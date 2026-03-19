2026-03-19 13:58 White
別讓那杯「睡前水」，偷走你的深層睡眠
別讓那杯「睡前水」，偷走你的深層睡眠
你是否也有過這種經驗？為了身體健康，每天強迫自己喝足 2000cc 的水，甚至在睡前覺得口渴，忍不住又灌了一大杯。結果，半夜總是被尿意驚醒，不僅斷了美夢，隔天起床照鏡子，還發現臉腫得像大一號。
其實，想要擁有高品質的睡眠與清爽的晨起狀態，關鍵不在於「不喝水」，而在於「睡前兩小時」的飲水管理。
為什麼睡前兩小時要「滴水不沾」？
當我們進入睡眠時，身體會分泌抗利尿激素，減少尿液產生以維持睡眠連續性。然而，如果你在睡前大量飲水，這份生理平衡就會被打破：
- 中斷睡眠週期： 半夜起床如廁（夜尿）會強行中斷深層睡眠。一旦醒來，大腦可能需要 20 到 30 分鐘才能重新進入放鬆狀態，長期下來會導致慢性疲勞。
- 晨起水腫： 睡覺時循環代謝變慢，過多的水分滯留在體內，特別是臉部與眼周皮膚較薄處，隔天早上就會出現明顯的水腫。
真的口渴怎麼辦？掌握「少量、小口」原則
這並不是要你忍受口渴。如果你在睡前真的感到口乾舌燥，可以嘗試以下替代方案：
- 分次小口啜飲： 僅喝 50-100cc 的水，用「潤喉」而非「暢飲」的方式，減少腎臟瞬間的排水壓力。
- 調整全日分配： 最理想的補水公式是 「前重後輕」。將一天 70% 的飲水量放在白天空腹與午後，晚餐後則進入「限水模式」。
建立你的「睡眠飲水儀式」
要避開睡前補水的陷阱，你可以嘗試這樣做：
- 黃金兩小時： 設定鬧鐘或提醒，睡前兩小時停止大口喝水。
- 睡前排空： 無論有沒有尿意，上床前的最後一件事就是去一趟洗手間。
- 觀察紀錄： 連續執行三天「睡前少水」，你會發現早上的眼神更清亮，體力也更有感。
結語：喝水是科學，更是藝術。學會把水分留在白天，把寧靜留給夜晚，這才是對身體最高級的投資。
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