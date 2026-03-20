2026-03-20 14:06 女子漾／編輯張念慈
2026 Beautyworld Taipei 醫美專區盛大登場：聚焦完整產業鏈，理事長蔡豐州親領「健康沙龍」傳遞凍齡衛教
想知道最詳盡的醫美知識、搶最划算的醫美優惠，機會來了！2026 Beautyworld Taipei台北國際美容保養展美甲美睫博覽會，3月20日至23日在台北世貿一館登場。本次展會設置醫美專區，邀集各大醫美診所、廠商，透過展覽、學術論壇與民眾衛教活動，呈現醫學美容產業在制度調整與市場需求轉變下的發展樣貌。
衛生福利部醫事司司長劉越萍表示，隨著特管法於今年1月修正上路，醫療美容產業已進入強化自主管理的新階段，未來將更著重療程安全、資訊揭露與醫療品質。
文章目錄
醫美產業鏈整合 從療程服務走向系統化經營
「醫美專區」由台灣美容醫學產業全國聯合會，攜手多個醫學專業組織共同參與，隨著醫學美容市場持續成長，診所對於療程、設備與產品整合的需求逐步提升。醫美專區以「醫美產業鏈」為主軸，展示診所通路、療程設備、再生醫學概念與術後修護產品等多面向內容。
從整體規劃可見，醫美產業正由過去以單一療程為核心，轉向結合設備導入、產品應用與長期管理的系統化經營模式。
前端通路與設備整合 診所營運模式出現轉變
在醫美產業鏈前端，診所通路與設備導入成為關鍵。
愛爾麗、星和醫美、星醫美學、璨亮國際著重於診所品牌經營與通路整合；博而美與達慶醫療儀器，則提供醫美設備代理與導入服務。此類型服務的增加，顯示醫美診所已從單一醫師主導，逐步走向專業分工與系統支援的營運模式。
再生醫學與營運解決方案 中段服務強化專業分工
在醫美中段產業鏈，醫療技術與經營管理同步發展。
延熙生醫科技股份有限公司投入再生醫學領域，反映市場對抗老與組織修復技術的需求上升；華悅堂、頂豪生活科技則提供診所設備整合與營運解決方案，協助提升整體服務效率。
術後修護需求提升 醫美消費走向長期管理
在產業鏈後端，術後修護與延伸保養產品的重要性逐漸提高。
永信藥品此次展出相關產品，顯示療程後的保養與長期管理，已成為醫美服務不可或缺的一環，也反映消費模式從單次療程轉向持續性管理。
學術論壇聚焦抗老年輕化 強化臨床應用交流
展會期間將舉辦「抗老年輕化聯合學術研討會」，於3月22日登場，主要對象為醫療相關從業人員。
論壇聚焦抗老與年輕化療程的醫學新知與臨床應用，提供醫界交流平台，進一步提升療程專業性與安全標準。
健康美力學堂開放民眾 醫美觀念延伸至日常生活
在民眾參與方面，展會規劃「健康美力學堂」，邀請專業醫師分享健康、長壽與年輕化觀念，內容涵蓋醫美療程、頭皮健康與整體養生。
透過衛教形式，將醫療專業轉化為一般民眾可理解的資訊，協助建立基礎健康與醫美認知。
健康沙龍成展場亮點 蔡豐州談凍齡與健康管理
由台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州領銜的「健康沙龍」，於攤位D2019舉辦，為本屆展會重要活動之一。講座內容涵蓋顧肝保養、凍齡概念、保養品選擇與健康管理等議題，從生活習慣與身體機能出發，說明如何建立長期健康基礎。
蔡豐州指出，老化與慢性問題多與生活型態相關，醫美應與日常健康管理並行，而非單一療程的短期改善。
民眾提問聚焦安全與適用性 醫美認知逐步轉變
不少民眾昨天趁著美容展優惠，刷卡不手軟買了整年份的醫美療程，還有人直接幫全家一起買。也有許多美容專業人士集中於講座區與設備展示區，詢問內容以療程安全性、適用條件與術後照護為主。
相較過去以效果與價格為主要考量，現場民眾更關心療程是否符合個人身體狀況，以及是否具備醫學依據。
參觀者表示，透過現場講座與廠商說明，較能理解醫美療程與保健產品之間的差異，對後續選擇更具參考依據。
展覽資訊
【Beautyworld Taipei】台北國際美容保養展美甲美睫博覽會
日期：2026年3月20日（五）至3月23日（一）
地點：台北世貿一館
免費索票：https://reurl.cc/L2128X