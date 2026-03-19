甜點補給美力：500甜星級名店進駐 Beautyworld Taipei！

當甜點遇上美力，其實距離比妳想像中更近！2026 Beautyworld Taipei 國際美容保養展將於本月盛大開跑，本次最受矚目的亮點莫過於「500甜星級名店」專區強勢進駐 。展區以「用甜點補給美力 (Beauty & Sweets)」為核心，打造如「甜點界奧斯卡」般的精緻氛圍，讓妳在逛展保養之餘，也能透過甜點療癒感官，補充滿滿的自信能量 。

亮點一：星光級甜點陣容，網購秒殺名店實體首展

本次「500甜星級名店」專區集結了多間世界級與精品級名店，讓妳不必拼網速、不必排長龍，就能一次蒐集到位：

1.精品指標 某某 (Quelques Pâtisseries)：由世界盃聖誕麵包大賽冠軍隊長坐鎮 ，除了展出 10 週年限定常溫禮盒，更有展現極致工藝的義式潘尼朵尼 (Panettone) 。

2.法式經典 珠寶盒 (boîte à bijoux)：呈現最純正的法式美學，包含杏仁可頌、草莓開心果塔及經典可麗露 。

3.網購秒殺 MHO (L'Atelier de Mlle HO)：以法式馬卡龍入選《500甜》的人氣工作室 ，現場將推出焦糖鹽之花、開心果杜拜巧克力等浪漫風味，這也是該品牌的實體首展 。

4.夏日清新 Dolce Gelateria：提供低脂綿密的義式手工冰淇淋與西西里風味氣泡飲，是逛展間隙最清爽的選擇 。

5.世界冠軍咖啡 GABEE.：由世界咖啡大師林東源創立 ，帶來結合台灣紅心芭樂與奶洗技術的「丹紅雲霧」，以及層次深邃的「霧中琥珀」創意特調 。

亮點二：最貼心的「男友休息區」！妳安心變美，他優雅等待

逛美容展最怕另一半體力透支？本次展區特別規劃了「甜點補給站」，實質上也是最優雅的「男友休息區」。

當妳在展場內鑽研最新的保養科技與美甲趨勢時，男友可以在 500甜星級名店專區享受 GABEE. 的冠軍咖啡 或 Dolce Gelateria 的沁涼 Gelato 。這裡不僅提供味蕾的享受，更有如「美力充電站」般的舒適氛圍 ，讓陪同的另一半也能在甜點與咖啡的香氣中，優雅地等待妳的美麗成果。

這不僅是一場美容盛會，更是一場由內而外的美力充電體驗。快約上閨蜜或帶上男友，來 Beautyworld Taipei 感受這份優雅的甜蜜吧！

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