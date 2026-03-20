2026-03-20 13:57 女子漾／編輯張念慈
台灣首屆專業香氛展 SCENT Taipei 登場 串聯產業鏈搶攻200億嗅覺經濟
台灣首屆專業香氛展「SCENT Taipei 台北香氣美學展」3月20日至23日在台北世貿一館登場，這是全台灣唯一能在四天內聞遍上百支香氣、與數十位調香師對話、一次認識最多台灣原創香氛品牌的機會，甫開展就吸引大量愛香者前往。
「SCENT Taipei 台北香氣美學展」匯集超過20家海內外廠商、逾百款香水、精油與香氛產品，為台灣首度以「嗅覺經濟」為核心的專業展覽，展覽整合原料、調香、製造與品牌通路等完整產業鏈，期望推動台灣香氛產業與國際市場接軌。
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根據市場資料，台灣香氛市場規模已達約新台幣200億元，預估2025至2030年複合成長率達6.4%，顯示嗅覺經濟已從個人香水延伸至空間與生活應用，成為美妝產業重要成長動能。
從原料到品牌端一次到位 展現完整香氛產業鏈
「SCENT Taipei 台北香氣美學展」由聯合線上公司、法蘭克福展覽有限公司台灣分公司共同主辦、ISSA國際香氣香水藝術協會協辦，強調產業整合，首度將原料端、調香端、製造端與品牌端集中呈現。
展出內容涵蓋香水香氛、精油療癒與日化調香產品，提供品牌主與通路採購一站式媒合平台，同時讓一般消費者理解香氛從原料到商品的完整流程，有助於強化台灣香氛產業鏈連結，並提升與國際市場的接軌能力。
品牌分層展出 從創作調香到市場化品牌全面呈現
本屆展覽品牌橫跨不同發展階段與定位，從個人創作到商業品牌，呈現完整產業樣貌。
1.商業品牌與市場代表
台灣首家上櫃香氛企業光速火箭，旗下SHARECO與KLOWER PANDOR主打不同客群，前者強調個性與風格實驗，後者聚焦日常使用與情感記憶，為目前市場具代表性的本土品牌。
2.創作型調香與個人品牌
視障調香師劉禎祥創立的Monde，以個人生命經驗轉化為香氣創作；MU SCENT、人間萬象等品牌，則以情緒、文化與東方意境為創作核心。
3.專業調香體系品牌
取得法國GIP認證的BY YAN PERFUME，強調調香工藝與專業教育背景，展現台灣調香技術與國際接軌的成果。
4.國際與跨境品牌
來自泰國的YUN SCENT主打草本氣味層次；上海選品品牌Popscent則引進Ella K、Maison Matine、Anthologie等歐美香氛品牌，提供多元國際選擇。
整體展出橫跨香水、精油、空間香氛與居家產品，顯示香氛應用已由個人延伸至生活風格。
四大策展主軸 建立香氛知識與文化連結
本次展覽以「香氣即生活」為核心，透過四大主軸規劃展區。
「調香師的故事書」呈現香水背後的創作故事；「香氣的密碼」解析基本香調分類；「島嶼的氣味」以稻米、檜木、茶香展現台灣特色；「世界的香氣」則集結各國香氛品牌。
此外，「香氣圖書館」透過書籍與體驗活動，讓氣味轉化為可理解的知識內容。
「金馥獎」首度設立 三大類別評選產業代表作
由Messe Frankfurt Taiwan與ISSA國際香氣香水藝術協會共同設立的「金馥獎 Scent Taipei Award」，為台灣首個專業香氛獎項。
本屆共14件作品入圍，包含SHARECO「塵沙 Selda」、KLOWER PANDOR「潘朵拉的秘密記憶香水」、JD SCENT「10 A.M 東方茶境」、CO & DE Fragrances「憩」等作品。
獎項分為「藝術與美學香水獎」、「生活與養護香氛獎」及「創新與永續香氛獎」，並採「專業評審70%＋現場觀眾投票30%」機制，得獎名單預計於3月25日公布。
講座與產業分享 揭示香氛品牌發展路徑
展覽期間規劃多場講座，由品牌創辦人與產業人士分享實務經驗。內容涵蓋香氛創業、品牌經營與產品開發，包括光速火箭分享品牌策略，Popscent介紹小眾香水市場發展，以及多場調香與氣味應用主題講座。
現場亦設有調香體驗與精油課程，提供消費者實際參與機會。
與國際美容展同期登場 擴大跨產業效益
SCENT Taipei本次與Beautyworld Taipei台北國際美容保養展同期同館舉辦，整合美妝與香氛產業客群，有助提升跨品類採購效率，並讓消費者於同一場域掌握美容與香氛產業趨勢。
展覽資訊
【Beautyworld Taipei】台北國際美容保養展美甲美睫博覽會
📅 日期：2026/03/20（五）－03/23（一）
📍 地點：台北世貿一館
🌟【限時免費索票】👉https://reurl.cc/L2128X