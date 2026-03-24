2026-03-24 15:04 女子漾 / 編輯 Sydney
編輯私心推薦！本季最值得入手的「條紋長褲」讓基本款白 T-Shirt 也能穿出質感
每到換季，衣櫃裡那幾件版型完美的白 T-Shirt 總是我們最放心的戰袍，但說實話，白 T 穿久了難免顯得單薄，若想在極簡中穿出讓人眼睛一亮的「穿搭功力」，下半身的選擇就是關鍵。今年春夏比起滿街都是的丹寧褲，編輯也推薦大家嘗試看看「條紋長褲」。條紋褲特殊的縱向線條不僅能在視覺上修飾腿型，更能為簡單的穿搭帶入一種隨性卻講究的質感，透過以下六套實穿提案，我們一起看看如何把條紋褲穿出不一樣的風格吧！
Outfit 1 長版背心 x 細條紋寬褲
穿搭的深度往往藏在細節的堆疊裡！這套造型選擇了帶有細微條紋的寬褲，外搭一件深藍色長版背心，長褲上的細條紋打破了深色系的沉重感，讓視覺有了流動的節奏，配上一頂淺米色的棒球帽，能瞬間平衡掉背心的正式感，轉化為一種在城市中遊走的率性氣息，整體看起來既俐落又有個性。
Outfit 2 無袖上衣 x 大地色條紋褲
如果你偏愛柔美且具備好感度的穿搭，大地色系的條紋褲絕對是首選，這套利用米褐色系的細條紋寬褲搭配簡單的無袖上衣，呈現出一種溫柔的度假感。條紋在這裡扮演了「延伸視覺」的角色，讓寬鬆的廓形依舊能維持修長的比例，這種色調在夏日的陽光下顯得特別輕盈，不需要多餘的裝飾，僅靠褲管擺動間的線條感，就能展現出不經意的高級質感。
Outfit 3 設計感白T x 條紋西裝褲
誰說條紋褲只能穿得很文藝？這套穿搭大膽地將深色條紋西裝褲與街頭元素結合，上半身選用了一件帶有抓皺設計的落肩白 T，下半身則是規矩的直條紋，這種「繁簡對比」非常時髦，亮眼的淺藍色五分割帽與鮮黃色運動鞋，則是整體造型的視覺亮點。這種混搭方式最能考驗穿搭者的品味，讓原本顯得成熟的條紋褲多了一份頑皮的男孩感，非常有活力。
Outfit 4 印花 T-Shirt x 灰調條紋褲
當我們想在日常中帶點復古味時，頭巾與條紋褲的組合堪稱經典。深灰色的直條紋長褲穩定住了整身的視覺，上半身則隨性地搭一件美式風格的印花 T-Shirt，這套造型最迷人的地方在於波點頭巾與直條紋褲的碰撞，幾何圖形交織出一種古著般的時髦韻味。條紋褲在此處發揮了絕佳的修飾作用，即便整體元素多樣，依舊能維持俐落的身形線條。
Outfit 5 圖騰長袖上衣 x 條紋五分寬褲
條紋褲的變體也能展現出截然不同的藝術氣息，這一套選用了帶有刺繡細節的藍色條紋五分寬褲，長度剛好落在小腿處，非常有日系設計感的風範，搭配淺色圖騰長袖上衣與深色印花頭巾，呈現出一種自在、不被框架束縛的穿衣態度，條紋褲的垂直線條中和了寬鬆版型可能帶來的橫向視覺，讓整體層次豐富卻不顯臃腫。
Outfit 6 Oversize 圖騰T x 廓形條紋褲
寬鬆到近乎闊腿設計的淺色條紋長褲，搭配一件大廓形的圖騰白 T，這種「上寬下寬」的穿法，秘訣就在於條紋的間距與頭上的配件，黑色波點頭巾與深色球鞋的首尾呼應，成功讓視覺重心聚焦，不至於被過多的面料淹沒，讓妳即便穿得寬鬆，也能散發出一種懂生活、懂穿衣的自信魅力。
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