越式洗髮為什麼爆紅？6大亮點讓妳感受洗髮界的帝王級待遇！

編輯/葉佳欣撰文

如果妳以為熱門的越式洗髮只是抹抹洗髮精、沖沖水，那妳真的太小看這場來自越南的「美容大作戰」了。正宗越式洗髮在網路上火紅不是沒有道理的，它根本不是單純的清潔，而是一場集結了理容、按摩、與全身SPA的沉浸式體驗。當妳走進店裡，妳不是消費者，妳是準備接受登基大典的女王。

想要體驗那種被寵上天的感覺，卻又怕踏進店裡像個土包子？這6點越式洗髮的特色，請妳務必先收進心裡，看完妳想要預約體驗。

1.全套理容大滿貫服務

進到店裡，洗頭竟然只是「順便」。正宗的流程通常從洗腳、修剪指甲開始，接著是臉部保養敷面膜，甚至是掏耳朵。這種一條龍的服務模式，讓妳能在90分鐘至120分鐘的時間裡體驗比較完整的清潔服務。

比起台式洗髮，越式洗頭更重視按摩體驗，技師洗頭同時也會幫客人按摩。圖/123RF圖庫

2.招牌水環沖洗頭髮

這是越式洗髮的靈魂標配。當妳躺在特製的洗頭床上，頭頂會環繞一圈不斷噴出溫水的水環。溫熱的水流持續沖刷頭皮，能好好清潔頭髮，還能讓妳在水聲中感到放鬆。

3.肩頸按摩

聲譽良好的越式洗髮技師，通常精於按摩。他們不只洗妳的髮絲，還會按摩肩頸。

4.儀式感滿分的香氛

許多越式洗髮店家會擺放特製香氛，妳的感官會被療癒。在這種香氣包圍下休息片刻，真的感覺很不錯。

5.特製洗頭床功能多元

別以為那張床只是普通的躺椅，那可是集供水、排水、與按摩功能於一體的神奇道具。妳只需要放空，技師會幫妳按摩，這種被全方位服務的感覺，會讓妳的虛榮心得到滿足，畢竟在忙碌的生活裡，能當一個不用動手的廢人，真的是高級享受。

技師也會幫客戶吹整出漂亮髮型，越式洗髮是一套結合清洗和按摩的多元服務。圖/123RF圖庫

6.吹整後的美麗造型

最後的吹整秀髮環節也不馬虎。技師會根據妳的臉型幫妳吹出漂亮的弧度，讓妳踏出店門口的那一刻，心情好到想哼歌。這就是為什麼很多女孩會把越式洗髮當成重要的約會前置作業。

結語

越式洗髮的真諦，其實就是一種對自我的寵愛。在這個壓力大到讓人想逃跑的世代，花個一兩張小朋友，就能換來兩個小時的皇室待遇，這筆投資怎麼算都比買個很快就退流行的包包還划算。

生活已經夠辛苦了，妳值得擁有這種待遇和溫柔。下次感覺累了，就去體驗一次正宗的越式洗髮，讓溫熱的水流洗掉妳的不愉快。

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