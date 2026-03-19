盤點2026春夏必收「神仙飾品」！Pandora迪士尼聯名水晶鞋太夢幻，APM這系列顯白又高級

春夏換季，穿搭怎麼能少了點亮全身的精緻飾品呢？這次幫大家盤點了近期討論度爆表、美到讓人倒抽一口氣的三大輕奢珠寶新品！不只有讓可愛少女們心跳漏拍的 Pandora x 迪士尼超萌聯名，直接把童話書和精緻水晶鞋變成百搭吊飾；還有走高級清冷路線的 APM Monaco，絕美的「淡紫色」幾何設計不僅超顯白，疊搭起來更是時髦度破表，有興趣一起往下來逛逛！

Pandora x 迪士尼聯名系列

Pandora 最新迪士尼聯名系列將視角轉向純粹的珠寶工藝與現代美學，透過材質對比、立體雕刻與色彩張力，將經典元素轉化為日常穿搭中極具質感的點睛之筆。

超可愛的「水晶高跟鞋」吊飾以 925 銀與鍍 14K 金相互烘托，通透的弧線精準捕捉光影，微型蝴蝶結則點綴出少女般的靈動精巧，《睡美人》款則將繁複的皇冠極簡化，化為流暢的戒指線條（歐若拉皇冠造型戒指 NT$3,680），其柔和的金屬光澤，在日常疊搭中更顯細緻優雅。

微觀雕刻與結構巧思 在細節處理上，《青蛙與王子》系列展現了出色的微觀雕金技巧，立體睡蓮與螢火蟲的層次分明，展現精緻的視覺深度；而將「童話書」結構巧妙轉化為實用的手鏈鏈扣，不僅提升了配飾的豐富度，更極具配戴趣味。

色彩張力與流動廓形反派系列也讓人超級想擁有！邪惡女王款運用紅色水晶與紫羅蘭色澤的強烈撞色，打造出高調的視覺焦點；烏蘇拉設計則以深邃的冷色調結合極具動態感的「流動裙擺」線條，打破常規對稱，為金屬注入極具張力的輪廓。

限量贈禮資訊即日起於 Pandora 門市，單筆消費滿 NT$7,800（需含一件迪士尼公主系列聯名商品），即贈「限量版童話書造型珠寶盒」（數量有限，贈完為止）。

APM Monaco 全新 PRINTEMPS 系列

跳脫春季珠寶慣用的繁花意象，APM Monaco 全新 PRINTEMPS 系列選擇以清涼透亮的「淡紫色」破題，將春日的浪漫揉合進俐落的都會美學中。本系列不僅是色彩的更迭，更是一場關於「結構與光影」的深度探討。

建築幾何與柔美色調的衝突美學 PRINTEMPS 系列的設計核心在於「剛柔並濟」。設計團隊大量運用極簡的幾何線條為基底，將微型建築的立體輪廓精準微縮至珠寶之中。透過精細的鑲嵌與空間堆疊，淡紫色的柔和與銀白金屬的冷冽硬朗形成絕佳對比。無論是耳飾上的流暢弧線，或是戒指上極具稜角的立體切面，皆展現出輕盈卻極具結構張力的視覺效果，讓璀璨流光在線條轉折處更顯耀眼。

極簡留白，釋放疊搭的無限可能 延續品牌標誌性的「疊搭哲學」（Stacking），本季單品在輪廓上刻意保留了極簡的呼吸感。乾淨純粹的線條讓各項單品間能完美互補，配戴者可毫無違和地將不同長度的項鍊、金屬手鐲與幾何戒指自由混搭。這種靈活的設計思維，讓珠寶化身為能隨個人風格重組的時髦配件，輕鬆駕馭從俐落晨間會議到華麗夜晚派對的多變場景。

異材質的質感對話：延伸視覺層次 除了金屬與寶石的交輝，本季同步推出的同色系仿麂皮包袋亦是一大亮點。霧面且紋理細膩的仿麂皮質地，恰巧與珠寶璀璨的折射光澤形成高級的「異材質對比」。這種從飾品延伸至包款的整體視覺提案，展現了完整且從容的日夜穿搭解答。

Les Néréides 2026新系列

擅長以琺瑯與金工敘事法說故事的南法飾品品牌 Les Néréides，今季將設計場域移至華麗的表演藝術殿堂，全新推出的芭蕾舞伶與歌劇魅影聯名系列，不再僅是靜態配飾，而是以光、動與故事為核心，透過高超的珠寶工藝將舞台上的轉瞬即逝化為永恆的藝術收藏。

品牌最具代表性的芭蕾舞伶系列，此番迎來了耀眼的星耀金變奏，設計靈感源自 1970 年代經典電影《驢皮公主》中那件如太陽般耀眼的舞裙，這不僅是電影的夢幻符號，更承載著品牌創辦人 Enzo 與 Pascale 在戲院結緣的珍貴回憶。

為了精準呈現光影流轉間舞動的視覺，Les Néréides 在金工技術上進行深度探索。全新鍍金材質舞裙捨棄過往豐富的琺瑯色彩，轉而專注於金屬結構的立體雕琢。設計師運用細緻的金屬珠與鋯石水晶相互交織，並大膽採用密釘鑲工藝。每一顆鋯石皆如同手工縫製的珠飾，排列精密，確保在任何視角下都能捕捉光線，營造出極具張力與動感的立體細節

相較於芭蕾的輕盈律動，歌劇魅影聯名系列展現了截然不同的華麗與神祕。品牌將視角轉向巴黎國家歌劇院，以敘事符號與古典樂器兩個並行的設計主軸向藝術歷史致敬。

在敘事軸線上，音樂劇中的經典元素被極度細緻化。面具、鮮紅玫瑰以及地下通道的小船，皆透過精緻冷金屬與寶石鑲嵌呈現，將戲劇的懸疑與浪漫張力濃縮於方寸之間。

最令人驚豔的設計，莫過於品牌對巴黎歌劇院主廳那座傳奇水晶燈的微型復刻，設計師巧妙地將龐大的建築裝置轉化為結構精密的耳飾，透過繁複的金屬線條結構支撐起閃耀水晶，展現出極高的工程美學與平衡感 ，古典樂器主題則深入小提琴、鋼琴及歌劇院雕塑上的七弦琴元素，以細膩金工紋理象徵音樂的永恆魅力，完美勾勒出舞台光影交織的夢幻瞬間。

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