #380粉漾珊瑚，帶點橘調的珊瑚色更有親和力，日常擦也完全不突兀。

想畫同款？記住這3個關鍵就夠

如果要複製JISOO妝容，其實不用全套買齊，只要抓對3件事：

•底妝一定要「透光」，不是霧面厚粉

•唇色選「低飽和粉嫩或珊瑚色」

•妝感越乾淨越高級

這也是為什麼這次妝容會爆紅，因為它不只好看，而且真的能日常複製。

JISOO同款為什麼會紅？關鍵在「剛剛好的漂亮」

從公主感到戀愛感，JISOO在《訂閱男友》中展現的是一種「沒有距離感的美」。不是強勢精緻，而是乾淨、柔和、讓人想靠近的那種漂亮。也讓這波「原生光感妝」成為2026最值得跟的妝容趨勢。