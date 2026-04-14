在現代男性的精緻審美中，「鬍子」早已擺脫了過去不修邊幅、邋遢的刻板印象，躍升為展現成熟魅力、凸顯個人風格，甚至是修飾臉部輪廓的「天然化妝品」。擁有濃密且有型的鬍鬚，不僅能瞬間提升視覺上的男人味，更是晉升「行走費洛蒙」的關鍵指標。

然而，受限於先天基因，許多亞洲男性深受天生鬍量稀疏、生長範圍斷斷續續，或是想留特定鬍型卻「寸草不生」的痛點所苦。毛髮不均勻不僅無法修飾臉型，反而容易給人留下缺乏精神的負面觀感。

因此「植鬍手術」成為近年男性醫美詢問度極高的項目。究竟植鬍手術如何進行？手術過程會不會很痛？術後是否會留下明顯疤痕？針對這些男性髮友最關心的問題，MyHair 生髮植鬍診所-劉彥均醫師藉由本文分享植鬍的完整流程。

劉彥均醫師指出，植鬍並非單純把頭髮搬到下巴，手術的第一步也是最重要的一步，就是「術前評估與設計」。

「每個人的五官比例與臉型輪廓都不同，鬍型設計必須獨一無二。」劉彥均醫師說明，醫師會先確認後腦勺的毛囊資源是否充足，接著根據患者的臉型（如國字臉、圓臉或尖臉）及個人氣質需求，量身繪製出最協調的鬍型範圍。無論是想修飾下顎線的落腮鬍，或是增添威嚴感的口字鬍，精準模擬才能達到修飾輪廓的目的。

植鬍手術是一項極度考驗醫師耐心與技術的顯微手術。劉彥均主任解釋，手術時間通常約需 4 至 6 小時，視移植面積大小而定。手術當天，醫師會先從後枕部精準抽取健康的毛囊，經過細心分株處理後，再將其移植到設計好的鬍鬚區域。

「植鬍最困難的點在於『毛流』的掌控。」劉彥均醫師強調，鬍鬚的生長方向與頭髮不同，且臉部表情豐富，植入時必須嚴格依照自然的毛流方向與角度進行排列。唯有如此，長出來的鬍子才會服貼、自然，避免雜亂無章的視覺感。

圖說：植鬍流程 / MyHair生髮植鬍診所-劉彥均醫師

關於民眾最擔心的恢復期，劉彥均醫師表示，術後初期種植區可能會有些微紅腫與結痂，這屬於正常修復過程，通常在一週內結痂脫落後，外觀即可恢復日常生活。

「植鬍是一場值得的等待。」劉彥均醫師提醒，術後 3 至 4 個月左右，移植的毛囊會開始進入生長期，這時會看到細小的鬍鬚逐漸冒出；大約半年到一年之間，鬍鬚的密度與粗度會達到最穩定、茂密的狀態。透過專業的植鬍手術，即使是天生白淨的男性，也能在一年後自信展現粗獷性格的全新面貌。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

原文出處：鬍型塑造如何評估？醫師解析植鬍療程與常見問題