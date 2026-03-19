美麗盛典 Beautyworld Taipei 盛大登場！香氣美學、醫學美容、500甜星級名店進駐，打造專屬妳的美麗公式！

女孩們，準備好迎接 2026 年最令人期待的美麗盛會了嗎？由聯合線上與法蘭克福展覽集團聯手打造，歷史悠久的「台北國際美容展」今年正式更名品牌重塑為 「Beautyworld Taipei」，於臺北世貿中心盛大登場！現場不僅有數百家國際品牌進駐，更策劃了多個充滿儀式感的特色專區，要帶領妳從內而外綻放自信光芒。

亮點一：香氣美學專區｜尋找妳的「隱形名片」

生活中的儀式感，往往從氣味開始。本屆展會首創「香氣美學展 Beautyworld Taipei x SCENT Taipei」，將香氛從奢侈品轉化為生活的定義。在這裡，妳可以透過四個維度重新理解香氣：

1.調香師的故事書：感受香水背後的浪漫記憶與靈魂故事。

2.香氣的密碼：在柑橘、花香與木質調中，找到最能代表當下心情的專屬密碼。

3.島嶼的氣味：體驗將台灣風土化為嗅覺語言的深層連結。

4.世界的香氣：一次感受全球頂尖品牌的嗅覺脈動，發現意想不到的驚喜。

亮點二：醫學美容專區｜定義新世代的美麗標準

隨著科學美學的盛行，醫學美容已成為許多人日常保養的一環。根據市場調查，臺灣有超過六成的消費者對醫美療程表達高度興趣，展現出龐大的市場潛力。

1.先端科技展示：本專區聚焦展示非侵入式儀器與先進的醫學護膚新品。

2.精準修護方案：提供專業的抗衰老與術後修護建議，為製造商與擴張中的醫美市場搭建橋樑。

亮點三：500甜名店進駐 + 男友休息專區｜由內而外的美力補給站

逛展累了？這次 Beautyworld Taipei 特別準備了最甜蜜的應援！「500甜專區」 以「用甜點補給美力（Beauty & Sweets）」為核心，將展區打造為「甜點界奧斯卡」。

1.星級陣容：包括世界冠軍咖啡 Gabee、法式精品名店「珠寶盒」與「某某」。

2.實體首展：多間網購秒殺名店也獻出實體首展，讓妳不用搶網速就能享受優雅甜蜜。

現場更貼心規劃了 「男友休息專區」（500甜專區結合），讓陪同前來的另一半也能在此放鬆，享受咖啡與甜點的療癒時光。

美容保養全方位進駐，不可錯過的現場精華

除了專業的美甲美睫，現場更有許多美容保養廠商進駐，從頭皮潔淨、髮絲滋養到各種先端保養科技應有盡有，滿足所有愛美需求。

1.全方位陣容：從頂級醫美保養、精油香氛到美妝工具，你想找的內容這裡都能一站式體驗。

2.現場專屬優惠：許多品牌提供展會限定優惠，單筆消費滿額更有機會參加大會抽獎。

3.新秀專區：挖掘極具潛力的市場新星與爆紅品牌，掌握最新美妝資訊。

快約上閨蜜，一起來世貿感受這場「連結創新‧美麗綻放」的美麗盛會，定義屬於妳的美麗態度。