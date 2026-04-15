藝人許維恩日前公開自己罹患乳癌並接受重建的歷程，引起社會廣泛關注，她在分享中特別感謝「異體真皮」的幫助，得以讓乳房重建順利完成，消息曝光後，不少人好奇什麼是「異體真皮」？為何在乳房重建手術中如此重要？

前馬偕乳房外科、現任粹究美學診所主治醫師蔡昀達解釋，「異體真皮」在醫學上稱為 Acellular Dermal Matrix（ADM，去細胞真皮基質），是一種特殊處理的人體生物材料，透過技術移除引起排斥反應的細胞，僅保留膠原蛋白與細胞外基質的結構，讓材料成為人體組織可以依附生長的「支架」。

研究指出，ADM 具有高度的生物相容性，植入人體後，能與人體組織逐漸整合，因此在手術外科領域已被廣泛應用，尤其在乳癌切除後的組織重建扮演著關鍵地位。

圖說：許維恩日前公開自己罹患乳癌並接受感謝異體真皮的幫助。

蔡昀達醫師說明，乳癌患者在接受乳房切除後，若僅選擇義乳重建，可能會面臨到皮膚或軟組織支撐不足的狀況，此時「異體真皮」就能發揮重要作用。

在手術中，醫師會將異體真皮固定在胸壁與肌肉之間，形成可支撐義乳的結構，類似「吊床」或「隱形內衣」的概念，能幫助義乳維持穩定位置，也能讓乳房下緣的線條看起來更自然。

蔡醫師補充，隨著醫療技術成熟，「異體真皮」已逐漸成為許多乳房手術中常見的輔助材料。甚至連一般的隆乳手術或是提乳手術，也有不少患者利用異體真皮達到更為理想的效果。

除了乳房重建，異體真皮在外科的臨床應用已超過數十年。舉凡燒創傷修復、硬腦膜修補、牙齦修復等手術，都能利用其再生支架與自然整合的特性協助患者康復。

蔡醫師指出，在現今的醫學美容領域，異體真皮的角色更是愈顯重要。像是鼻整形或結構性填補手術中，醫師也會利用異體真皮來增加軟組織厚度或強化結構，其他常見的應用還包括：

鼻基底填補（俗稱貴族手術）

山根或鼻背軟組織補強

深層痘疤凹陷修復

圖說：「異體真皮」在醫學上的應用極廣，適合取代自體組織長期植入體內。

由於異體真皮保留了膠原蛋白的組織結構，植入後能逐漸與人體組織融合，無論是外觀或是觸感都相當自然，因此逐漸成為現代人追求漸進美感的最佳神隊友。

近年來，「異體真皮」的概念也逐漸延伸到微整形領域，使得微粒化的「異體真皮粉」成為取代玻尿酸、膠原蛋白增生劑的當紅炸子雞。然而再生醫療法修訂後，目前法規已限制人源真皮粉的進口，因此市場上也出現異種來源的「再生真皮粉」取而代之。

在微整形應用上，再生真皮粉可用於改善凹陷或軟組織缺損，例如：

法令紋、頰凹填補

太陽穴豐盈

立體支撐

韌帶拉提

輪廓塑型

局部軟組織修復

結合補脂提升存活率

圖說：再生真皮粉透過膠原塗層技術，可提升整合率與延長維持效果。

蔡醫師解析，同樣是以細胞外基質(ECM)為核心，協助局部組織整合與重塑，但比起異體真皮粉，再生真皮粉多了膠原蛋白包覆技術、均勻細緻顆粒等優勢，且價格更具競爭力，提供醫師與患者多樣的治療選擇。

隨著重建技術與再生醫學持續進步，乳癌治療結束後，患者仍有機會逐步恢復外觀。但蔡醫師不忘提醒，乳房重建方式相當多元，並沒有「一套標準答案」，重要的是與醫師充分溝通、規劃最適合自身的手術策略，才能找回對自己身體的認同感，自信迎向人生下一個階段。

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原文出處：許維恩乳癌重建神助攻！醫師解析「異體真皮」關鍵角色