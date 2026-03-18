2026-03-18 11:29 女子漾／編輯ANDREA
一穿就不想脫！質感女孩必備5款芭蕾瑪莉珍鞋推薦：這一款聯名人人都像要
近年各大品牌紛紛推出芭蕾風鞋履，不難看出這股風潮早已不只是短暫流行，而是成為現代女性衣櫥中的關鍵選項。
其中，VIVAIA 以 Sneakerina 系列巧妙融合芭蕾舞鞋與運動鞋輪廓，為 Balletcore 注入更多機能與日常性；同時像 adidas、LE MONDE BERYL 與 Aeyde 等品牌，也各自用不同語彙詮釋芭蕾鞋的多元面貌。無論你偏好甜美優雅、極簡俐落，或是帶點運動感的混搭風格，這一波 Balletcore 鞋款，都能讓你在日常中輕鬆走出屬於自己的精緻態度。
文章目錄
近年時尚圈話題不斷的 Balletcore，以輕盈、柔美與帶點浪漫的氛圍重新定義日常穿搭，順著這股風潮，VIVAIA 將芭蕾元素延伸至更實穿的領域，推出結合運動鞋輪廓的 Sneakerina 系列，把原本屬於舞台的優雅語彙，轉化為日常也能駕馭的造型選擇。品牌以芭蕾舞鞋的流線線條為靈感，融合舒適機能設計，不只外型輕盈百搭，也能應對通勤、出遊等多種生活場景。
推薦1：VIVAIA CAROL
T字織紋搭配視覺收窄的鞋頭設計，讓腿部線條更顯纖長，鞋面選用自帶微光澤的柔滑緞面，賦予運動廓形洗鍊的高級質感。結合升級版泡泡緩震大底與品牌標誌性的三層減壓鞋墊，無論是支撐力或回彈性皆帶來不錯的穿著回饋，是能同時駕馭甜美裙裝與街頭感造型的實用選擇。
推薦2：VIVAIA AYLA
如同芭蕾舞裙般的褶皺層次，為中性的慢跑鞋輪廓注入靈動且俏皮的時尚語彙。鞋頭與鞋側透過異材質拼接，營造出更有層次的視覺效果，搭配輕巧防滑鞋底，行走之間依然穩定舒適。溫潤的杏色調帶出剛剛好的鬆弛感，整體風格自然又不費力，輕鬆融入各種日常穿搭。
推薦3：【adidas聯名款】Taekwondo 休閒鞋 NT 5,290
這款鞋履以傳統跆拳道薄底鞋為藍本，將輕盈流暢的線條注入現代時尚語彙，完美詮釋「柔中帶剛」的高級氣質。細節處更見精緻巧思：俐落的魔鬼氈綁帶取代了繁複鞋帶，上方細膩壓印的三葉草標誌，與經典鞋頭及標誌性三條線完美呼應，在優雅洗鍊的輪廓中，隱隱透著一絲純粹的少女俏皮，將專屬的精緻韻味展露無遺。
推薦4：LE MONDE BERYL BALLET MARY JANE 平底鞋NT 19,980
嚴選柔軟無內襯羊皮與精緻皮革滾邊，重塑經典瑪莉珍輪廓，金屬釦帶點綴細節，搭配加墊小牛皮鞋墊，帶來極致舒適的輕盈步態。
推薦5：Aeyde 瑪麗珍芭蕾舞鞋
來自德國柏林的高質感小眾鞋履品牌，此雙鞋結合了方頭的時髦俐落與瑪莉珍的優雅，極簡黑色也是許多時髦人士首選，不只好搭一年四季的LOOK也都能駕馭！
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